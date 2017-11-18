Ему можно простить всe: Петер Шмейхель

Этого большого парня помнят все. Сегодня ему исполняется 54 года. Давайте немного поговорим об одном из лучших голкиперов мира.

Что может лучше для любого футболиста, чем тот день? Наверное, всем кто поддерживал МЮ, в тот момент казалось, что все мечты сбываются. И где-то там бродят единороги. 26 мая 1999 года в Барселоне случилось то, из-за чего люди начинают смотреть футбол.

И как мог Петер пропустить такое, естественно он там был, и на последних угловых, как же могли обойтись без него? Вообще Шмейхель любил нарушать все возможные рамки или быть участником почти нереальных событий, но об этом позже.

Давайте пробежимся по карьере Петера. Совсем немного, ведь уверен, что ее практически все знают. Итак, 18 ноября 1963 года, наверное, тогда был сильный гром, ведь родился Петер. Музыка, гандбол и только потом футбол. Такая иерархия хобби была у юного Шмейхеля. Проблемы с финансами были всегда, даже когда Петер был уже профессионалом.

Разобраться с ними удалось, только после успешных сезонов за Брондбю. Да, тогда нужно было быть лучшим, чтобы нормально зарабатывать. А сейчас, достаточно сидеть в запасе в условном Амкаре и все у тебя будет в шоколаде.

После нескольких выигранных титулов Шмейхель переезжает в Манчестер. Случилось это в 1991 году. Его просматривали и раньше, но тогда в Англии не сильно жаловали легионеров, а особенно вратарей. Забавно, как же сейчас все развернулось, почти на 180 градусов.

А в 1992 году Петер отправился на чемпионат Европы. Куда фактически Дания не проходила, но политика вмешалась, из-за чего Югославия была дисквалифицирована. И угадайте, что сделал Петер со своей сборной? Ну, естественно выиграл. Притом в группе у него были Англия и Франция. Полуфинал, серия пенальти и Петер берет пенальти от Марко Ван Бастена. А в финале без проблем была обыграна Германия.

О, черт возьми! Хотел бы я там быть. Я удивлен, что по истории еще не сняли художественный фильм. Это же все как в сказке. Когда ты об этом читаешь, то возникает ощущение, что это какой-то роман. Понимаете да? Просто небылица.

Вот только это правда. Ну и как скажите мне, она могла обойтись без высокого блондина?

Затем были вполне успешные времена за Юнайтед.

Только чего-то не хватало и все знали чего. Лига Чемпионов должна была стать той самой вишенкой на торте, чтобы наконец сказать, что МЮ снова один из самых величайших клубов. Как уже говорилось ранее, так оно и случилось.

Вот только летом того же 1999 года Петер сделал, поспешное решение. Он ушел из МЮ. Ему было 36 лет, но для вратарей это означает еще 3-5 лет хорошей карьеры. Возможно, тогда Петеру казалось, что он устал.

Он отправился в Спортинг.

Но не просто грелся там на солнце, а выиграл Чемпионат Португалии, скинув Порту с их трона.

Затем выдал еще более неожиданный вариант для продолжения карьеры. Вернулся в АПЛ, в Астон Виллу.

Ну, это еще можно понять. Кстати там он забил гол и стал первым кому это удалось в премьер-лиге. Вообщем там, где появлялся Петер, всегда происходили удивительные вещи.

Кроме одного клуба, где он сыграл. Единственная удивительная вещь – это то, что он вообще перешел туда. Манчестер Сити, ну почему именно туда? Зачем?

Как известно, перед своим переходом туда Шмейхель позвонил Фергюсону и тот сказал, что поддержит любое его решение. Он любил Петера.

Блеснуть в составе горожан Петеру не удалось, и то, как воспринимали его бывшие одноклубники?

Думаю, многие видели.

В этой ситуации, самым не логичным является не его уход в Сити. Ведь затем Петер говорил, что хотел поиграть еще год, но Астон Вилла не стала продлевать контракт и фактически, выбор был не большой. Но зачем тогда он и вовсе так рано уходил из МЮ? Ведь этим решением, Петер поставил Фергюсона в очень неудобное положение. Отыграй он хотя бы еще год… Но, такова его история.

Ведь если все было так, то его карьера действительна была бы сказкой. Она и так ей была и плата в виде одного сезона, вполне стоила того.

Думаю, если бы у него спросили, хотел бы он, что-нибудь поменять? Ответ был бы отрицательным.

В конце концов, он один из лучших вратарей за всю историю. И уж точно, самый лучший, что касается чудес.

Фото: http://football-pitch.ruhttp://www.uefa.comhttps://manutd.onhttp://vseevrokubki.ru