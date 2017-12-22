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    Эспаньол : Атлетико

    22 декабря 2017
    Перед матчем

    Эспаньол : Атлетико (Мадрид)
    Решиться ли сегодня Эспаньол играть на победу, с одним из лидеров чемпионата? Думаю, что да! Положение в турнирной таблице заставляет. Игра домашняя, еще более дает уверенности, что именно так и будет.
    И вот поэтому, думаю, что Атлетико, который вылетел из Лиги чемпионов, вполне может воспользоваться этим.Зная команду Семионе, осмелюсь предположить, что для него это будет удобный соперник. Строгая игра в обороне и контратака делают Атлетико фаворитом этой пары. Тем более, как видно по последним играм– Эспаньол, в команде кризис. А соперник сегодня не тот,чтобы выйти из него. Победа Атлетико очевидна. И лидеры команды все в строю

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