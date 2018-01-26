У Жозе сегодня праздник. Собираем трофеи

Особенному – 55.

Профессионального футболиста из центрального полузащитника Жозе Мариу дос Сантоса Моуринью Феликса не получилось. Таланта и навыков ему не хватило, зато здорово работали мозги. В Институте физического воспитания Жозе изучал спортивную науку и уже тогда стал детально прорабатывать стратегию изменения роли тренера в футболе.

Он устроился переводчиком к знаменитому Бобби Робсону – сначала в «Спортинге» и «Порту». Как раз тогда «Порту» сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».

Вместо ушедшего в отставку Йохана Кройфа в «Барселону» тренером назначили именно Робсона. Тот забрал с собой Моуринью, где они вместе выиграли евротрофей – Кубок Кубков. В финале был побежден «ПСЖ» благодаря голу Роналдо с пенальти.

После увольнения Робсона «Барсу» возглавил Луи ван Гаал, а Моуринью продолжал свою работу. В 2000 году голландца изгнали, а Моуринью набрался знаний настолько, что начал тренерскую карьеру прямо с самого популярного португальского клуба – «Бенфики». Он пришел туда вместо Юппа Хайнкеса.

Но отношения с руководством не сложились. После девяти матчей Моуринью был отправлен в отставку, несмотря на разгром 3:0 принципиального соперника «Спортинга». Следующий пункт назначения – скромная «Лейрия», которая благодаря Жозе долетела до рекордного для себя пятого места в Примейре.

А потом был судьбоносный уход в «Порту», где Моуринью прославил себя на весь мир. В течение двух лет португальский клуб выиграл оба еврокубка – и Кубок УЕФА, и Лигу чемпионов. Потрясающий успех.

В июне 2004-го Моуринью возглавил «Челси», где сходу выиграл АПЛ. Клуб под его руководством впервые за 50 лет стал лучшим в Англии и набрал рекордное количество очков – 95. В дальнейшем Жозе собрал все трофеи в этой стране, снова стал чемпионом. Только повторить успех в ЛЧ не удавалось.

На четвертый сезон дела в «Челси» пошли так себе, поэтому Роман Абрамович принял решение сменить тренера. Моуринью отдохнул несколько месяцев и стал готовиться к новой работе. Он подписал контракт с «Интером», где достиг пика в своей карьере – выиграл все трофеи в Италии, но притом сделал свой клуб лучшим в Европе. Вторая победа в Лиге чемпионов уже на второй сезон.

Но кто же откажется от приглашения в «Реал»? Уйдя фактически непобежденным из «Интера», Жозе приготовился к более стрессовой работе – он возглавил один из главных клубов мира, где жаждал противостояния с фееричной «Барселоной» Гвардиолы. Все что можно он выиграл и в Испании, но лишь по одному трофею за сезон. А в Лиге чемпионов, как и с «Челси», опять максимум лишь полуфиналы.

В 2013-м Моуринью покинул «Реал» и вернулся в «Челси». А там и снова завоевал чемпионство – на второй сезон.

Но на третий год что-то пошло не так. «Челси» валился, поэтому с португальцем вновь расстались. Моуринью ушел из «Челси», когда клуб оказался аж на 16-м месте в турнирной таблице. Оставаясь всего полгода без работы, Жозе возглавил «МЮ». Несмотря на то, что в АПЛ все складывалось не лучшим образом (всего лишь шестое место), Моуринью умудрился взять с клубом целых три кубка – Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги, а также трофей Лиги Европы, которого в коллекции «МЮ» еще не было.

Итого: 25 трофеев. На счету Моуринью – четыре еврокубка (две ЛЧ и две ЛЕ), победы в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Португалии. Во всех этих странах Жозе собрал все трофеи, какие только можно было выиграть. Сегодня одному из лучших тренеров в истории футбола исполняется 55 лет. C днем рождения, Жозе!

Фото: footballdeluxe.com | fourfourtwo.com | sorisomail.com | chelseanews24.com | mirror.co.uk | thesun.co.uk | skysports.com