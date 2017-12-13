Какая команда РФПЛ самая прибыльная для ставок? Мы вас удивим

Теперь вы точно разорите всех букмекеров.

Российские команды ушли на зимний перерыв, с которого вернутся теперь только весной. С марта по май 2018 года футболисты проведут в чемпионате лишь десять матчей, после чего отправятся на отдых, или же в свои сборные – готовиться к чемпионату мира.

Зимним чемпионом неожиданно для многих стал «Локомотив». Кстати, лишь один раз за последние пять лет лидирующая в первой части сезона команда не выигрывала золотые медали. Случилось это в 2014 году, когда ЦСКА весной одержал десять побед подряд и опередил «Зенит».

Это может показаться удивительным, но «Локо» не стал наиболее прибыльным клубом в ставках, хоть и выиграл больше всех матчей (14). Если бы вы делали в каждой игре железнодорожников ставку на то, что команда Юрия Семина победит, то увеличили бы свой банк на 18 процентов.

Лидером по прибыльности стал тульский «Арсенал», одержавший вдвое меньше побед, чем «Локо», и отстающий от него на 20 очков. Как так получилось? Все просто. Дело в коэффициентах, которые для каждой из команд разные. На победу «Локомотива» в среднем за игру давали коэффициент 2,62, на туляков – 4,98. Большую часть прибыли «Арсеналу» принесла гостевая победа над «Зенитом», которая оценивались коэффициентом 14.

Прибыльные клубы РФПЛ:

«Арсенал» (19,18% прибыли)

«Локомотив» (18,08%)

«Ахмат» (2,71%)

«Краснодар» (1,99%)

«Тосно» (1,95%)

«Амкар» (0,7%)

«Спартак» (0,34%)

Ставки на победы всех остальных команд вывели бы вас в минус. Наихудший показатель – у «СКА-Хабаровска», убыток которого составляет 12,05%.

Наименьший средний коэффициент на победы был у «Зенита» – 1,72. Далее идут ЦСКА (1,86) и «Спартак» (2,1). Наибольший коэффициент – у СКА (7,9).

Выгоднее всего было ставить на поражения таких команд, как ЦСКА (11,35% прибыли), «Рубин» (7,35%) и «Ахмат» (3,66%). Ставки на поражения «Урала» и «Спартака» принесли бы вам убыток в 11,74 и 10,87 процентов соответственно.

Закончим с финансами и перейдем к статистическим показателям.

Тоталы

Если хотите увидеть как можно больше голов, то смотрите матчи «Анжи» – в играх с участием махачкалинской команды забивается в среднем по три гола. Второе место по результативности занимает «Спартак» (2,95 гола). Именно эти два клуба имеют положительный баланс средних тоталов (ТБ2,5), тогда как у всех остальных команд РФПЛ он отрицательный (исключения – «Тосно и «СКА-Хабаровск», в активе которых 10 ТБ2,5 и 10 ТМ2,5).

Угловые

Лидером по угловым является ЦСКА – армейцы в среднем за игру зарабатывают 6,90 корнеров. За красно-синими располагаются «Зенит» (5,95) и «Спартак» (5,25). Меньше всех угловых подают «Амкар» (2,80) и «СКА-Хабаровск» (3,40).

Карточки

Больше всех желтых карточек получают футболисты «Ахмата» – 3 горчичника в среднем за игру. Меньше всех – «Динамо» (1,35 ЖК). По красным карточкам лидирует «Спартак», игроки которого трижды были удалены с поля в этом сезоне.

Первый тайм

Если бы матчи длились всего 45 минут, а не 90, то сейчас можно было б смело утверждать: «Спартак» во второй раз подряд оформит чемпионство. Команда Масисмо Карерры 12 раз вела в счете по окончании первого тайма, семь раз играла вничью и лишь один раз уступала.

Больше всех фолит: «Уфа» (15,7 в среднем за игру).

Лидер по офсайдам: «Ростов» (2,55 в среднем).

Лидер по владению мячом: «Зенит» (56,8% в среднем).

Больше всех бьет: «Спартак» (12,45 удара в среднем).

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Фото: fclm.ru, arsenaltula.ru