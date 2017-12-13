Новая игрушка Манчини. Зачем «Зениту» Заболотный?

Никита Константинов – о форварде, который заменит Дзюбу.

11 апреля 2016 года в парке «30-летия октября» было особенно много народу. Новгородский стадион «Электрон» готовился принять первый официальный матч после реконструкции, а местные жители толпились возле главного входа, чтобы стать свидетелями первого за сорок лет футбольного матча в городе. На искусственный газон 3-х тысячного стадиона вышли игроки «Тосно» и хабаровского СКА, тогда еще «СКА-Энергии». Матч завершился победой хозяев из Ленинградской области, а первый гол в новой истории стадиона забил Антон Заболотный, перешедший в «Тосно» из воронежского «Факела» в январе того же года.

Вчера нападающий официально перешел в «Зенит».

И «Тосно» и СКА в этом сезоне покоряют премьер-лигу. С переменными успехами, но одинаково плохо. И если в Хабаровске уже смирились с мыслью о возвращении в ФНЛ, то в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области с этой аксиомой мириться не готовы. По крайней мере, пока. Гостевые победы над «Локомотивом» и «Динамо», вырванная на зубах ничья со «Спартаком» и волевая виктория над тульским «Арсеналом», это подтверждают. Разве парни из самого молодого клуба премьер-лиги не заслужили шанс остаться в ней еще как минимум на сезон?

Конечно, заслужили. Вот только финансовое положение «Тосно» оставляет желать лучшего. По словам генерального директора Вячеслава Матюшенко, в клубе есть небольшие финансовые проблемы, но не значит, что это что-то серьезное. Однако РФС запретил «Тосно» регистрировать новых игроков, а сам клуб оказался не в состоянии погасить задолженности по зарплате перед некоторыми бывшими игроками. Исправлять ситуацию нужно сейчас, пока турнир поставлен на паузу. А как не обладающему большими финансовыми возможностями клубу эти возможности найти? Правильно, продать ценные активы тем, у кого эти возможности есть.

Одним из таких активов был Антон Заболотный. По версии Тransfermarkt, стоимость нападающего сборной России всего 800 тысяч евро. Это, конечно, немного, но в условиях конкуренции за качественный товар, итоговая цена может оказаться в несколько раз выше стартовой.

По сообщению «Спорт-Экспресс», «Зенит» купил Заболотного всего за 1,5 миллиона евро. Для петербургского клуба сумма весьма посредственная, для «Тосно» это возможность погасить долги (скорее всего, не все) и на время почувствовать себя предприятием, приносящим хоть какой-то доход. Но вряд ли это будет продолжаться долго.

Кстати, о деньгах. Не удивлюсь, если озвученные полтора миллиона окажутся вбросом и общая стоимость трансфера будет выше. Но, скорее всего, этого не произойдет. Более того, есть несколько причин, по которым от самого «Тосно» в этой сделке ничего не могло зависеть.

Первая и самая обидная заключается в том, что руководство областного клуба не против распрощаться с Заболотным и за более солидное вознаграждение, чем 1,5 миллиона евро, но потенциальные покупатели (отметаем «Краснодар» и остается всего один) рады сыграть на финансовом неблагополучии «Тосно» и заполучить игрока по скидке. Черно-белым очень нужны деньги, а значит руководство клуба наверняка согласилось бы отпустить игрока за относительно небольшую сумму, лишь бы она как можно быстрее оказалась на учете финансового отдела. Конечно, можно встать в позу и потребовать больше, но предприимчивый покупатель всегда может найти повод отказаться от товара, и тогда продавец не получит ни копейки. Да, футбол давно превратился в бизнес.

Вторая и вполне понятная – в том, что «Тосно» далеко не тот клуб, которому футболист готов посвятить всю свою карьеру. Извините, но это так. И пока тебе 26, есть смысл задуматься о новом вызове. Постоянное нахождение в зоне комфорта неминуемо приведет к регрессу. Именно поэтому Смолову нужно уезжать в «Реал», а Головину – в «Челси». Возможность вернуться обратно всегда найдется, а вот в европейский чемпионат могут больше и не позвать.

У Заболотного история проще. При всей любви к этому футболисту, рассчитывать на приглашение в большой европейский чемпионат было бы глупо. Послужной список из «Урала», «Уфы» и «Факела» вряд ли привлечет внимание скаутов даже из «Кристал Пэлас», хотя Вадим Лукомский со мной не согласится. Для Англии умение вести борьбу является едва ли не главным критерием при оценке того или иного футболиста, особенно в чемпионшипе (эх, Слуцкий, Слуцкий...). А с этим у Забы полный порядок.

Зачем «Зениту» Заболотный?

Что бы ответить на этот вопрос, сперва нужно ответить на другой – что в голове у Манчини? За первый семестр в «Зените» итальянский специалист перепробовал все возможные сочетания в атаке, не играв разве что по схеме 4-2-4, воспетой Владимиром Высоцким.

Означает ли покупка Заболотного, что расставание с Дзюбой неизбежно? Скорее всего, да. Будет ли это аренда, или полноценная продажа игрока, вопрос интересный. Конечно, можно представить ситуацию, в которой два таргетмена будут играть в паре, дублируя друг друга, но вряд ли Манчини решится на такой экперимент, жертвуя Кокориным. Куда рациональнее использовать рост и силу Заболотного в совокупности с техникой того же Кокорина или скоростью Дриусси. Дзюба в этой компании явно лишний. А ведь еще есть Полоз. Но тот может сыграть и слева.

Гораздо важнее, сможет ли Заболотный выдержать конкуренцию у более звездных партнеров и не осесть на скамейке запасных по известному всем сценарию. Безусловно, все будет зависеть только от Антона и его работы на межсезонных сборах. Лишь бы Манчини не сделал из Заболотного игрушку, которую капризный ребенок требует купить у родителей только потому, что такой в его коробке еще нет.

Так или иначе, иметь в распоряжении пятерых нападающих, одинаково претендующих на место в составе глупо, хотя это и создает возможность для ротации, которую Манчини охотно применял в первой части чемпионата. Так же неизвестно, как далеко зайдет «Зенит» в Лиге Европы. Быть может, перед ответным полуфинальным матчем, дополнительный выходной лидерам точно не помешает.

Зачем Заболотному «Зенит»?

Здесь совсем все просто. Где-то выше я писал про зону комфорта и необходимость вовремя ее покинуть. Так вот, Заболотный банально вырос из «Тосно» и для того, что бы продолжать расти дальше, ему необходим новый вызов. «Зенит», со всеми его проблемами, остается претендентом на чемпионство (хотя Фарфан бы поспорил) и путевку в Лигу чемпионов. Со следующего сезона представлять Россию в главном еврокубковом турнире смогут сразу три клуба, что несомненно делает борьбу за место в тройке сильнейших особенно интересной. Пока из лигочемпионского опыта у Заболотного лишь выход на поле «Олд Траффорд». Правда, после финального свистка.

В общем, Манчини предстоит сложная, но безумно интересная работа по распределению ролей и функций, сброса балласта и расстановке приоритетов. На все про все у итальянца чуть больше 60 дней. 15 февраля «Зенита» сыграет первый матч 1/16 Лиги Европы, а 22 – уже ответный. Соперник – шотландский «Селтик». Несмотря на февральский холод, дебют Заболотного может получиться жарким.