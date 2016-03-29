Голы и девушки – лучшее, что вы можете рассказать друзьям

Больше всего на свете вы любите красивые голы и эффектных девушек. «Бомбардир» представляет самый крутой шеринг в истории социальных сетей. Расскажите о матче Франции и России друзьям!

Теперь даже самый тухлый матч чемпионата России можно спасти. Мы долго думали, чего не хватает футболу, хотя ответы были на поверхности — ходили по нашей редакции. Они — красивые девушки. Поэтому мы сделали живописные шеринги для Вконтакте, Twitter и Facebook. Скоро из этого появится целый раздел «Голы и девушки», уже сейчас работает хештег #голыидевушки. Пожалуйста, не пишите, что там ошибка. Голы и девушки, все верно.

Так как сделать свою страницу в соцсети красивой? Заходим в любой матч, например, сегодняшнюю битву между сборными Франции и России. Если вы хотите рассказать друзьям об игре, которая еще не началась, вместо счета будет время ее начала. По окончании встречи — итоговый результат. Нажимаем на кнопку нужной соцсети. Допустим, Вконтакте.

Откроется дополнительное окно браузера. Так это выглядит в Вконтакте. Важно, чтобы была добавлена галочка «Добавить изображение».

Шеринг в Facebook такой. Например, матч «Вольфсбург» – «Бавария».

Картинка в Twitter появится уже после публикации.

Результат: #голыидевушки на вашей странице. Фотографии меняются, да.