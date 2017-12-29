Вы давно не слышали о Джеке Уилшире. Он в порядке

И мы даже знаем отличную ставку на будущее Джека.

Вчера «Арсенал» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Кристал Пэлас». Одним из лучших в составе «канониров» был полузащитник Джек Уилшир, который после продолжительного отсутствия вновь заиграл в основном составе лондонской команды.

Англичанин провел на поле все 90 минут, сделав шестьдесят пасов с точностью 94 процента – это наивысший показатель среди всех игроков матча, не считая Мэйтленд-Найлса, вышедшего за несколько минут до финального свистка.

Не стоит думать, что столь впечатляющая статистика заработана благодаря только коротким передачам. На 67-й минуте встречи Уилшир со своей половины поля сделал гениальный результативный пас на Алексиса Санчеса.

Стоит отметить, что данный матч не стал для Уилшира каким-то особенным за последнее время. С конца ноября он провел за команду девять встреч. Шесть игр хавбек начинал в стартовом составе и получил от статистического портала Whoscored средний рейтинг 8 (уровень Кевина Де Брюйне).

«Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный голевой пас. Именно этого мы и ждем от него», – сказал после матча с «Кристал Пэлас» Арсен Венгер.

Сам Уилшир заявляет, что впервые за долгое время он начал получать удовольствие от футбола: «Я снова доверяю своему телу и готов оказать положительное влияние на команду. Я пропустил слишком много времени и теперь хочу наверстать упущенное».

Такая игра точно должна позволить Уилширу получить вызов в сборную Англии на чемпионат мира, у которой в настоящее время имеется нехватка качественных центральных полузащитников.

В состав англичан точно попадут Джордан Хендерсон и Эрик Дайер. А вот с остальными Уилшир вполне способен не только побороться, но и выиграть у них конкуренцию. Помешать поехать на ЧМ-2018 в Россию воспитаннику «Арсенала» могут такие футболисты, как Рубен Лофтус-Чик, Джейк Ливермор и Харри Уинкс. Не самые сильные соперники. К тому же никто из них не умеет начинать атаки и продвигать мяч вперед так, как 25-летний полузащитник.

Уилшир выступал за сборную Англии на двух последних крупных турнирах – ЧМ-2014 и Евро-2016. Вполне вероятно, что игрок будет вызван на мундиаль и в конце нынешнего сезона. Главное, не получить очередную травму.

Прогноз: Джек Уилшир получит вызов на ЧМ-2018 – да. Кф. 2.50