Гвардиола, Манчини и другие тренеры-транжиры мирового футбола

В преддверии открытия трансферного окна, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самых покупающих наставников современности.

Роберто Манчини, «Зенит»

Клубы: «Фиорентина», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит».

Купил: 75 игроков

Потрачено денег: 772,49 млн. евро

После провального сезона «Зенит» решил уволить Луческу и пригласить итальянского тренера Роберто Манчини. Итальянец достаточно именитый наставник по европейским меркам, который выигрывал трофеи со всеми клубами, где приходилось работать. Правда, Манчини слывет любителем дорогих, а иногда громких трансферов, поэтому не удивительно, что летом итальянец потратил на российских игроков и «аргентинскую банду» около 80 млн. евро.

Безусловно, большинство потраченных денег Манчини «спустил» в «Интере» и «Манчестер Сити». Так, в свой первый приход в «Интер» Роберто за четыре сезона потратил примерно 120-130 миллионов, во второй заход в миланский клуб – почти в два раза больше (240 млн €). Во главе »горожан» итальянец за три с половиной года работы в Манчестере спустил на игроков порядка 340 миллионов евро. Очевидно, в ближайшее время Манчини продолжит «закупки» и поднимется в рейтинге.

Клаудио Раньери, «Лестер»

Клубы: «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Парма», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Монако», «Лестер», «Нант».

Купил: 93 игроков

Потрачено денег: 787,68 млн. евро

Безсловно, Клаудио Раньери сотворил главную сенсацию последних лет, приведя «Лестер» к чемпионству в Англии впервые в истории клуба. Конечно, многим болельщикам итальянец запомнился как тренер-«неудачник», ведь работая с достаточно именитыми клубами Раньери добивался малых успехов. Хотя, именно Раньери начал перестройку «Челси», с которым в последствии добивался значительных успехов Моуриньо.

В январе Клаудио удалось потратить ещe 17,6 млн. евро и немного приблизиться к конкурентам, но плохие результаты «лис» вынудили руководство «Лестера» уволить Раньери. Летом итальянец возглавил финансово скромный «Нант», с которым в этом сезоне уверенно идeт в зоне еврокубков. Конечно, такую большую сумму Клаудио удалось потратить за счeт большого количества приобретeнных футболистов и многолетней работе.

Сэр Алекс Фергюсон, на заслуженном отдыхе

Клубы: «Абердин», «Манчестер Юнайтед»

Купил: 94 игроков

Потрачено денег: 790,35 млн. евро

Самый титулованный тренер «Манчестер Юнайтед», начал выигрывать титулы еще с шотландским «Абердином». А лишь потом Сэр Алекс Фергюсон успешно 25 лет руководил «Юнайтед». С Манчестером шотландец выиграл кучу трофеев и подарил мировому футболу достаточно много именитых игроков. Конечно, если бы не выдающиеся работа академии »Юнайтед», которая подарила легендарный «Выпуск 92», траты Фергюсона на трансферы были бы значительно выше.

Очевидно, практически все деньги Сэр Алекс потратил в Манчестере, подписав чуть менее сотни игроков. Безусловно, без трансферных промахов шотландец не обошелся, но всe-таки успешных сделок Фергюсон провернул значительно больше.

Арсен Венгер, «Арсенал»

Клубы: «Нанси», «Монако», «Нагоя Грампус»,«Арсенал».

Купил: 99 игроков

Потрачено денег: 855,38 млн. евро

Принято считать, что Арсен Венгер скуп на трансферы и не любит тратить большие деньги на игроков, но тем не менее тренер «Арсенала» оказался на 5 строчке, хотя до не давнего времени, достаточно долго француз находился «на своeм любимом четвeртом месте». Конечно, француз уже более 20 лет руководит «канонирами», поэтому львиную долю денег Арсен потратил, именно в «Арсенале» (более 800 млн. евро).

Безусловно, данная сумма значительно возросла лишь в последние годы, когда Венгер наконец-то решился потратиться на игроков. Лишь трансферы Озила, Санчеса, Джаки, Мустафи, Чеха и Ляказетта в «Арсенал» тянут на сумму около 250 млн. евро, возможно, Венгер понял, чтобы заполучить трофеи и качественного игрока нужно тратить большие деньги.

Мануэль Пеллегрини, «Хэбэй Чайна Фортун»

Клубы: «Вильярреал», «Реал», «Малага», «Манчестер Сити», «Хэбэй Чайна Фортун»

Купил: 74 игроков

Потрачено денег: 936,15 млн. евро

После ухода из «Сити» чилиец решил переехать в Китай, где стал тренером «Хэбэй Чайна Фортун», конечно, благодаря «бездонному кошельку» клуба из Поднебесной Пеллегрини скоро сможет догнать лидеров данного рейтинга. Что говорить, если его нынешний клуб тратит на китайского игрока 20,4 млн. евро, хотя его рыночная цена составляет лишь 500 тыс. евро, а всему виной жeсткий лимит на легионеров.

Безусловно, экс-тренеру «Манчестер Сити» везло с клубами, ведь его бывшие команды располагали внушительным трансферным бюджетом, когда их тренировал чилиец, поэтому столь высокое место Пеллегрини не должно удивлять болельщиков.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

Клубы: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»

Купил: 47 игроков

Потрачено денег: 1 млрд. евро

Первый «счастливчик», которому за свою длинную карьеру удалось потратить более 1 млрд. евро. Благодаря зимнему и летнему трансферному окну испанец сумел подняться на четыре строчки рейтинга обогнав Раньери, Фергюсона, Венгера и Пеллегрини. Конечно, один из лучших тренеров современности тратит на трансферы достаточно большие суммы, практически каждое трансферное окно. Очевидно, вложенные средства в «Барселоне» и «Баварии» Пеп оправдал, ведь выигрывал с этими клубами трофеи каждый год.

Но в Англии конкуренция значительно выше, а потому Гвардиоле в «Манчестер Сити» приходиться работать в два раза больше, чтобы подтвердить свой собственный высокий уровень. В прошлом сезоне Гвардиола потратил на новых игроков огромную сумму – около 250 миллионов евро, но это не уберегло испанца от первого бестрофейного сезона в тренерской карьере.

Карло Анчелотти, «Бавария»

Клубы: «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария»

Купил: 78 игроков

Потрачено денег: 1,13 млрд. евро

Итальянец чуть менее 20 лет работает в больших клубах, которые не сталкивались с финансовыми проблемами. Успешный «Милан», которым руководил Анчелотти, выходил два раза в финал ЛЧ за три года, богатый «ПСЖ» стал стабильно побеждать во внутренних соревнованиях при итальянце, также Карло приводил «Челси» российского миллиардера Романа Абрамовича к победе в АПЛ, а с «Реалом» Анчелотти добился долгожданной «Десимы».

Очевидно, практически во всех своих клубах Анчелотти добивался успехов, поэтому столь внушительные траты оправдали себя. Тем не менее, первый сезон в «Баварии» у итальянца не сложился, хотя всe-таки Анчелотти удалось выиграть Бундеслигу, но это была задача минимум, поэтому в сентябре после очередной осечке (поражение от ПСЖ со счeтом 3:0) ему указали на выход.

Жозе Моуриньо, «МЮ»

Клубы: «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед»

Купил: 92 игроков

Потрачено денег: 1,43 млрд. евро

Конечно, самым покупающим тренером мирового футбола стал «Особенный». В Манчестере Жозе за два года неплохо закупился, сначала »Юнайтед» купил для Моуриньо футболистов на 200 миллионов евро, хотя подписал португалец лишь трeх игроков: Мхитаряна, Байи и Погба. Моуриньо первым не побоялся выложить за игрока более ста млн. евро, поэтому португалец легко раскошелился на 105 млн. евро, чтобы вернуть Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Прошлым же летом Жозе потратил около 200 млн. евро на: Лукаку, Матича и Линделeфа.

После ухода из «Порту» Моуриньо в каждом клубе тратил большие деньги на трансфер, поэтому его поул-позишн не должен удивлять. Хотя «Особенный» должен помнить, что баснословная трата денег не всегда гарантирует успех. Ведь провальный сезон в «Челси» мы долго не забудем, да и этот сезон для «МЮ» (пока) нельзя назвать успешным.