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    Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    9 декабря 2017
    Продолжаем состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

    Победитель сентябрьского сезона Роман Skaip_Lisa Труфакин VS выпускающий редактор Александр Плеханов.

    «Урал» – «Арсенал» – 1:1

    Роман Труфакин. Прогноз – 1:1. Команды соседствуют в турнирной таблице. При не самой плохой погоде командам захочется уйти в отпуск, не проиграв. Поэтому прогнозирую ничью.

    Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. «Арсенал» показывает интересную игру. Поражение от «Спартака» не должно подпортить команде настроение. Потому что в ближайшем туре ее ждет неожиданная победа. «Урал» уйдет на каникулы с неуверенным взглядом в будущее.

    «Динамо» – «Анжи»

    Р.Т. Прогноз – 2:0. Эти соперники тоже близки в турнирной таблице. Обе команды одержали победы в предыдущем туре. «Динамо» по игре нравится больше.

    А.П. Прогноз – 1:1. Победа «Динамо» над «Ростовом» ускорила уход Леонида Кучука. Москвичи набрали хороший ход, но в ближайшем туре наткнутся на серьезного соперника. Футболисты «Анжи» в хорошей форме. Результативная ничья – идеальный результат.

    «Рубин» – «СКА-Хабаровск»

    Р.Т. Прогноз – 2:0. «Рубин» испытывает финансовые проблемы, но Бердыев найдет на последний перед перерывом матч нужные слова. Правда, к непростой погоде в Казани гости подготовлены. Но все равно победит «Рубин».

    А.П. Прогноз – 2:1. «Рубин» выиграет домашнюю встречу из-за индивидуальной силы собственных футболистов. Весной казанцы могут предстать совершенно другими по игре и составу. Пока надо доиграть год и взять хотя бы какие-то очки.

    «Амкар» – «Краснодар»

    Р.Т. Прогноз – 0:1. «Краснодару» требуется новый тренер, но он все равно триумфально закончит календарный год.

    А.П. Прогноз – 1:1. «Амкар» отберет очки у «Краснодара» в непростом для обеих команд матче. Характер есть у обеих команд, но для победы им не хватит ресурсов.

    «Спартак» – ЦСКА

    Р.Т. Прогноз – 2:1. «Спартак» хорошо отыграл две минуты игры против «Ливерпуля», а потом громче всех вылетел из Лиги чемпионов. У ЦСКА была лишь минутная слабость в матче с «Манчестер Юнайтед». «Спартаку» важнее реабилитироваться за результат.

    А.П. Прогноз – 2:2. Обе команды испытывают проблемы в обороне. «Спартак» наверняка захочет взять реванш за результат предыдущего дерби. Но ЦСКА способен забить не меньше соперника. Семь мячей в Ливерпуле тоже скажутся на настрое Селихова и его партнеров.

    «Ростов» – «Уфа»

    Р.Т. Прогноз – 1:0. Память призывает поставить на нулевую ничью, но я рискну.

    А.П. Прогноз – 0:1. У «Ростова» сейчас слишком много проблем, чтобы клуб мог думать о победе в игре с крепкой «Уфой». Гости заберут свои очки и приблизятся к зоне еврокубков.

    «Ахмат» – «Зенит»

    Р.Т. Прогноз – 2:1. «Зенит» классно выступил в Лиге Европы. В непростом матче с «Ахматом» это компенсируется.

    А.П. Прогноз – 1:1. Считаю, что такой «Ахмат» не способен победить «Зенит» Манчини. Но отобрать очки у фаворита команда все равно может.

    «Тосно» – «Локомотив»

    Р.Т. Прогноз – 0:2. «Локомотив» должен отомстить сопернику за обидное поражение в первом круге.

    А.П. Прогноз – 1:2. «Тосно» неудачно сыграл с ЦСКА, а теперь примет дома лидера чемпионата. «Локомотив» сейчас в такой форме, что любая потеря очков будет очень обидной. Нужно побеждать, чтобы зимой иметь больше шансов на чемпионский титул.

    19-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 14:13

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 102:111

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 декабря 2017, 22:50

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 109:133

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 декабря 2017, 22:43

      Роман ********** Труфакин VS Александр Плеханов счет 22 - 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Рубин» – «СКА-Хабаровск» - 3:1 @ 2-0 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Амкар» – «Краснодар» - 1:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – ЦСКА - 3:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Ростов» – «Уфа» - 1:0 @ 1-0 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Ахмат» – «Зенит» - 0:0 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 3 )
      «Тосно» – «Локомотив» - 1:3 @ 0-2 ( 3 ) --- 1-2 ( 2 )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 декабря 2017, 20:58

      Роман Sкайп Lisa Труфакин VS Александр Плеханов счет 19 - 2
      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Рубин» – «СКА-Хабаровск» - 3:1 @ 2-0 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Амкар» – «Краснодар» - 1:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      《Спартак》 - ЦСКА - 3:0 @ 2-1 （2）--- 2-2 （0）
      《Ростов》 - 《Уфа》 - 1:0 @ 1-0 （4）--- 0-1 （0）

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 декабря 2017, 19:51

      Роман Sкайп Lisa Труфакин VS Александр Плеханов счет 15 - 2
      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Рубин» – «СКА-Хабаровск» - 3:1 @ 2-0 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Амкар» – «Краснодар» - 1:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      《Спартак》 - ЦСКА - 3:0 @ 2-1 （2）--- 2-2 （0）

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 декабря 2017, 16:07

      Роман Sкайп Lisa Труфакин VS Александр Плеханов счет 13 - 2
      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Рубин» – «СКА-Хабаровск» - 3:1 @ 2-0 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Амкар» – «Краснодар» - 1:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 9 декабря 2017, 23:38

      давай цска разбери мяско

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 декабря 2017, 18:27

      Роман Sкайп Lisa Труфакин VS Александр Плеханов счет 11 - 2

      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Рубин» – «СКА-Хабаровск» - 3:1 @ 2-0 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      счет:

      5
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 декабря 2017, 17:44

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 декабря 2017, 16:07

      Роман ********** Труфакин VS Александр Плеханов счет 8 - 0

      «Урал» – «Арсенал» - 1:1 @ 1-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Анжи» - 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )

      4
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      Рейтинг: +41

      artem303 9 декабря 2017, 11:16

      это враньё

      0
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