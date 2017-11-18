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    Для подписчиков моего блога!

    18 ноября 2017
    Содержит информацию лишь для подписчиков моего блога.

    Друзья! Хочу предупредить, что блог на «Бомбардире», как вы могли заметить, я, фактически, забросил. Последние материалы я также публиковал на других источниках. Если вам интересно то, что я пишу, то предлагаю пройти по ссылке ниже на мой футбольный блог. Если кому интересно, я скинул также ссылки на свои блоги о баскетболе и автоспорте:

    Футбол: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/deporteinteresante/

    Баскетбол: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/baskettpblog/

    Автоспорт: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1elmejor/

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