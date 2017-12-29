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    Ставки сделаны Все блоги -

    Вы давно не слышали о Джеке Уилшире. Он в порядке

    29 декабря 2017
    И мы даже знаем отличную ставку на будущее Джека.

    Вчера «Арсенал» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Кристал Пэлас». Одним из лучших в составе «канониров» был полузащитник Джек Уилшир, который после продолжительного отсутствия вновь заиграл в основном составе лондонской команды.

    Англичанин провел на поле все 90 минут, сделав шестьдесят пасов с точностью 94 процента – это наивысший показатель среди всех игроков матча, не считая Мэйтленд-Найлса, вышедшего за несколько минут до финального свистка.

    Не стоит думать, что столь впечатляющая статистика заработана благодаря только коротким передачам. На 67-й минуте встречи Уилшир со своей половины поля сделал гениальный результативный пас на Алексиса Санчеса.

    Стоит отметить, что данный матч не стал для Уилшира каким-то особенным за последнее время. С конца ноября он провел за команду девять встреч. Шесть игр хавбек начинал в стартовом составе и получил от статистического портала Whoscored средний рейтинг 8 (уровень Кевина Де Брюйне).

    «Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный голевой пас. Именно этого мы и ждем от него», – сказал после матча с «Кристал Пэлас» Арсен Венгер.

    Сам Уилшир заявляет, что впервые за долгое время он начал получать удовольствие от футбола: «Я снова доверяю своему телу и готов оказать положительное влияние на команду. Я пропустил слишком много времени и теперь хочу наверстать упущенное».

    Такая игра точно должна позволить Уилширу получить вызов в сборную Англии на чемпионат мира, у которой в настоящее время имеется нехватка качественных центральных полузащитников.

    В состав англичан точно попадут Джордан Хендерсон и Эрик Дайер. А вот с остальными Уилшир вполне способен не только побороться, но и выиграть у них конкуренцию. Помешать поехать на ЧМ-2018 в Россию воспитаннику «Арсенала» могут такие футболисты, как Рубен Лофтус-Чик, Джейк Ливермор и Харри Уинкс. Не самые сильные соперники. К тому же никто из них не умеет начинать атаки и продвигать мяч вперед так, как 25-летний полузащитник.

    Уилшир выступал за сборную Англии на двух последних крупных турнирах – ЧМ-2014 и Евро-2016. Вполне вероятно, что игрок будет вызван на мундиаль и в конце нынешнего сезона. Главное, не получить очередную травму.

    Прогноз: Джек Уилшир получит вызов на ЧМ-2018 – да. Кф. 2.50

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии8
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 мая 2018, 10:42

      Не взяли Джека.... Ставку рассчитали как проигрышную...
      16 мая, 15:00. Англия
      Войдет в официальный список 23-х игроков для участия в финальном турнире Чемпионата мира 2018 : Уилшир, Джек - Да. Результат: Нет.

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 30 декабря 2017, 21:42

      смотрел ту игру.Уилшир сыграл довольно не плохо.в Россий на ЧМ он должен поехать.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 29 декабря 2017, 22:26

      А что за контора дает такую ставку?

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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир > Zenit-84 29 декабря 2017, 22:42

      Та, которая начинается с буквы М.

      А что по поводу самой ставки? Поделитесь наблюдениями.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Бомбардир 29 декабря 2017, 22:51

      Вполне проходная, считаю, лишь бы травму не получил в этот период...

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Zenit-84 29 декабря 2017, 23:00

      Если на Н заканчивается, то не могу в линии найти такую ставку...

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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир > Zenit-84 29 декабря 2017, 23:43

      Специальные ставки/ Спорт/ Футбол. Сборные

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Бомбардир 30 декабря 2017, 09:30

      Спасибо. Немного поставил)

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