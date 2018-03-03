Что случится в этом туре РФПЛ? Мы уже знаем ответ

Продолжаем состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

10-кратный призер Владимир SV1969 Петров против редактора ленты новостей Владислава Журина.

«Анжи» – «Рубин» – 1:1

Владислав Журин. Прогноз – 0:1. Мы уже забыли времена, когда Казань при Курбане Бердыеве играла ни шатко, ни валко и показывала достаточно посредственный результат. В этом сезоне, как представляется, происходит именно это. Нет бердыевского шарма в команде. Однако есть информация: зимой проведена обширная работа по изменению мировосприятия игроков и теперь они готовы делать то, что от них требует тренер. Начать выправлять ситуацию нужно уже в первом весеннем туре. Полагаю, дагестанцы проиграют, но минимально.

Владимир Петров. Прогноз – 0:1. К Бердыеву вернулся Нобоа, в аренду взяли Попова у «Спартака», от дорогостоящего балласта избавились. У Бердыева было время поставить игру.

ЦСКА – «Урал»

В.Ж. Прогноз – 0:0. Никак не хочется верить в обилие голов в первом туре после паузы. Вот и эта пара, как мне кажется, очень подходит под битый «низ». Армейцы будут много владеть мячом, искать по московскому морозу щелочки в уральской обороне, но пробить ее не смогут. На ноль должна отработать и хозяйская защита.

В.П. Прогноз – 1:0. ЦСКА нужна победа, чтобы не отставать от тройки, преследующей «Локо». «Урал» в гостях не блещет. Немаловажный фактор, что ЦСКА играть в ЛЕ, но на один гол, наверное, сподобятся.

«Зенит» – «Амкар»

В.Ж. Прогноз – 2:0. После матча в Глазго по поводу «Зенита» в голову лезли самые негативные мысли. Мол, с такой игрой жди провала по всем фронтам. Однако игра против «кельтов» в России значительно усилила веру в более-менее светлое будущее сине-бело-голубых. Возможно, команда не без проблем, но биться за первое место будет точно до конца. У «Амкара» же есть проблемы. Нет денег, уходит аксакал тренерского цеха Гаджи Муслимович. От Вадима Евсеева не жду ничего – кроме ответов на пресс-конференциях вроде «Не видели? Нужно поближе садиться». Поэтому за очки на Неве пермяки вряд ли зацепятся, а «Зенит» на пару голов должно хватить.

В.П. Прогноз – 2:0. «Зенит» провел уже две игры в ЛЕ, «Амкар» не впечатлил в игре с «Авангардом», да и состав у «Зенита» мастеровитей.

«Краснодар» – «Ростов»

В.Ж. Прогноз – 1:0. Ну, признайтесь, этого матча ждете немногим меньше, чем «Локо» – «Спартак». Наконец-то в РФПЛ возвращается любовь, надежда и вера – Валера. За его работой будем наблюдать с особым интересом. Первый же официальный матч очень непростой. Но зато в человеческих погодных условиях. В том числе и они помогут краснодарцам забить на один гол больше. С большой долей вероятности не забудет отличиться Федор Смолов.

В.П. Прогноз – 2:0. Интересный матч! «Краснодар» стремится в еврокубки. В «Ростове» Карпин только строит команду. Предположу победу «Краснодара».

«СКА-Хабаровск» – «Тосно»

В.Ж. Прогноз – 1:1. В воскресенье утром можно будет посмотреть матч уровня ФНЛ. Хабаровчан от вылета из турнира уже ничего спасет – давайте воспринимать их оставшиеся игры как панихиду. Вернутся туда, откуда пришли. Однако проигрышей всем подряд уважаемый Ринат Билялетдинов, понятно, не допустит. Кажется, что номинально «Тосно» чуть сильнее, но генерал Мороз не позволит гостям совершить то усилие, которое позволит превозмочь.

В.П. Прогноз – 0:0. Хабаровск замыкает таблицу, но и «Тосно» продал лидеров, правда, в Кубке выиграл. Предположу нулевую ничью.

«Уфа» – «Динамо»

В.Ж. Прогноз – 0:1. От москвичей ожидания на весну положительные. Обратно в ФНЛ команда точно не вернется и будет мало-помалу собирать очки. Есть ощущение, что Дмитрий Хохлов начинает понимать суть тренерской работы и находит взаимопонимание с подопечными. Плюс у бело-голубых хорошее усиление – достаточно назвать бывшего «козла» Константина Рауша. «Уфа», конечно, тоже многим симпатична своей футбольной уютностью и притягательностью, но звезд с неба не хватает. Полагаю, в противостоянии начинающих тренеров победу одержит динамовец.

В.П. Прогноз – 1:0. В первом круге была ничья. «Динамо» неплохо провело товарняки, забивало в каждом матче, но это товарняки... «Уфа» идет на шестом месте, да и дома хорошо играет, правда, с «Динамо» – тяжело, но в этом матче, думаю, выиграет.

«Локомотив» – «Спартак»

В.Ж. Прогноз – 0:2. Хоть «Локо» и смотрелся против французов очень добротно, трудно верить, что он без проблем домчится до чемпионства. Отставание «Спартака» до первого места исчисляется чуть ли не десятком очков, но желание вновь познать вкус победы в РФПЛ у красно-белых очень сильное. Кроме того, есть успешный опыт добычи турнирных баллов в важнейших весенних матчах. Предрекаю, что гений Карреры-психолога здесь окажется сильнее ЮрПалыча Семина.

В.П. Прогноз – 2:2. Игра с золотым оттенком, и тот случай, когда хочется, чтобы команды просто показали хорошую игру. И чтобы обошлось без судейских скандалов и травм!

«Арсенал» – «Ахмат»

В.Ж. Прогноз – 1:0. Говорят, «Ахмат» – сила. Может быть, но разве она сравнится с Артемом Дзюбой? Конечно, нет. В Туле в кулуарах мечтают о еврокубках, есть думающий тренер и качественный состав. То есть все компоненты для того, чтобы пошуметь весной, есть.

В стане грозненцев фигура главного тренера, наоборот, смущает. Вряд ли у Михаила Галактионова с наскока, без опыта получится постоянно добиваться результата. «Заиграем» минимальную победу Тулы, и с большой вероятностью забьет Дзюбиньо. На спортивной злости доказывать свою состоятельность в командах второго эшелона он умеет. Вспомните «Томь» и «Ростов».

В.П. Прогноз – 1:0. Соседи в турнирной таблице. В предсезонке у «Ахмата» четыре ничьи и проигрыш «Динамо» 2:3 в последнем матче. «Арсенал» в последнем матче победил БАТЭ 4:3, а перед этим у него 3 проигрыша и ничья с «Кайратом» 0:0. Дома «Ахмат» играет на пределе, а вот в гостях не очень. Предположу победу «Арсенала» 1:0.

20-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 7:22

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 109:133

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org