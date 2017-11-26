Катастрофы Вест Хэма и Эвертона: Покажите еще одну лигу, где может быть вот так?

Эти клубы здорово усилились летом, но получили обратный эффект. Пару слов об этом ужасе.

Оказывается игроки с большим рейтингом в фифе это еще не всe. Конечно клубы об этом знают, но ситуация выглядит именно таким образом. В наших любимых симуляторах покупка игрока за 50 млн, обычно гарантирует хороший результат. Но на примере Вест Хэма и Эвертона мы в очередной раз убеждаемся в обратном. Ведь футболисты, в конце концов, просто люди.

А теперь давайте представим, что мы являемся аналитической службой по как раз таким ситуациям (если вообще таковые есть) и отправимся в Ливерпуль и попытаемся понять причины этой катастрофы, ну хотя бы вкратце.

Эвертон: 16 место – 12 очков.

Никто не мог предсказать, что такое может случиться. Еще летом многие уже начали опасаться «ирисок», ведь с такими новичками, они по праву могли претендовать на попадание в топ-4. Стоит вспомнить несколько фамилий: Классен, Сигурдссон, Руни. А еще молодые: Пикфорд, Кин, Рамирес. И плюс собственный костяк команды: Бэйнс, Уильямс, Миральяс и еще травмированные: Маккарти, Баркли, Коулмен, Боласи.

Представьте всех их вместе, конечно кто-то будет на скамейке и т.д, но все же. Представили? Что видите? Вот и я вижу дальние стадии в ЛЕ и борьбу за топ-4. А по факту что? Вылет на групповой стадии и борьба за выживание. И покажите чемпионат помимо АПЛ, где могло быть такое? Да возможно есть что-то похожее, но не когда команда тратит 142 млн, за лето. Уверен, такого не было нигде.

Если разбирать причины.

То можно обратиться к словам уволенного Кумана, который утверждал, что команду покинул большой ударный форвард(Лукаку), а другой не пришел(Жиру).

В принципе это может быть одной из причин. Ведь кто смотрел игры Эвертона видел, что команде очень тяжело цепляться за верховые мячи впереди. Ведь Карверт-Левин еще молод, а Руни и Рамирес совсем другие игроки. Хотя конечно «Шрэк» еще 3-4 года назад считался ударным нападающим, пусть и не высокорослым, но годы берут свое. Еще есть Ньяссе и пока у него это получается лучше всех в команде, но все же это нападающий не того класса. Но вряд ли это главная причина, ведь с такими исполнителями, что мешало команде больше играть низом в контроль мяча? Но конечно, это также требует времени, ведь по сути «ириски» сейчас абсолютно новая команда.

И после увольнения Кумана, команде нужен по-настоящему качественный тренер и очень правильно, что руководство хочет заполучить Марку Силва, вот только вряд ли тот захочет присоединиться к тонущему кораблю, когда сам только начал и начал успешно работу с Уотфордом.

А вообще представьте, как руководству и болельщикам обидно.

Ведь Эвертон всегда считался самым экономным клубом АПЛ и жил исключительно по средствам, резко позволяя себе дорогостоящие покупки. И теперь, когда наконец-то в клубе появились настоящие деньги, команда прозябает в подвале таблицы, со слабыми перспективами спасти сезон.

Теперь перед уездом из страны, нам нужно заглянуть к «молотобойцам».

Вест Хэм: 18 место – 10 очков.

Для наглядности, здесь уместно привести слова Моуриньо: «Они заполучили Джо Харта, Чичарито и Марко Арнаутовича. Похоже, что они будут претендовать на победу в Премьер-лиге». Это для того, чтобы всем стало ясно, как примерно позиционировали Вест Хэм в начале сезона.

И при этом у Вест Хэма нет обременяющей ЛЕ и все силы можно бросить на чемпионат и на внутренние кубки. Но сейчас, лучше всего просто не вылететь.

У молотобойцев, ситуация гораздо не понятнее. Ведь фактически ушел только Димитри Пайет, и то зимой.

Которого неудачно заменил Снодграсс.

Но ведь пришел Арнаутович.

На правый фланг Сабалета. В пару к Кэрролу(когда тот здоров) приобретен Чичарито. И на ворота опытный и познавший вкус больших побед Джо Харт.

Все приобретния сделаны очень качественно и куда нужно. Если у Эвертона получилась просто новая команда с хорошими исполнителями, но сырая. То здесь уже к готовой команде, точечно и грамотно были добавлены качественные игроки.

И, по сути, команда уже состоялась, осталось только играть. Вот только не вышло. И если честно сложно сказать почему. Многие журналисты, да и сами игроки говорили о плохом микроклимате в команде. Возможно, но этого очень мало.

Дэвиду Мойесу предстоит разобраться, что не так.

Хотя, сомневаюсь, что получится. Конечно, рано делать выводы по одному матчу. Но сам факт того, что у Мойеса был целый сезон и свобода в Сандерленде с которым он вылетел и при этом потом просто «умыл руки», это был поступок неподобающий качественному тренеру. У Дэвида после МЮ, виноваты все только не он. Возможно, в самом МЮ с ним обошлись не очень. Но в Сосьедаде и Сандерленде были его ошибки, который тот отказался признать.

Поэтому приглашая такого тренера, Вест Хэм рисковал. Но, по правде говоря, выбора особого не было, а действовать было нужно. Хотя все-таки увольнение Билича было поспешным, но что сделано, то сделано.

Ну, вот друзья, после нашего короткого путешествия, мы хотя бы немного проникли вглубь проблем этих команд и попытались их осмыслить.

Конечно, разобраться полностью не удалось, поэтому пишите свои мысли на этот счет. Ведь футбол - командный вид спорта.

Фото: https://verniak.bet/https://www.thesun.co.ukhttps://www.segodnya.uahttp://carrick.ru