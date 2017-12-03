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    Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

    3 декабря 2017
    Продолжаем соревнование «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

    Пятикратный призер Игорь igo123 Погорелов VS редактор новостной ленты Алексей Боржонов.

    «Арсенал» – «Спартак» – 0:1

    Игорь Погорелов. Прогноз – 1:1. «Арсенал» немного расслабился, так как ушел с опасной зоны. Да и пик физической формы, думаю, уже в прошлом, судя по последним играм. Но за свой убитый стадион туляки попытаются отомстить. «Спартак» сейчас находится в состоянии эйфории, но «Зенит» забрал у москвичей много сил, плюс в голове будет сидеть «Энфилд». Закономерной кажется ничья.

    Алексей Боржонов. Прогноз – 0:1. Очень интересный матч. «Арсенал» показывает хороший футбол и уверенно идет к еврокубкам. Однако сейчас «Спартак» набрал отличный ход, поэтому поставлю на победу москвичей с минимальным счетом.

    ЦСКА – «Тосно» – 6:0

    И.П. Прогноз – 3:1. ЦСКА полноценно включился в гонку за чемпионство и три очка просто так не отдаст. «Тосно» пока не готов биться с лидерами (тем более в гостях), но на гол, думаю, наиграет.

    А.Б. Прогноз – 2:0. ЦСКА играет дома в ранге одного из лидеров чемпионата. Думаю, у армейцев не должно возникнуть особых трудностей в матче с «Тосно». Единственная проблема — количество травмированных. Но в прошлом туре это не помешало команде обыграть «Рубин».

    «Динамо» – «Ростов» – 2:0

    И.П. Прогноз – 0:0. Финансовые вопросы, видимо, привели в уныние игроков обоих клубов. Игра, думаю, будет такая же унылая. Хоть с «Динамо» и не снимали задачу остаться в РФПЛ, с мужиками им не сдюжить даже дома.

    А.Б. Прогноз – 0:0. «Динамо» не выигрывало в РФПЛ с середины октября. Думаю, и сейчас не выиграет. «Ростов» тоже сейчас не в лучшей форме. Ставлю на безголевую ничью.

    «Локомотив» – «Рубин» – 1:0

    И.П. Прогноз – 2:1. Похоже, Семин нашел свою старую записную книжку с победоносными схемами и подготовкой игроков к матчу. Думаю, у Бердыева тоже есть такая книжка, но к ней должно быть еще приложение, в виде нескольких нормальных игроковкоторые воплотят задуманное, пока с этим тяжело.

    А.Б. Прогноз – 3:0. «Рубин» в этом сезоне РФПЛ еще не пропускал трех мячей. Да и на бумаге ничего не предвещает разгрома. Но все равно хочется поставить на крупное поражение от лидера чемпионата.

    «Зенит» – «Урал» – 2:1

    И.П. Прогноз – 3:0. Ну, тут все понятно. Полные трибуны будут гнать «Зенит» вперед. А после матча опять скажут, что мы попали в Санкт-Петербург не в тот день и не в тот час, что после Москвы на нас оторвались. Виноваты все, но не мы.

    А.Б. Прогноз – 2:1. «Зениту» необходима победа в этом матче. Как минимум, чтобы оправиться после поражения от «Спартака». И, думаю, они ее добьются. Но «Урал» сейчас слишком хорош, чтобы легко дать себя переиграть. Думаю, будет победа хозяев с преимуществом в один мяч.

    «Уфа» – «Амкар»

    И.П. Прогноз – 1:0. Семак – это же русский Зидан только с клубом попроще, но с ним он справляется неплохо. «Уфа» дома последнее время не проигрывает, поэтому минимальный перевес отдам им.

    А.Б. Прогноз – 1:0. В таких матчах сложно что-то прогнозировать — играют два хороших середняка. Отдам предпочтение «Уфе» исключительно из-за того, что команда Семака играет дома и любит забивать больше, чем «Амкар».

    «Краснодар» – «Ахмат»

    И.П. Прогноз – 4:1. Видимо, Смолов вспомнил, что скоро ЧМ и что пора забивать много. Ближе к зиме от слухов и сны о Европе стали сниться чаще, так что он будет выкладываться по полной. Игра «быкам» потихоньку выходит на прежний уровень. «Ахмат» же в гостях никак не хочет себя проявлять, но гол забьет.

    А.Б. Прогноз – 1:2. «Краснодар» проигрывает лидерам чемпионата, но в командах не из топа показывает, как правило, хороший результат. Но поставлю все равно на «Ахмат», просто потому что у грозненцев больше мотивации обыграть прямого конкурента по таблице.

    «Анжи» – «СКА-Хабаровск»

    И.П. Прогноз – 2:1. Соседи по таблице будут биться, чтобы выжить. Домашняя арена должна помочь «Анжи» победить с минимальным перевесом. «СКА-Хабаровску» на выезде приходится тяжело. Лететь не близко, зато немного согреются – +10 еще нескоро увидят.

    А.Б. Прогноз – 2:3. Матч двух аутсайдеров чемпионата. Думаю, игра будет с обилием голов, но победит в итоге «СКА». Не исключаю, что это будет волевая победа.

    18-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 15:12

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 88:98

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 декабря 2017, 22:56

      Интересно. Почему не знал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 декабря 2017, 02:47

      Погорелов- Бомбардир- 6:5

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 декабря 2017, 22:06

      Журналистов с минимальной победой!

      Игорь igo123 Погорелов VS Алексей Боржонов счет 13 - 14

      «Арсенал» – «Спартак» – 0:1 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 4 )
      ЦСКА – «Тосно» – 6:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Динамо» – «Ростов» - 2:0 @ 0-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Зенит» – «Урал» - 2:1 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-1 ( 4 )
      «Локомотив» – «Рубин» - 1:0 @ 2-1 ( 3 ) --- 3-0 ( 2 )
      «Уфа» – «Амкар» - 3:0 @ 1-0 ( 2 ) --- 1-0 ( 2 )
      «Краснодар» – «Ахмат» - 3:2 @ 4-1 ( 2 ) --- 1-2 ( 0 )
      «Анжи» – «СКА-Хабаровск» - 4:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 2-3 ( 0 )

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 102:111

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 декабря 2017, 19:47

      Игорь igo123 Погорелов VS Алексей Боржонов счет 11 - 14

      «Арсенал» – «Спартак» – 0:1 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 4 )
      ЦСКА – «Тосно» – 6:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Динамо» – «Ростов» - 2:0 @ 0-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Зенит» – «Урал» - 2:1 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-1 ( 4 )
      «Локомотив» – «Рубин» - 1:0 @ 2-1 ( 3 ) --- 3-0 ( 2 )
      «Уфа» – «Амкар» - 3:0 @ 1-0 ( 2 ) --- 1-0 ( 2 )
      «Краснодар» – «Ахмат» - 3:2 @ 4-1 ( 2 ) --- 1-2 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +41

      artem303 3 декабря 2017, 11:03

      это бред

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 2 декабря 2017, 19:25

      1111

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 декабря 2017, 18:27

      Игорь igo123 Погорелов VS Алексей Боржонов счет 7 - 12

      «Арсенал» – «Спартак» – 0:1 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 4 )
      ЦСКА – «Тосно» – 6:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Динамо» – «Ростов» - 2:0 @ 0-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Зенит» – «Урал» - 2:1 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-1 ( 4 )
      «Локомотив» – «Рубин» - 1:0 @ 2-1 （3）--- 3-0 （2）

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 декабря 2017, 16:14

      Игорь igo123 Погорелов VS Алексей Боржонов счет 4 - 10
      «Арсенал» – «Спартак» – 0:1 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 4 )
      ЦСКА – «Тосно» – 6:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Динамо» – «Ростов» - 2:0 @ 0-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Зенит» – «Урал» - 2:1 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-1 ( 4 )

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 декабря 2017, 12:53

      Николай, общий счет не такой! Зачем нам отминусовали 4 очка?!)))

      Итоговый счет:
      «Бомбардир» – Прогнозисты – 88:98, а не 88:94 !!!

      Распишу набор очков прогнозистов:
      Артем BoltCX Долженко - 16,
      Иса isa361 Джамалдинов - 4,
      Николай zico2205 Князев - 8,
      Роман Shpion23 Бычков - 7,
      Максим MaxiUs Усольцев - 14,
      Дмитрий Zenit-84 Дедюхин - 13,
      Андрей Ермошин - 9,
      Бильто Alimpasha Нашхочун - 7,
      Валерий ROSTOV SUPER Усачев - 8,
      Вячеслав igarka Солянков - 12.

      16+4+8+7+14+13+9+7+8+12=98

      4
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > Zenit-84 2 декабря 2017, 15:45

      Косяк. Поправлю)

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 декабря 2017, 15:15

      «Арсенал» показывает хороший футбол и уверенно идет к еврокубкам
      ------------------------
      звучит устрашающе)

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