Почему же людям нравится футбол? Ответ здесь: Монако vs Труа

В этом матче Монако играл так, как играл весь прошлый сезон. Это одновременно глупо и волшебно и поэтому об этом хочется говорить.

Думаю, каждый болельщик любого клуба, хотя бы раз испытывал это чувство. Его сложно описать, как будто ты становишься легким, как перо и все бытовые и жизненные проблемы тебя не касаются, они просто исчезают.

Странно, не так ли? Ведь большинство фанатов видели своих кумиров только по телевизору, как и стадион клуба, как и город где располагается команда. И игроки даже не подозревают о их существовании, но при этом способны принести столько счастья, сколько не приносит ни один вечер в компании друзей и даже девушки(если конечно это не совместный просмотр матча). И столько горя, сколько не приносит не одна жизненная неурядица.

Матч в Монако наглядно все это показывает, он почти эталонный. Здесь кроется вся сущность чувств футбольного болельщика. Для фанатов Труа (будем считать, что такие тоже прочитают этот текст) это позитив, которые затем перекрывается негативом, так хуже всего, лучше бы позитива и вовсе не было. Быстрый гол и уход на перерыв, при комфортном счете, против фаворита на выезде, что может быть лучше?

А после быстрый гол и во втором тайме. Что очень важно, ведь это сбивает твоим соперникам весь план на игру. А затем захотелось просто доиграть матч, то есть остановиться. Это и отличает большую команду от маленькой. Большая никогда не остановится и будет играть в свою игру до конца. По-настоящему большая команда не обязательно должна состоять из звезд, но, как правило, так и происходит. И когда Труа решил остановится и прижаться – это был конец. Начало, которого было положено на 70-ой минуте.

Главное, чтобы после первого гола оставалось 15 минут, тогда шансы еще есть. Так здесь и случилось. И представьте, с каким настроением уехали фаны Труа. Лучше они сначала пропустили 3 гола, а потом забили 2 или просто проиграли 3:0, так меньше переживаний.

А в случае с Монако все случилось с точностью наоборот. Негатив сменил позитив. Что вдвойне приятнее, так гораздо ярче. Это, как с девушкой, которую весь вечер в клубе пытаешься уговорить поехать к тебе «чаю попить», и сразу она очень холодна, буквально неприступна.

Но продолжаешь гнуть свою линию, наливаешь ей коктейли, делаешь кучу комплиментов, посыпаешь ложными обещаниями, лжешь о своем положении и в итоге добиваешься своего. Хотя по приезду домой, после тяжелой недели и литров выпитого, у тебя случается «осечка», это уже не важно, ведь победа одержана.

Так же случилось и в этом матче. В первые 60 минут игры, когда были забиты голы, как только не унижали беднягу Субашича. Это был ад для них. Ведь еще в первом тайме Монако должен был забивать: не назначенный пенальти на Фалькао, удар в штангу.

Это было похоже на заговор. Но проклятие развеялось на 70-ой минуте. А все остальное было делом времени.

И после этого матча, с каким настроением уходили фаны Монако? Думаю, вы и сами поняли. Конечно, многие их них скажут, что лучше бы этого не было, пусть выиграли бы 1:0 или 2:0. Но в глубине души, каждому из них будет хотеться повторения этого. Это как наркотик. Мы каждый раз ждем чудес от своей команды. Потому, что нам показали – они случаются. Ведь это событие на всю неделю. Выиграй Монако 2:0, то быт перекрыл бы все это через пару дней. А теперь они будут обсуждать это всю неделю.

Современный футбол достаточно сложен: тренировочный процесс, тактика, трансферы и т.д. Вникнуть в нюансы все этого безуспешно пытаются многие. Но иногда, на первый план выходит характер, эмоции. Эти вещи очень приближают людей к профессиональному футболу. Ведь, как раз в эти моменты все понимают, что футболисты всего лишь люди.

Если вы надеялись увидеть здесь тактический разбор, то сожалею, что разочаровал. Просто бывают такие матчи, которых нет места тактике и стратегии, а есть только футбол в чистом виде, не обернутый ни во что.

Фото: http://www.asmonaco.com