Что случится в новом туре РФПЛ? Сейчас все объясним

Авторы и читатели «Бомбардира» предсказывают будущее.

Победитель сезона октябрь-16 Вячеслав igarka Солянков VS редактор новостной ленты Антон Мелентьев

«Амкар» – «Динамо» – 2:1

Вячеслав Солянков. Прогноз – 1:1. Обе команды ведут борьбу за выживание, будет обоюдоострая борьба. Предположу по одному успешному взятию ворот с каждой из сторон.

Антон Мелентьев. Прогноз – 1:0. Все знают, какой обороной славится пермская команда. Забить ей невероятно сложно даже лидерам чемпионата, что уж говорить о бело-голубых, атаку которых нельзя назвать грозной. «Амкар» также не блещет результативностью, но, думаю, на один гол подопечные Гаджиева как-нибудь сподобятся.

«Тосно» – «Арсенал» – 3:2

В.С. Прогноз – 1:0. На бумаге фаворит – Тула, но все-таки поставлю на «Тосно», так как им выступать перед своими болельщиками. Но это футбол, где одна небольшая ошибка с любой из сторон может изменить результат.

А.М. Прогноз – 1:2. Тульская команда неплохо выступает в нынешнем сезоне и является крепким середняком. Из предыдущих пяти матчей «оружейники» не смогли забить лишь в одном – «Рубину» в минувшем туре. Тосненцы, в свою очередь, поражают ворота соперников нечасто, а вот пропускают довольно стабильно. Допускаю, что коллектив из Ленинградской области сможет огорчить туляков, но почти уверен, что «Арсенал» забьет как минимум на один больше.

«Ахмат» – «Уфа» = 2:1

В.С. Прогноз – 0:0. При всем уважении к Сергею Семаку, предположу, что сработает правило – одни не могут, другие не хотят. Нулевая ничья. Хотя посильнее выглядит команда из Уфы.

А.М. Прогноз – 2:1. Грозненцы отстают от башкирской команды в таблице на два очка, поэтому им очень нужна победа, чтобы обойти уфимцев. Тем более экс-подопечные Кононова играют на своем поле, а значит, обязаны выигрывать. Игра обещает быть равной, но хозяева все же выглядят для меня чуть более предпочтительно.

«Урал» – «Краснодар»

В.С. Прогноз – 2:1. У «быков» наступили тяжелые времена. Время Шалимова упущено. Это последняя возможность убедить Галицкого в своей профпригодности. Боюсь, игроки с Краснодарского края не смогут это воплотить в жизнь.

А.М. Прогноз – 0:2. «Краснодар» потерпел болезненное поражение от «Спартака» в прошлом туре и явно захочет реабилитироваться. Екатеринбуржцы также проиграли в минувший уик-энд, не сумев победить в третьем матче РФПЛ подряд. При этом шмели неизменно пропускали во всех трех поединках. Атака же быков выглядит интереснее, поэтому, считаю, что они смогут распечатать ворота «Урала», скорее всего, даже не один раз.

«Рубин» – ЦСКА

В.С. Прогноз – 1:0. Армейцы обескровлены и бьются на два фронта. Поставлю на Бердыева, который воспользуется слабыми местами гостей.

А.М. Прогноз – 1:1. Армейцы наверняка захотят взять реванш за поражение в первом круге, однако стоит учитывать, что казанцы играют в родных стенах, что придаст им дополнительную мотивацию. Два последних матча «Рубина» завершились без забитых мячей, но рискну предположить, что ЦСКА удастся забить. При этом команде Курбана Бердыева также будет по силам отличиться хотя бы однажды.

«Ростов» – «Анжи»

В.С. Прогноз – 2:0. «Анжи» последний раз побеждал в Ростове-на-Дону в 2000 году. Учитывая потерю очков в Перми в прошлом туре, поставлю на победу хозяев.

А.М. Прогноз – 2:0. Несмотря на то, что ростовчане не забивают два матча подряд, при своих зрителях они будут вынуждены идти вперед, тем более что очки им необходимы. В случае поражения они позволят махачкалинцам догнать себя в турнирной таблице, поэтому желто-синие явно выйдут сражаться за три очка. Думается, что они справятся с этой задачей.

«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»

В.С. Прогноз – 0:1. Непредсказуемый матч, хотя фаворит очевиден. Встреча первой и последней команд РФПЛ в морозы, надеюсь, приведет к минимальной победе лидеров чемпионата. Семину и его команде необходимо набирать максимальное количество очков до зимней паузы, чтобы иметь запас перед «Зенитом» в весенней трети чемпионата.

А.М. Прогноз – 0:0. Играть на Дальнем Востоке, да еще и в такую погоду, тяжело всем, даже лидеру чемпионата. Учитывая те условия, в которых будет проходить встреча, почти уверен, что команды обойдутся без голов.

«Спартак» – «Зенит»

В.С. Прогноз – 2:1. Самый интересный матч. До встречи «Зенита» и «Тосно» ожидал, что «Спартак» вынесет в одну калитку представителей Северной столицы. Но много будет зависеть от еврокубковых баталий. Все называют этот матч – игрой осени. Не соглашусь. Главный матч осени был в 15-м туре в Санкт-Петербурге.

А.М. Прогноз – 2:1. Памятуя о разгроме в первом круге, красно-белые наверняка приложат все силы, чтобы реваншироваться перед своими болельщиками. Защиту обеих команд нельзя назвать очень крепкой, поэтому шансов будет достаточно и у хозяев, и у гостей. Сине-бело-голубым нельзя далеко отпускать «Локомотив» в турнирной таблице, так что поединок, по всей видимости, пройдет на встречных курсах с большим количеством моментов. Но за «Спартак» – фактор своего поля и переполненные трибуны, которые будут гнать игроков вперед. Считаю, подопечным Массимо Карреры все-таки удастся положить в свою копилку три очка.

17-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 15:8

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 73:86

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: globallookpress