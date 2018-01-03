Федор Смолов под прицелом.

На фоне неугасающих трансферных слухов о дальнейшей судьбе Федора, блог Футбольный Азарт решил напомнить, что же все-таки делает Смолова одним из самых желанных игроков на европейском трансферном рынке.

По-настоящему Федор «вернулся» в 2015 году, когда за сезон 2015/2016 отгрузил в ворота соперников 20 мячей. Следующий сезон он провел на аналогично качественном уровне, отметившись результатом в 18 мячей. В настоящее время Смолов делит первенство в бомбардирской гонке со своим давним другом еще со времен московского Динамо Александром Кокориным разница между их статистическими данными лишь в количестве голевых передач.

Я не согласен с теми кто говорит о том, что Смолов не нужен Вест Хему да и тем более уж мадридскому Реалу. Ведь интерес со стороны испанцев действительно был дикий после того как в ворота одноименной сборной Федор забил два мяча. Факт того, что интерес был не только со стороны середняков испанской Ла Лиги, но и от топовых команд недавно в своем интервью подтвердил бывший спортивный директор Краснодара, а ныне владелец компании по консультациям в сфере трансферов Алексей Зинин. А согласитесь, что даже интересуются игроком неспроста, а уж тем более у человека, который занимается работой в сфере трансферов.

Да с одной стороны наши в Европе подобно звездам быстро вспыхивают и быстро угасают, памятуя нашествие наших игроков после Евро 2008. Федор Смолов совсем другая история, которая способна вылиться в нечто большее нежели возвращение Романа Павлюченко и Павла Погребняка. Андрея Аршавина мы вынесем за скобки все-таки говорим сейчас о подобных амплуа вышеназванных героев.

Начнем с того, что обозначим основные моменты, на которые необходимо сделать акцент прежде чем окончательно убедиться в том, что Федор не затеряется в Англии и Испании. Итак, Федор, несмотря на то, что правоногий футболист не боится бить левой ногой, что в принципе в данное время является неотъемлемой частью любого хорошего европейского игрока (в среднем 75% процентов ударов наносит правой ногой, 25% левой). Кроме того средняя точность ударов Федора составляет примерно 50% от их общего числа, причем большинство ударов Федором наносится именно в позиционных атаках. Это также говорит о профпригодности Смолова в Европе где не боятся и бьют с любых дистанций и позиций, а доводить дело до удара в позиционном нападении расценивается, как не самый худший вариант завершений атаки, учитывая еще при этом, что 80% процентов ударов Федора приходится на удары из-за штрафной. Сюда мы можем приплюсовать хорошо развитое голевое чутье Смолова и качественное завершение голевых моментов.

Федор прекрасно чувствует линию оффсайда о чем свидетельствует показатель среднего количества попаданий в офсайд за все сыгранное время примерно 0,9. Это говорит о том, что Смолов, имея такой показатель и при этом результативность тактически грамотно выверяет свои действия и способен играть с любым стратегическим заданием тренера, что позволяет наставнику варьировать игру команды в атаке. Если уж мы говори об атакующей игре, которую так обожествляют в Англии и Испании, то нельзя не упомянуть такие показатели как количество выигранных единоборств и обводки. Названные показатели у Федора находятся выше среднего уровня нападающих по Лиге: количество удачных обводок 61%, а количество выигранных единоборств 54%.

Мы все прекрасно знаем, что в Англии и Испании совсем другие футбольные скорости, то есть любая потеря мяча грозит быстрой и опасной контратакой. Так вот в этом компоненте у Смолова тоже все в порядке: среди всех нападающих в РФПЛ Федор находится в пятом десятке по количеству потерянных мячей и неудачных касаний мяча, что согласитесь говорит о качественной работе со снарядом.

Немаловажным является факт зарплаты футболиста, которая по последним данным, которые также приводились на Sports.ru составляет примерно 2,5 миллиона евро в год, что сопоставимо со средней зарплатой игроков в Англии и Испании (без учета зарплат топовых игроков). То есть для клуба зарплатная ведомость не сильно потяжелеет от прихода Смолова.

Единственная загвоздка перехода с финансовой точки зрения (именно поэтому и сорвался переход в Боруссию из Дортмунда) так это сумма отступных за Смолова в размере 30 миллионов евро. Не каждый клуб захочет брать на себя такой риск по оплате игрока. Но все же и уже выше это было изложено, что Федор непременно оправдает возложенные на него ожидания. Смолов уже давно созрел, как морально так и физически для игры на качественно другом уровне. О моральной зрелости Федора говорит расставание с Викторией Лопыревой, которая произошла в 2015 году, а это именно тот год откуда и стартовало возвращение Смолова. Кроме того, Смолов отказался поехать играть в Китай за баснословные 10 миллионов евро в год это разве не поступок человека, который ищет самореализации, а не денег? А что касается физики, то приведенные выше данные говорят лишь о том, что Федор сейчас на подъеме и если он не уедет сейчас, то уже не уедет никогда.