Перед матчем

Эспаньол : Атлетико (Мадрид)

Решиться ли сегодня Эспаньол играть на победу, с одним из лидеров чемпионата? Думаю, что да! Положение в турнирной таблице заставляет. Игра домашняя, еще более дает уверенности, что именно так и будет.

И вот поэтому, думаю, что Атлетико, который вылетел из Лиги чемпионов, вполне может воспользоваться этим.Зная команду Семионе, осмелюсь предположить, что для него это будет удобный соперник. Строгая игра в обороне и контратака делают Атлетико фаворитом этой пары. Тем более, как видно по последним играм– Эспаньол, в команде кризис. А соперник сегодня не тот,чтобы выйти из него. Победа Атлетико очевидна. И лидеры команды все в строю