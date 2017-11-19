Что случится в этом туре РФПЛ? Сейчас расскажем

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    19 ноября 2017
    Продолжается соревнование «Бомбардира» и пользователей в прогнозах.

    Победитель сезона Январь-февраль-17 Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS редактор новостной ленты Кирилл Бунин.

    «СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 2:4

    Валерий Усачев. Прогноз – 1:1. Погода не футбольная: – 15 градусов. У ЦСКА игроки были задействованы в сборной. Плюс Фернандес не совсем здоров. Если будет играть Дзагоев, то на голевую ничью армейцы должны наиграть.

    Кирилл Бунин. Прогноз – 0:2. Если армейцы хотят выйти на место выше четвертого, на Дальнем Востоке они обязаны брать три очка. «СКА» любит бороться у себя дома, но это редко приводило к положительному результату. У обоих проблемы с реализацией – хабаровчане не смогут забить, а ЦСКА забьет мало.

    «Динамо» – «Ахмат» – 1:1

    В.У. Прогноз – 2:1. «Ахмат» нестабилен. «Динамо» непредсказуемо, но турнирное положение и фактор своего поля предполагают борьбу за победу.

    К.Б. Прогноз – 1:1. Московский клуб не побеждал с октября, и в этом матче не прервет серию. В гости едет «Ахмат», который то собирается в лидеры, то слоняется в середине таблицы. К тому же грозненцы проведут второй матч под руководством и.о. главного тренера Михаила Галактионова. Команды не в лучшей своей форме, и феерии не будет.

    «Краснодар» – «Спартак» – 1:4

    В.У. Прогноз – 3:2. «Краснодар» в последних турах выглядел убедительнее нежели в начале турнира и будет настроен взять реванш за поражение в Москве .

    К.Б. Прогноз – 2:2. Оба в этом сезоне хаотичны и способны на любой сценарий матча. Я за сюжет, где команды оправдают афишу. Спойлер: Смолов забьет.

    «Арсенал» – «Рубин» – 0:0

    В.У. Прогноз – 0:0. Будет вязкая игра. Бердыев быстрее научит «Рубин» не пропускать, а потом уже забивать, но это не сейчас.

    К.Б. Прогноз – 1:0. Подопечные Бердыева поймали кризис, а «Арсенал» уже привык разбивать команды с громкими названиями. Рискую и беру минимальную победу туляков.

    «Уфа» – «Урал»

    В.У. Прогноз – 2:1. Игра равных соперников. Сыграет роль фактор своего поля.

    К.Б. Прогноз – 1:1. Хозяева будут не прочь остановить падение с верхней части таблицы, гости будут непрочь к ней приблизиться, ведь являются пятой командой таблицы по количеству мячей. Но особенно рисковать никто не будет. На ничьей и разойдутся.

    «Анжи» – «Локомотив»

    В.У. Прогноз – 2:0. «Анжи» в последних турах выглядел неплохо. У «Локо» игроки были задействованы в сборных. Махачкалинцы должен победить за счет свежести и фактора своего поля.

    К.Б. Прогноз – 0:3. Москвичи вынесли семь очков из безумного графика «Краснодар» – «Зенит» – ЦСКА, и в Махачкале должны делать свое дело. А занимаются они нынче увеличением отрыва от «Зенита».

    «Ростов» – «Амкар»

    В.У. Прогноз – 2:0. «Ростов» должен начинать брать очки дома, что всегда было для них традиционным. Должны появиться в составе после травм Калачев и Дядюн. Ну, и команда будет настроена на реванш за обидное поражение в Кубке России.

    К.Б. Прогноз – 0:0. «Ростов» не побеждал с сентября, «Амкар» – с ноября. Не зря они занимают 11-е и 12-е места, чтобы нарушать эту традицию. Беру безголевую ничью, потому что последнее место пермяков по забитым голам и предпоследнее по пропущенным – это парадокс, за которым хочется следить.

    «Зенит» – «Тосно»

    В.У. Прогноз – 2:0. «Зенит» после двух домашних поражений подряд просто обязан побеждать, вопрос только с каким счетом.

    К.Б. Прогноз – 4:1. Хозяева обязаны побеждать, как бы не закончился матч в Махачкале. «Дерби» – слишком громкое слово и этот факт не собьет игроков Манчини с толку. «Зенит» забьет несколько, расслабится, пропустит, а потом еще раз забьет.

    16-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 9:7

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 58:78

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org, fc-ural.ru, bombardir.ru

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 ноября 2017, 03:02

      На этот раз 2:5 в пользу бомбардира, но это моя методика, может самая простая и примитивная, то есть по исходу матчей...

      1
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 19 ноября 2017, 21:17

      Итог:

      Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 8 - 15
      «СКА-Хабаровск» – ЦСКА - 2:4 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-2 ( 3 )
      «Динамо» – «Ахмат» - 1:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Краснодар» – «Спартак» - 1:4 @ 3-2 ( 0 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Арсенал» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Уфа» – «Урал» - 2:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Локомотив» - 0:1 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-3 ( 2 )
      «Ростов» – «Амкар» - 0:0 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 4 )
      «Зенит» – «Тосно» - 5:0 @ 2-0 ( 2 ) --- 4-1 ( 2 )

      0
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 19 ноября 2017, 21:17

      Вот вам и ответ почему Дзюба. Потому что он забил последний гол тура!!! Николай это предвидел!!! Поздравляю журналистов с победой!!! В следующем туре победа будет за нами!!!

      0
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      Zenit-84 19 ноября 2017, 18:36

      Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 6 - 13
      «СКА-Хабаровск» – ЦСКА - 2:4 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-2 ( 3 )
      «Динамо» – «Ахмат» - 1:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Краснодар» – «Спартак» - 1:4 @ 3-2 ( 0 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Арсенал» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Уфа» – «Урал» - 2:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Локомотив» - 0:1 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-3 ( 2 )
      «Ростов» – «Амкар» - 0:0 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-0 ( 4 )

      1
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 19 ноября 2017, 16:29

      Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 6 - 9
      «СКА-Хабаровск» – ЦСКА - 2:4 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-2 ( 3 )
      «Динамо» – «Ахмат» - 1:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Краснодар» – «Спартак» - 1:4 @ 3-2 ( 0 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Арсенал» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Уфа» – «Урал» - 2:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Локомотив» - 0:1 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-3 ( 2 )

      1
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 19 ноября 2017, 13:56

      Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 6 - 7
      «СКА-Хабаровск» – ЦСКА - 2:4 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-2 ( 3 )
      «Динамо» – «Ахмат» - 1:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Краснодар» – «Спартак» - 1:4 @ 3-2 ( 0 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Арсенал» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Уфа» – «Урал» - 2:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )

      4
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 ноября 2017, 10:52

      Дзюба)

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2017, 10:49

      А при чем здесь Дзюба в анонсе статьи?

      0
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      Рейтинг: +10025

      Как все! > gol_kak_sokol 19 ноября 2017, 15:29

      Хреново что-то спонсирует)))

      1
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 18 ноября 2017, 21:28

      Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 4 - 7
      «СКА-Хабаровск» – ЦСКА - 2:4 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-2 ( 3 )
      «Динамо» – «Ахмат» - 1:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Краснодар» – «Спартак» - 1:4 @ 3-2 ( 0 ) --- 2-2 ( 0 )
      «Арсенал» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 ноября 2017, 20:21

      АМКАР не проиграет

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