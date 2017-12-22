Перед матчем

Арсенал:Ливерпуль

Мега матч: АРСЕНАЛ:ЛИВЕРПУЛЬ!!!

Одни из лидеров премьер-лиги, соседи по турнирной таблице, да и без этого-это два супер клуба,которые привлекают своей вывеской миллионы болельщиков. У каждого будет свой прогноз на матч. А иначе и быть не может, такое противостояние нас ожидает.

Арсенал играл среди недели кубковый матч. Одержал победу над Вест Хэмом, большинством резервного состава.

Ливерпуль не играл в кубке, он из него выбыл, а значит сосредоточен на чемпионате. В последней игре Ливерпуль уверенно раобрался с Борнмутом– (0:4) на выезде.Если брать в расчет игры, которые я видел, предполагаю,что голов будет много. В обороне эти две команды играют,мягко скажем, не уверенно. А вот в атаке два коллектива неудержимы. Особенно команда Юргена Клоппа. Нацеленность его команды на ворота соперников ошеломляющая. При каждой атаки Ливерпуля,возникает опасный момент.(еще бы не так, при таких именах впереди). Голов они отгружают помногу,если заглянуть в статистику.

А вот команда Арсена Венгера, при большом количестве атак, реализацией, не радует. В двух крайних матчах, по одному голу, над не самыми сильными соперниками.

Но сегодня: Арсенал играет дома, мотивация команды должна зашкаливать, три последних поражения были зафиксированы от Ливерпуля. Самое время поправлять статистику, тем более у Ливерпуля есть травмированные защитники. Всем хорошего просмотра и увидеть классную игру в исполнение двух коллективов!