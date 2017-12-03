Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

Продолжаем соревнование «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Пятикратный призер Игорь igo123 Погорелов VS редактор новостной ленты Алексей Боржонов.

«Арсенал» – «Спартак» – 0:1

Игорь Погорелов. Прогноз – 1:1. «Арсенал» немного расслабился, так как ушел с опасной зоны. Да и пик физической формы, думаю, уже в прошлом, судя по последним играм. Но за свой убитый стадион туляки попытаются отомстить. «Спартак» сейчас находится в состоянии эйфории, но «Зенит» забрал у москвичей много сил, плюс в голове будет сидеть «Энфилд». Закономерной кажется ничья.

Алексей Боржонов. Прогноз – 0:1. Очень интересный матч. «Арсенал» показывает хороший футбол и уверенно идет к еврокубкам. Однако сейчас «Спартак» набрал отличный ход, поэтому поставлю на победу москвичей с минимальным счетом.

ЦСКА – «Тосно» – 6:0

И.П. Прогноз – 3:1. ЦСКА полноценно включился в гонку за чемпионство и три очка просто так не отдаст. «Тосно» пока не готов биться с лидерами (тем более в гостях), но на гол, думаю, наиграет.

А.Б. Прогноз – 2:0. ЦСКА играет дома в ранге одного из лидеров чемпионата. Думаю, у армейцев не должно возникнуть особых трудностей в матче с «Тосно». Единственная проблема — количество травмированных. Но в прошлом туре это не помешало команде обыграть «Рубин».

«Динамо» – «Ростов» – 2:0

И.П. Прогноз – 0:0. Финансовые вопросы, видимо, привели в уныние игроков обоих клубов. Игра, думаю, будет такая же унылая. Хоть с «Динамо» и не снимали задачу остаться в РФПЛ, с мужиками им не сдюжить даже дома.

А.Б. Прогноз – 0:0. «Динамо» не выигрывало в РФПЛ с середины октября. Думаю, и сейчас не выиграет. «Ростов» тоже сейчас не в лучшей форме. Ставлю на безголевую ничью.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

И.П. Прогноз – 2:1. Похоже, Семин нашел свою старую записную книжку с победоносными схемами и подготовкой игроков к матчу. Думаю, у Бердыева тоже есть такая книжка, но к ней должно быть еще приложение, в виде нескольких нормальных игроковкоторые воплотят задуманное, пока с этим тяжело.

А.Б. Прогноз – 3:0. «Рубин» в этом сезоне РФПЛ еще не пропускал трех мячей. Да и на бумаге ничего не предвещает разгрома. Но все равно хочется поставить на крупное поражение от лидера чемпионата.

«Зенит» – «Урал» – 2:1

И.П. Прогноз – 3:0. Ну, тут все понятно. Полные трибуны будут гнать «Зенит» вперед. А после матча опять скажут, что мы попали в Санкт-Петербург не в тот день и не в тот час, что после Москвы на нас оторвались. Виноваты все, но не мы.

А.Б. Прогноз – 2:1. «Зениту» необходима победа в этом матче. Как минимум, чтобы оправиться после поражения от «Спартака». И, думаю, они ее добьются. Но «Урал» сейчас слишком хорош, чтобы легко дать себя переиграть. Думаю, будет победа хозяев с преимуществом в один мяч.

«Уфа» – «Амкар»

И.П. Прогноз – 1:0. Семак – это же русский Зидан только с клубом попроще, но с ним он справляется неплохо. «Уфа» дома последнее время не проигрывает, поэтому минимальный перевес отдам им.

А.Б. Прогноз – 1:0. В таких матчах сложно что-то прогнозировать — играют два хороших середняка. Отдам предпочтение «Уфе» исключительно из-за того, что команда Семака играет дома и любит забивать больше, чем «Амкар».

«Краснодар» – «Ахмат»

И.П. Прогноз – 4:1. Видимо, Смолов вспомнил, что скоро ЧМ и что пора забивать много. Ближе к зиме от слухов и сны о Европе стали сниться чаще, так что он будет выкладываться по полной. Игра «быкам» потихоньку выходит на прежний уровень. «Ахмат» же в гостях никак не хочет себя проявлять, но гол забьет.

А.Б. Прогноз – 1:2. «Краснодар» проигрывает лидерам чемпионата, но в командах не из топа показывает, как правило, хороший результат. Но поставлю все равно на «Ахмат», просто потому что у грозненцев больше мотивации обыграть прямого конкурента по таблице.

«Анжи» – «СКА-Хабаровск»

И.П. Прогноз – 2:1. Соседи по таблице будут биться, чтобы выжить. Домашняя арена должна помочь «Анжи» победить с минимальным перевесом. «СКА-Хабаровску» на выезде приходится тяжело. Лететь не близко, зато немного согреются – +10 еще нескоро увидят.

А.Б. Прогноз – 2:3. Матч двух аутсайдеров чемпионата. Думаю, игра будет с обилием голов, но победит в итоге «СКА». Не исключаю, что это будет волевая победа.

18-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 15:12

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 88:98

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org