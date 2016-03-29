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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Голы и девушки – лучшее, что вы можете рассказать друзьям

    29 марта 2016
    Больше всего на свете вы любите красивые голы и эффектных девушек. «Бомбардир» представляет самый крутой шеринг в истории социальных сетей. Расскажите о матче Франции и России друзьям!

    Теперь даже самый тухлый матч чемпионата России можно спасти. Мы долго думали, чего не хватает футболу, хотя ответы были на поверхности — ходили по нашей редакции. Они — красивые девушки. Поэтому мы сделали живописные шеринги для Вконтакте, Twitter и Facebook. Скоро из этого появится целый раздел «Голы и девушки», уже сейчас работает хештег #голыидевушки. Пожалуйста, не пишите, что там ошибка. Голы и девушки, все верно.

    Так как сделать свою страницу в соцсети красивой? Заходим в любой матч, например, сегодняшнюю битву между сборными Франции и России. Если вы хотите рассказать друзьям об игре, которая еще не началась, вместо счета будет время ее начала. По окончании встречи — итоговый результат. Нажимаем на кнопку нужной соцсети. Допустим, Вконтакте.

    Откроется дополнительное окно браузера. Так это выглядит в Вконтакте. Важно, чтобы была добавлена галочка «Добавить изображение».

    Шеринг в Facebook такой. Например, матч «Вольфсбург» – «Бавария».

    Картинка в Twitter появится уже после публикации.

    Результат: #голыидевушки на вашей странице. Фотографии меняются, да.

    Рейтинг: 3 Голосов: 16
    Комментарии20
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 апреля 2016, 22:14

      норм так)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      crusadere 1 апреля 2016, 19:24

      старо как мир))

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 29 марта 2016, 19:10

      скок можно одно и тоже?

      2
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      Рейтинг: +11

      Maxikey 4 марта 2016, 14:22

      Редактор, в хештэге явная ошибка. Надо же писать #голыедевушки!!!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 22:54

      Ахахахахах!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 28 февраля 2016, 22:55

      зaeбaл ваш ceкcизм!
      мы же в интернете - не в деревне глухой

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 февраля 2016, 18:17

      На последней скорее двоечки, а не нули ))))

      2
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      Рейтинг: +24

      vhook 25 февраля 2016, 09:53

      можно было время на текст не тратить, а побольше фоток выложить

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 февраля 2016, 00:25

      bombardir - сайт для настоящих мужчин!

      -1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 февраля 2016, 00:09

      сиськи,сиськами.тут вообще то футбольный сайт.

      9
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > vasiok74 24 февраля 2016, 00:53

      об этом уже забыли на этом сайте, сиськи, девки, твиттер и инстаграмм

      4
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      Рейтинг: +58

      BlackX > MadPampers 24 февраля 2016, 15:33

      Имхо, но на фоне сисек так-то футбольный матч с веренем и счётом) Мне нравится, прям на стенку себе хорошую победа прелепить хотца)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vasiok74 7 марта 2016, 23:31

      Как в анекдоте "а я всегда о ней думаю" )))

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