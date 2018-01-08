ФК «Урал» и другие команды, игравшие с заключенными.

Профессиональные клубы реализуют задачу популяризации футбола, в том числе и через такие матчи. Поразительно, но некоторые клубы уже ввели в традицию такие игры. Как показывают результаты, за решеткой у нас тоже находятся матерые футболисты, ведь ито

ФК «Урал».

Перед матчем небольшое интервью дал президент клуба Григорий Иванов, который сказал: «У нас сложились хорошие отношения с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни».

Сам матч состоялся на территории исправительной колонии № 2 г. Екатеринбурга, где отбывают наказание порядка 1800 человек. Большая часть осужденных отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Колония по своему типу является исправительным учреждением общего режима, где у осужденных есть возможность учиться в школе при колонии, работать, посещать церковь. Временно исполняющий обязанности начальника колонии Александр Савельев, также отметил, что футбольная команда ИК 2 каждый день тренируется по два-три часа.

От «Урала» в матче участвовали Дмитрий Арапов, Денис Кулаков, Юрий Бавин, Петрус Бумаль, Артем Фидлер, Николай Димитров, Роман Емельянов, Владимир Ильин и администратор команды Дмитрий Воровин. Встреча завершилась победой «Урала» 5-2.

Личный состав ИК 2, а также игроки «Урала» отметили, что сам факт такой игры стал для учреждения и игроков праздничным событием.

МФК «Виз-Синара».

За месяц до того, как в ИК 2 приехал ФК «Урал» там уже успел побывать двукратный чемпион России по мини футболу МФК «Виз-Синара», который воспользовался паузой регулярного чемпионата, для игры с осужденными. Все тот же Григорий Иванов, но уже в качестве президента МФК «Виз-Синара» дают интервью, примерная суть и содержание которой он даст уже через месяц, когда приедет с ФК «Урал».

МФК «Виз-Синара» приехал основным составом, правда не на паркет, а на поле с искусственным покрытием. В этот день погода преподнесла свой сюрприз в виде дождя. Несмотря на то, что против осужденных играл профессиональный клуб интрига сохранялась до последней минуты и за час игрового времени игроки наколотили 16 мячей. Итоговый счет победа за мастерами мини футбола со счетом 9:7.

После матча, заключенный ИК №2 Екатеринбурга Игорь Зайков: «Игралось достойно, все понравилось, было трудно и нам, и им, наверное. Не знаю, но в целом профессиональная игра, все старались, бились, как и должно быть».

ФК «Тамбов»

Но не только суровые уральцы могут проводить такие мероприятия. Нынешний клуб Андрея Талалаева, за два сезона до его прихода тоже организовал товарищескую встречу на поле лечебно-исправительного учреждения № 7 для осужденных больных алкоголизмом и наркоманией, расположенной в поселке Полевой Тамбовской области. Данное исправительное учреждения не раз было приютом для воров в законе Асатряна Э. С. (Эдика Тбилисский), Гавашелишвили Т. Д. (Тенгиз Пицундский) и так далее.

Скорее всего, уровень учреждения сыграл определенную психологическую роль и, как оказалось, осужденные, страдающие вышеназванными недугами очень выносливые и способные ребята. С профессиональным клубом они сыграла вничью: финальный счет встречи 6:6. Но игроки решили все же определить победителя и для этого выбрали серию пенальти, здесь уже профессионалы взяли верх.

Целью мероприятия привлечение осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, к здоровому образу жизни. На мой взгляд, сам факт, что с инициативой вышли футболисты ФК «Тамбов» уже дает людям уверенность в том, что они не брошены обществом.

МФК «Новая генерация».

Команда из Сыктывкара проходит подобные матчи с 2011 года. На этот раз они играли со сборной команды осужденных, отбывающих наказание в ИК-25 (п. Верхний Чов) колонии строгого режима. Чтобы немного пояснить с кем играли футзальники достаточно указать, что это лица, которые являются наиболее общественно опасными для граждан и общества в целом, поэтому нуждаются в строгой изоляции. Именно поэтому, цель данной встречи была поддержка тех, кто оступился и ошибся.

И снова команда МФК выходит в боевом составе, но также как и в игре с ФК «Тамбов» заключенные не оказались мальчиками для битья. На каждый пропущенный гол в свои ворота, осужденные немедленно отвечали тем же. Итоговый счет этого напряженного противостояние (7:7). Для того, чтобы определить победителя выбрали уже знакомый нам способ серию пенальти, где также профессионалы оказались сильнее.

Матч закончился награждением, где футболистам МФК было предоставлено право наградить лучшего в составе команды ИК. «Новая генерация» выбрала лучшего игрока матча – капитан сборной ИК-25 стал обладателем новой футбольной формы. Как выяснилось, отмеченный осужденный в прошлом был тренером по футболу в Пензе и даже тренировал юного Алексея Лялина