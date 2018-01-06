«РЕЖИМ? НАПЬЕМСЯ – И ЛЕЖИМ» эти таланты сгубил алкоголь и наркотики.

В повседневной жизни нередки случаи, когда мы слышим истории о великих людях либо членах их семей, которые спускаются на социальное дно по причине злоупотреблений различного рода. Сегодня говорим о талантливых футболистах, которые к сожалению пали в

Иван Саенко.

Отец нашего героя специализировался на женских футбольных командах и попутно стал первым тренером Ивана. Находясь на сборах в Германии, отец повез сына на просмотр в «Штутгарт», где во время одного из товарищеских матчей Иван получил травму паховой мышцы. Этот случай позволил Ивану оказаться в стане «Карлсруэ», где собственно он и начал свою футбольную карьеру.

А началась она у него очень тяжело, клуб переживал трудные времена и Саенко пришлось жить в интернате в одной комнате с 11 другими молодыми футболистами. Иногда даже не хватало еды. Супа, который давали на завтрак, хватало только на пятерых и для того чтобы оказаться в этой пятерке, надо было вставать в пять-шесть утра.

Несмотря на трудности и лишения Иван зарекомендовал себя с положительной стороны и по истечении нескольких сезонов перешел в «Нюрнберг», где спустя некоторое время получил капитанскую повязку и выиграл Кубок Германии, обыграв злополучный Штутгарт в финале драматичного матча со счетом 2:3. Победа позволила «Нюрнбергу» сыграть в Кубке УЕФА. Но команда видимо, как и Иван не смогли играть на два фронта и в итоге клуб вылетел из высшей Лиги, а Иван в преддверии Чемпионата Европы получил оценку от Киккера 4,42 при минимальной тогда 6.

Но потенциал Саенко помимо скаутов «Герты», «Гамбурга» и дортмундской «Боруссии» оценил Гус Хиддинк. После бронзы Чемпионата Европы, который стал ярмаркой распродаж российских футболистов, Иван оказался в московском Спартаке. Именно здесь начинается серая полоса жизни футболиста, не успев сыграть полноценного сезона, получил травму коленного сустава. На обследовании в Германии выяснилось, что попутно повреждена передняя крестообразная связка. Два сезона практически вылетели из жизни футболиста.

После выздоровления игрока стали чаще видеть в ночных клубах нежели на тренировках и в обойме команды. Спартак решает продать Ивана, но покупателей на него не находится к тому моменту Иван изрядно теряет форму. Затем скандал в Эстонии, где на сборах Спартака Иван находит себе друга по выпивке Мартина Йиранека. После сборов в Эстонии Иван больше не появлялся на поле и вместе с Мартином был выставлен на трансфер.

В 2011 году Спартак расторгнул контракт в Саенко и в этот же период Иван решает закончить карьеру (27 лет) для того, чтобы тратить честно заработанные деньги. Интересно, что в таком человеке сочетается любовь к алкоголю и глубокие чувства православия, а также то, что Иван пел в хоре русского храма в Баден-Бадене (о чем он сообщал в интервью Чемпионат.ком).

Артем Милевский

После переезда из дубля белорусского Борисфена в дубль киевского Динамо и попутной смены гражданства карьера у Милевского пошла в гору. Артему потребовалось всего несколько матчей для того, чтобы оказаться в основной команде киевлян. Оценивая потенциал игрока Динамо заключила с Милевским контракт и Артем стал главным острием команды. Вместе с узнаваемостью пришли и деньги, к которым Артем оказался не готов. Вот что сказал Милевский в интервью kp.ua: «В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск». В то время молодой организм мог еще совмещать спортивные нагрузки и вечеринки. В тот период Артем трижды стал чемпионом Украины, четырежды выиграл Кубок Украины, доходил по полуфинала Кубка УЕФА.

Самая громкая киевская история, случилась в одном из киевских клубов. Милевский сидел возле барной стойки в тот момент, когда девушка его одноклубника Александра Алиева разлила на него свой сок. Милевский с девушкой так повздорили, что она ему показала средний палец, за что и получила оплеуху. Тренер Динамо Олег Блохин не раз в своих интервью говорил о том, что друзья Алиев и Милевский приходили на тренировки пьяные.

Естественно, что киевляне спешили скорее избавиться от проблемного футболиста, который то и дело не соблюдал режим, не показывал прогресса да уже очевидно спивался. В следствии чего Артем стал вояжировать по городам и весям, где отмечался вот так.

Поехал в турецкий Газянтепспор, где заключил трехлетний контракт. Поиграл четыре месяца в Турции, провел 6 матчей забил один гол, разбил в хлам свою Феррари Калифорния и уехал в казахский футбольный клуб Октобе.

В Октобе Милевский побыл всего пару недель за это время видимо посетил все ночные клубы и в итоге контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Затем были хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынская Конкордия, куда Артем переходил свободным агентом. Реакция на уход Артема Милевского болельщики #Хайдук: www.facebook.com/hnkhajduk/posts/903505539724334 «Слава тебе, матерь божья» (234 лайка) Не мудрено Артем постоянно отпрашивался по семейным обстоятельствам, а в интервью журналистам говорил, что хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

Вот и поехал в Россию и махнул в Тосно. Вот чем запомнился Милевский в Тосно: «В матче Кубка России Тосно Артема Милевского встречался с Локомотивом Тараса Михалика. Милевский вышел на замену, в игровом плане не отличился, зато принял участие в драке игроков на поле. Также Милевский нанес травму своему бывшему одноклубнику по Динамо Михалику, угодив тому мячом в пах, после чего тот не смог продолжить игру и был заменен.»

Алексей Бугаев

Воспитанник Футбольной школы молодежи (ФШМ г. Москва) уже в 18 лет заключил своей первый профессиональный контракт с московским «Торпедо». Основную часть времени играл за дубль, тренерский штаб, не видя прогресса Бугаева отправил его в аренду в Томь. Там на протяжении сезона Бугаев практически не играл, но затем Алексей все-таки получил свой шанс и отыграл все 30 матчей сезона 2002/2003.

Торпедовцы поспешили вернуть Бугаева, как только стало понятно, что игрок по сути своей обладает всеми необходимыми качествами для последнего защитника, а именно выносливость, хорошая игра на втором этаже, самоотверженность, по словам партнеров, играл так, что мяч долетал до ворот уже сдутым.

В Торпедо, как и в Томи, сезоны вышли неоднозначные сначала вспышка в этот же период Бугаев вызывается в сборную, в том числе в олимпийскую команду. Затем сезон спада, где по словам экс-голкипера Торпедо Бородина: «Алексей пропадал на неделю и его было не найти», а как следствие Торпедо снова открещивается от Бугаева. Вот другая цитата от Бородина: «В 2004 году руководство «Торпедо» пришло к ведущим игрокам и спросило: «Есть предложение по Бугаеву из «Локомотива». Что делать?» Чуть ли не хором ответили: «Продавайте, пока не поздно».

Переход на сезон в Локомотив не стал новым восхождением на Олимп большую часть времени Бугаев на скамейке. В поисках перспективного продолжения карьеры возвращается в Томь, где однажды у него уже получилось проявить себя. И вот оно спасение Бугаев снова оказывается одним из лучших защитников России. Постоянное появление в старте Томи, другая результативность и снова он наигрывается в сборной, но затем снова проблемы с дисциплиной омраченные алкоголем.

Результат ссылка в Химки, где Бугаев вообще исчез как футболист. Судьба решила и на этот раз помочь Бугаеву и вот переход в Краснодар. Бугаеву даже Семшов подсказал, что в Краснодаре дела снова пойдут в гору: «Я у него спрашивал, пойдет ли у меня в «Краснодаре». Он говорит: «Конечно, пойдет». Но снова не срослось официально контракт расторгнут, по обоюдному согласию, а по факту из Краснодара Бугаев был отчислен. На момент завершения карьеры Алексею было 29 лет в данный момент он занимается грузоперевозками и сбором макулатуры.