Содержит информацию лишь для подписчиков моего блога.

Друзья! Хочу предупредить, что блог на «Бомбардире», как вы могли заметить, я, фактически, забросил. Последние материалы я также публиковал на других источниках. Если вам интересно то, что я пишу, то предлагаю пройти по ссылке ниже на мой футбольный блог. Если кому интересно, я скинул также ссылки на свои блоги о баскетболе и автоспорте:

Футбол: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/deporteinteresante/

Баскетбол: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/baskettpblog/

Автоспорт: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1elmejor/