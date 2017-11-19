Что случится в этом туре РФПЛ? Сейчас расскажем

Продолжается соревнование «Бомбардира» и пользователей в прогнозах.

Победитель сезона Январь-февраль-17 Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS редактор новостной ленты Кирилл Бунин.

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 2:4

Валерий Усачев. Прогноз – 1:1. Погода не футбольная: – 15 градусов. У ЦСКА игроки были задействованы в сборной. Плюс Фернандес не совсем здоров. Если будет играть Дзагоев, то на голевую ничью армейцы должны наиграть.

Кирилл Бунин. Прогноз – 0:2. Если армейцы хотят выйти на место выше четвертого, на Дальнем Востоке они обязаны брать три очка. «СКА» любит бороться у себя дома, но это редко приводило к положительному результату. У обоих проблемы с реализацией – хабаровчане не смогут забить, а ЦСКА забьет мало.

«Динамо» – «Ахмат» – 1:1

В.У. Прогноз – 2:1. «Ахмат» нестабилен. «Динамо» непредсказуемо, но турнирное положение и фактор своего поля предполагают борьбу за победу.

К.Б. Прогноз – 1:1. Московский клуб не побеждал с октября, и в этом матче не прервет серию. В гости едет «Ахмат», который то собирается в лидеры, то слоняется в середине таблицы. К тому же грозненцы проведут второй матч под руководством и.о. главного тренера Михаила Галактионова. Команды не в лучшей своей форме, и феерии не будет.

«Краснодар» – «Спартак» – 1:4

В.У. Прогноз – 3:2. «Краснодар» в последних турах выглядел убедительнее нежели в начале турнира и будет настроен взять реванш за поражение в Москве .

К.Б. Прогноз – 2:2. Оба в этом сезоне хаотичны и способны на любой сценарий матча. Я за сюжет, где команды оправдают афишу. Спойлер: Смолов забьет.

«Арсенал» – «Рубин» – 0:0

В.У. Прогноз – 0:0. Будет вязкая игра. Бердыев быстрее научит «Рубин» не пропускать, а потом уже забивать, но это не сейчас.

К.Б. Прогноз – 1:0. Подопечные Бердыева поймали кризис, а «Арсенал» уже привык разбивать команды с громкими названиями. Рискую и беру минимальную победу туляков.

«Уфа» – «Урал»

В.У. Прогноз – 2:1. Игра равных соперников. Сыграет роль фактор своего поля.

К.Б. Прогноз – 1:1. Хозяева будут не прочь остановить падение с верхней части таблицы, гости будут непрочь к ней приблизиться, ведь являются пятой командой таблицы по количеству мячей. Но особенно рисковать никто не будет. На ничьей и разойдутся.

«Анжи» – «Локомотив»

В.У. Прогноз – 2:0. «Анжи» в последних турах выглядел неплохо. У «Локо» игроки были задействованы в сборных. Махачкалинцы должен победить за счет свежести и фактора своего поля.

К.Б. Прогноз – 0:3. Москвичи вынесли семь очков из безумного графика «Краснодар» – «Зенит» – ЦСКА, и в Махачкале должны делать свое дело. А занимаются они нынче увеличением отрыва от «Зенита».

«Ростов» – «Амкар»

В.У. Прогноз – 2:0. «Ростов» должен начинать брать очки дома, что всегда было для них традиционным. Должны появиться в составе после травм Калачев и Дядюн. Ну, и команда будет настроена на реванш за обидное поражение в Кубке России.

К.Б. Прогноз – 0:0. «Ростов» не побеждал с сентября, «Амкар» – с ноября. Не зря они занимают 11-е и 12-е места, чтобы нарушать эту традицию. Беру безголевую ничью, потому что последнее место пермяков по забитым голам и предпоследнее по пропущенным – это парадокс, за которым хочется следить.

«Зенит» – «Тосно»

В.У. Прогноз – 2:0. «Зенит» после двух домашних поражений подряд просто обязан побеждать, вопрос только с каким счетом.

К.Б. Прогноз – 4:1. Хозяева обязаны побеждать, как бы не закончился матч в Махачкале. «Дерби» – слишком громкое слово и этот факт не собьет игроков Манчини с толку. «Зенит» забьет несколько, расслабится, пропустит, а потом еще раз забьет.

16-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 9:7

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 58:78

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org, fc-ural.ru, bombardir.ru