Сколько можно было заработать на «Халле» Слуцкого

Российский тренер провалился в Англии, но стал настоящей находкой для ставок.

История про первого российского главного тренера в Англии закончилась неудачно: Слуцкий поработал всего лишь четыре месяца, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Вполне заслуженно, так как команда на момент увольнения специалиста занимала 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

При этом матчи «Халл Сити» почти всегда были яркие и богатые на голы. И это немного странно, ведь в России ЦСКА Слуцкого запомнился многим как клуб с низкой результативностью, который обыгрывал своих соперников со счетом 1:0. Даже сами болельщики армейцев порой не сдерживались и посвящали Слуцкому такие баннеры, как «Хватит ссать, пора играть».

Обвинить Слуцкого в трусливости в Англии было нельзя. «Халл» при нем играл безбашенно, забивая в среднем за игру 1,7 гола и пропуская 1,85.

За время работы российского тренера в Чемпионшипе как минимум три гола было забито в 14 матчах «тигров» из 20. Ставка «обе забьют» сыграла 16 раз в 20 встречах. Впечатляет, не правда ли? Но самая мощь была в домашних матчах, где «ТБ2,5» и «ОЗ» прошли девять раз в десяти играх.

Мы решили посчитать, сколько можно заработать, если ставить одну и ту же сумму на тотал голов больше 2,5 во всех домашних матчах «Халла» под руководством Слуцкого. И вот что получилось:

При фиксированной сумме ставки в тысячу рублей мы увеличили свой банк до восьми тысяч. Очень крутой результат. И это один из самых прибыльных трендов нынешнего сезона в беттинге.

Самое удивительное, что букмекерские конторы начали понимать суть происходящего только к последним матчам, снизив коэффициенты на тоталы до 1,8.

Многие болельщики «тигров» негативно отнеслись к увольнению Слуцкого, заявив, что вина за плохие результаты лежит не на российском тренере, а на владельце клуба. «Слуцкий не виноват, что ему достался такой состав. Кроме того, при нем мы постоянно забивали голы», – высказал на официальном форуме «Халла» один из фанатов.

«Хочу пожелать Слуцкому всего наилучшего в будущем. У меня, как и у многих других парней, были очень хорошие отношения с ним. Я сильно расстроился, когда узнал о его уходе. Слуцкий – фантастический человек!» – сказал капитан «Халл Сити» Майкл Доусон.

С новым главным тренером результаты команды стали куда скучнее. Но дома «Халл» по-прежнему зажигает – 3:2 с «Брентфордом» и 2:2 с «Фулхэмом» случились уже при Найджеле Эдкинсе, который и заменил Слуцкого в английском клубе.

Следующую игру на своем поле «Халл Сити» проводит уже в эту субботу. Предлагаем не оставаться в стороне и поставить на то, что в матче будет забито как минимум три гола.

Прогноз: «Халл Сити» – «Рединг». Тотал голов больше 2,5. Кф. 2

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Фото: thetimes.co.uk