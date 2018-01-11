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    Ставки сделаны Все блоги -

    Сколько можно было заработать на «Халле» Слуцкого

    11 января 2018
    Российский тренер провалился в Англии, но стал настоящей находкой для ставок.

    История про первого российского главного тренера в Англии закончилась неудачно: Слуцкий поработал всего лишь четыре месяца, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Вполне заслуженно, так как команда на момент увольнения специалиста занимала 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    При этом матчи «Халл Сити» почти всегда были яркие и богатые на голы. И это немного странно, ведь в России ЦСКА Слуцкого запомнился многим как клуб с низкой результативностью, который обыгрывал своих соперников со счетом 1:0. Даже сами болельщики армейцев порой не сдерживались и посвящали Слуцкому такие баннеры, как «Хватит ссать, пора играть».

    Обвинить Слуцкого в трусливости в Англии было нельзя. «Халл» при нем играл безбашенно, забивая в среднем за игру 1,7 гола и пропуская 1,85.

    За время работы российского тренера в Чемпионшипе как минимум три гола было забито в 14 матчах «тигров» из 20. Ставка «обе забьют» сыграла 16 раз в 20 встречах. Впечатляет, не правда ли? Но самая мощь была в домашних матчах, где «ТБ2,5» и «ОЗ» прошли девять раз в десяти играх.

    Мы решили посчитать, сколько можно заработать, если ставить одну и ту же сумму на тотал голов больше 2,5 во всех домашних матчах «Халла» под руководством Слуцкого. И вот что получилось:

    При фиксированной сумме ставки в тысячу рублей мы увеличили свой банк до восьми тысяч. Очень крутой результат. И это один из самых прибыльных трендов нынешнего сезона в беттинге.

    Самое удивительное, что букмекерские конторы начали понимать суть происходящего только к последним матчам, снизив коэффициенты на тоталы до 1,8.

    Многие болельщики «тигров» негативно отнеслись к увольнению Слуцкого, заявив, что вина за плохие результаты лежит не на российском тренере, а на владельце клуба. «Слуцкий не виноват, что ему достался такой состав. Кроме того, при нем мы постоянно забивали голы», – высказал на официальном форуме «Халла» один из фанатов.

    «Хочу пожелать Слуцкому всего наилучшего в будущем. У меня, как и у многих других парней, были очень хорошие отношения с ним. Я сильно расстроился, когда узнал о его уходе. Слуцкий – фантастический человек!» – сказал капитан «Халл Сити» Майкл Доусон.

    С новым главным тренером результаты команды стали куда скучнее. Но дома «Халл» по-прежнему зажигает – 3:2 с «Брентфордом» и 2:2 с «Фулхэмом» случились уже при Найджеле Эдкинсе, который и заменил Слуцкого в английском клубе.

    Следующую игру на своем поле «Халл Сити» проводит уже в эту субботу. Предлагаем не оставаться в стороне и поставить на то, что в матче будет забито как минимум три гола.

    Прогноз: «Халл Сити» – «Рединг». Тотал голов больше 2,5. Кф. 2

    Наш канал о ставках

    Фото: thetimes.co.uk

    Рейтинг: 2 Голосов: 17
    Комментарии21
    ...
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      Рейтинг: +21

      pazak 1 марта 2018, 10:51

      Счастья поставим на больше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      pazak 20 февраля 2018, 08:29

      Это круто

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 января 2018, 18:52

      Пока нули после первого тайма...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Zenit-84 14 января 2018, 10:51

      #вернитеСлуцкого

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Бомбардир 14 января 2018, 16:43

      уже не аернут）

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 13 января 2018, 00:27

      владельцы халла говноеды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 января 2018, 20:54

      скрытая реклама букмекеров

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 января 2018, 11:35

      прогнозы - дело веселое, но мне вечно не везет((

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 января 2018, 09:04

      Статья-реклама ставок.

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 12 января 2018, 07:38

      бесплатный прогноз - плохой прогноз!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 января 2018, 01:15

      Если рассуждать здраво,то....
      ..Слуцкага времена исчо не прошли..
      это мужик с характером,
      и все мы услышим о нем,зуб даю!

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      Рейтинг: +131

      rizonator 12 января 2018, 00:33

      Все-таки нашли нотку позитива, какие мы изворотливые))

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