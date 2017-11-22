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    ЦСКА обыграл «Бенфику». Даже Щенников забил

    22 ноября 2017
    Впереди – важнейший матч на «Олд Траффорд».

    Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

    Рейтинг: 2.6 Голосов: 5
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4479

      Snek 22 ноября 2017, 21:21

      что значит пока? аффатара в биореактор

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