Футбольные династии или футбольные дети не менее футбольных отцов.

Футбольный Азарт предлагает посмотреть на отечественные футбольные кланы и посмотреть как успешно развивалась карьера у каждого из членов семьи. Перефразируя идейный посыл И.С. Тургенева: «Так кто же лучше отцы или дети?»

Правопреемственность в футболе очень важное дело. Определенные тонкости игры можно передать только посредством родственных уз, поэтому Футбольный Азарт всячески поощряет наличие в РФПЛ именитых отцов и детей футболистов. Ведь контакт «отец-сын» трудно воспроизводим даже тренером топ уровня, ведь в первом случае подключается эмоциональный момент и уважение к пережитому опыту.

Виктор и Кирилл Панченко

Отец: Виктор

Человек, которому на тренировках «Валера Карпин подносил мячи». В настоящее время занимается агентской деятельностью. Одни из первых агентов в российском футболе. В связи с этим занимал различные должности по селекционной работе в ЦСКА, Динамо, Химках, Локомотиве. В свою бытность советского и российского футболиста, как и сын Кирилл играл на позиции нападающего. Выступал за различные клубы разным по уровню дивизионов, как то »Турбина», «Труд-ПРЗ», «Геолог», керченский «Океан», таллиннский «Спорт». На высшем уровне играл за московский «Локомотив» и КАМАЗ. В 1993-м стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 гол и занял второе место в списке 33 лучших футболистов чемпионата России. Выступал за олимпийскую сборную России. Завершил карьеру игрока в 1997 году по причине того, что давала о себе знать старая травма колена и из-за набора лишнего веса.

Сын: Кирилл

Хорошо известный нам воспитанник «армейского» клуба. Впервые проявился на высшем уровне в 2012 году, вместе с «Мордовией» зайдя в Премьер-Лигу. Выступал за Томь, но не смог спасти ее от вылета. В июле 2014 подписал контракт с московским ЦСКА, из которого по совету отца перешел в московское Динамо, вылетевшее тогда в ФНЛ. Причиной, по которой отец и сын решили понизить статус турнира, стало отсутствие игровой практики в ЦСКА. Нужно отдать Кириллу должное, приняв такое серьезное решение, он вернулся с Динамо в РФПЛ уже в статусе ключевого игрока. В отличие от отца Кирилл играл в составе национальной сборной и уже имеет более выгодные стартовые позиции нежели его прародитель.

Ерeменко

Отец: Алексей

В настоящее время Алексей Борисович является одним из ассистентов главного тренера армянский клуба «Пюник». С 1981 по 1990 выступал за Ростсельмаш, СКА Ростов-на-Дону, Спартак Москва, Торпедо и Динамо. В 1990 уехал в Финляндию, отыграв за финские ОЛС, ЯРО. В тот же самый период оформил в Финляндии второе гражданство для себя и своей семьи.

Сыновья: Алесей, Роман и Сергей

Дети у Алексея Борисовича оказались чрезвычайно талантливы, и каждый из них успел чем-либо отличиться в чемпионате России.

Алесей экс-хавбек «Сатурна», финского ЯРО, который в тот период тренировал его отец, а также полузащитник «Рубина», кстати переходил в Рубин вместе с братом Романом. Обладатель Кубка и Суперкубка России. Автор лучшего гола сезона 2007/2008 после того как получил тяжелейший разрыв крестообразных связок мотался по различным клубам Кайрат, финские ЯРО, СИК и в 33 года завершил карьеру. В настоящее время является агентом своего брата Сергея, которого не так давно сватали в московский Спартак.

Роман в особом представлении не нуждается – один из лучших футболистов чемпионата России. Все бы хорошо, если бы не скандал с употреблением кокаина. Роман стал поистине одним из ключевых игроков ЦСКА и сборной Финляндии. Потрясающее видение поля, остроумные передачи, наличие неплохой скорости и умение обыграть один в один и это лишь малая часть достоинств Романа. В настоящее время Роман бесклубный, но отчаиваться по словам брата Алексея он не намерен тем более, что уже в октябре этого года истекает срок дисквалификации. Как и с братом Алексеем с Романом тоже случилась карьерная неурядица.

Сергей воспитанник все того же финского ЯРО, через который прошла вся мужская половина семьи Еременко. Восходящая звезда Базеля, Сергей в настоящий момент является одной из потенциальных целей московского Спартака. Он уже номинировался на премию Golden Boy по итогам сезона 2016/2017. Сергею 18 лет он уже прошел серьезную подготовку в интернате Базеля, где по словам старшего брата Алексея железная дисциплина.

Петраковы

Отец: Валерий

Советский футболист, выступавший в свою бытность за «Локомотив» и «Торпедо», а также за немецкие «Айнтрахт» и «Нордхаузен». Выступал с составе сборной СССР. Карьеру заканчивал в шведском «Лулео» из одноименного города, где кстати и родился сын Юрий. После окончания карьеры профессионального футболиста нашел себя на тренерском поприще. Начал тренерскую карьеру в Томи, потом были Москва, Ростов снова Томь, Алания, Химки, Торпедо и снова Томь, где сейчас и поныне тренирует (в данный момент Томь на 17 строчке ФНЛ). Самое интересное, что более чем два сезона Петраков нигде не работал. Еще одной отличительной особенностью тренера Петракова является тот факт, что приглашают его к себе клубы со слабым финансированием или находящимся в откровенно бедственном положении.

Сын: Юрий

Тот нечастый случай, когда сын оказывается менее известным в футбольном мире нежели отец. Воспитанник «ФШМ-Торпедо» играл за молодежные составы ЦСКА, ФК «Москва», московского «Динамо». В июле 2012 года был приглашен в «Томь», сразу стал игроком стартового состава, но в 8-м туре, поединке с «Нефтехимиком» Юрий получил тяжелую травму (разрыв крестообразных связок), которая надолго месяцев вывела из строя. Заиграть вновь Юрий смог лишь через три года – в составе московского «Торпедо», к которому на тот момент был причастен отец Валерий Петраков. В июле 2017 года подписал 2-летний контракт с «Томью», которую в настоящий момент тренирует отец, и любопытно, что заиграл Юрий сразу в стартовом составе.