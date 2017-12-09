Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

Продолжаем состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Победитель сентябрьского сезона Роман Skaip_Lisa Труфакин VS выпускающий редактор Александр Плеханов.

«Урал» – «Арсенал» – 1:1

Роман Труфакин. Прогноз – 1:1. Команды соседствуют в турнирной таблице. При не самой плохой погоде командам захочется уйти в отпуск, не проиграв. Поэтому прогнозирую ничью.

Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. «Арсенал» показывает интересную игру. Поражение от «Спартака» не должно подпортить команде настроение. Потому что в ближайшем туре ее ждет неожиданная победа. «Урал» уйдет на каникулы с неуверенным взглядом в будущее.

«Динамо» – «Анжи»

Р.Т. Прогноз – 2:0. Эти соперники тоже близки в турнирной таблице. Обе команды одержали победы в предыдущем туре. «Динамо» по игре нравится больше.

А.П. Прогноз – 1:1. Победа «Динамо» над «Ростовом» ускорила уход Леонида Кучука. Москвичи набрали хороший ход, но в ближайшем туре наткнутся на серьезного соперника. Футболисты «Анжи» в хорошей форме. Результативная ничья – идеальный результат.

«Рубин» – «СКА-Хабаровск»

Р.Т. Прогноз – 2:0. «Рубин» испытывает финансовые проблемы, но Бердыев найдет на последний перед перерывом матч нужные слова. Правда, к непростой погоде в Казани гости подготовлены. Но все равно победит «Рубин».

А.П. Прогноз – 2:1. «Рубин» выиграет домашнюю встречу из-за индивидуальной силы собственных футболистов. Весной казанцы могут предстать совершенно другими по игре и составу. Пока надо доиграть год и взять хотя бы какие-то очки.

«Амкар» – «Краснодар»

Р.Т. Прогноз – 0:1. «Краснодару» требуется новый тренер, но он все равно триумфально закончит календарный год.

А.П. Прогноз – 1:1. «Амкар» отберет очки у «Краснодара» в непростом для обеих команд матче. Характер есть у обеих команд, но для победы им не хватит ресурсов.

«Спартак» – ЦСКА

Р.Т. Прогноз – 2:1. «Спартак» хорошо отыграл две минуты игры против «Ливерпуля», а потом громче всех вылетел из Лиги чемпионов. У ЦСКА была лишь минутная слабость в матче с «Манчестер Юнайтед». «Спартаку» важнее реабилитироваться за результат.

А.П. Прогноз – 2:2. Обе команды испытывают проблемы в обороне. «Спартак» наверняка захочет взять реванш за результат предыдущего дерби. Но ЦСКА способен забить не меньше соперника. Семь мячей в Ливерпуле тоже скажутся на настрое Селихова и его партнеров.

«Ростов» – «Уфа»

Р.Т. Прогноз – 1:0. Память призывает поставить на нулевую ничью, но я рискну.

А.П. Прогноз – 0:1. У «Ростова» сейчас слишком много проблем, чтобы клуб мог думать о победе в игре с крепкой «Уфой». Гости заберут свои очки и приблизятся к зоне еврокубков.

«Ахмат» – «Зенит»

Р.Т. Прогноз – 2:1. «Зенит» классно выступил в Лиге Европы. В непростом матче с «Ахматом» это компенсируется.

А.П. Прогноз – 1:1. Считаю, что такой «Ахмат» не способен победить «Зенит» Манчини. Но отобрать очки у фаворита команда все равно может.

«Тосно» – «Локомотив»

Р.Т. Прогноз – 0:2. «Локомотив» должен отомстить сопернику за обидное поражение в первом круге.

А.П. Прогноз – 1:2. «Тосно» неудачно сыграл с ЦСКА, а теперь примет дома лидера чемпионата. «Локомотив» сейчас в такой форме, что любая потеря очков будет очень обидной. Нужно побеждать, чтобы зимой иметь больше шансов на чемпионский титул.

19-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 14:13

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 102:111

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org