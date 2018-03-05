Знаки Трех

Каждый сезон АПЛ дает нам массу новых или хорошо забытых старых имен. «Daily Riga» – об именах, что особенно ярки в нынешнем сезоне и претендуют на звание лучшего имени в нем. Их всего три – зато каких!

Кандидат на звание лучшего за номером 1 – Харри Кейн

Речь стоит начать с местного парня, англичанина Харри Кейна.

Этого зверюгу не смогли сломить аренды в клубы(как это бывает даже с теми молодыми игроками,коих тренеры держат у сердца – пример Росситера,воспитанника «Ливерпуля»,в этом плане более чем показателен), явно не соответствующие его уровню. Играя в «Лейтон Ориент»,»Миллуолле» и «Лестере» с «Норвичем» парень набирался сил, чтобы звучно пнуть дверь в пугающе притягательный мир английской Премьер-Лиги.

Парень, на которого особенно никто надежд и не возлагал, даже туманные и часто необоснованные ожидания оправдал сполна – уже третий год Харри клепает голы налево и направо, становясь лучшим бомбардиром двух предыдущих сезонов и претендуя на то же и в сезоне текущем.

Столп надежности и результативности, Кейн не просто не потерялся на фоне куда более техничных и умелых Алли и Эриксона, но и перегоняет в популярности их обоих.

Умение забивать по всякому и отовсюду, малая (не сглазить бы) травматичность и нехилая техническая оснащенность, нацеленность на ворота и самоотверженность – сегодняшний «Тоттенхэм» без этого почти двухметрового «гиганта физики» представить не получится.

Экс-игрок лондонцев Тедди Шерингем говорит: «Может ли сборная Англии преуспеть на чемпионате мира в России? Честно говоря, нет. Если вы собираетесь выиграть чемпионат мира, нужно иметь в составе, по крайней мере, двух или трех игроков мирового уровня. У Англии есть один – Кейн».

Звучит крайне лестно, не правда ли?

И выходит так, что Харри Кейн становится синонимом «шпор», а один небезызвестный мадридский клуб уже предлагает за него почти 300 миллионов, заставляя тамошнего португальского лидера понервничать.

Прогноз «Daily Riga» на получение приза лучшему игроку АПЛ – 7/10.

Почему: не смотря на свою исключительную роль в команде, к победе в лиге(любой лиге) Харри ее пока не привел. Приведет – разговор пойдет в совершенно другом русле.

Кандидат на звание лучшего за номером 2 – Мохамед Салах

Только-только перешедший из «Ромы» за очень небольшие деньги для игрока его уровня Салах сходу начал устраивать «священные рейвы», везде, куда могла добраться его команда.

Парень раз за разом деморализует своих оппонентов скоростью и россыпью голов, получив личное распоряжение на сей счет от самого Юргена Клоппа, который, по словам Стивена Джеррарда, «хотел, чтобы тот играл на нападение».

Требование дало свои плоды – уже сейчас он рекордсмен по голам левой ногой за всю историю лиги, забил в 26 матчах в сезоне, что является лучшим результатом в Европе (читай – в мире), делит с предыдущим соискателем английских наград первую строчку в хит-параде снайперов (24 гола в лиге – столько же и у Кейна), претендует на знаменательный пост лучшего сезонного бомбардира в истории «Ливерпуля», отказывается от контракте в «Реале», предпочтя графство Мерсисайд – и многое-многое другое.

О египтянине можно говорить много и долго – и непременно в восторженных тонах. Даром не пошла игра в «Челси» – там играют иначе. Это на северо-западе страны любят открытый, быстрый, комбинационный футбол.

Там Салаху и место.

Прогноз «Daily Riga» на получение приза лучшему игроку АПЛ – 8/10.

Почему: та же причина, что и у Харри Кейна. Сколько не забивай, если команда ничего не выигрывает – напрасно старался. Если ты, конечно, работаешь на команду, а не на себя. Кроме того, у «Ливерпуля» настоящий цирк в обороне, который разгоняется только с января. Излечат оборону – можно говорить и о трофеях, а пока – второе, но оттого не менее почетное место.

И, наконец, кандидат на звание лучшего за номером 3, он же фаворит гонки – Кевин Де Брeйне

Еще один списанный лондонским «Челси» талантливейший исполнитель в эпоху глобального «закупа» ему подобных на всех порах несет свою команду к победе в чемпионате.

Бельгиец – мозг «Манчестер Сити».

Громко звучит, я знаю. Сейчас мозгом зовут каждого второго-полуторного. Коутиньо тоже был мозг. И Погба. И еще с сотню имен – в каждой команде такого можно найти.

Вот только не у каждой команды есть Кевин.

После командировки в Германию Кевин вернулся покорять Англию – и покорил.

Парень позатыкал рты всякому сомневающемуся и обрел себя – того самого, чей потенциал соразмерен с лучшими игроками минувших лет.

Говоря «видит поле» – вы можете оскорбить Де Брeйне.

Он не видит поле – он его чувствует. Каждое передвижение каждого игрока на каждом участке поверхности – все в его руках. Иногда кажется, что, играй он с закрытыми глазами, ничего кардинально не поменялось бы – он бы все так же разрезал своей передачей чужую защиту, терроризировал всю команду противника и лишал их дыхания.

С такими, как он, не договориться – или убить, или смириться.

Но если вознамеритесь расправиться с Кевином, подумайте трижды, прежде чем подумать дважды,как говаривал классик – иначе он заберет все, что у вас есть.

И это будет больно.

Прогноз «Daily Riga» на получение приза лучшему игроку АПЛ – 9,9/10.

Почему: потому что сезон еще не окончен.