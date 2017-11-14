Сумеет ли все-таки Ирландия попасть на Чемпионат Мира?

Сможет ли Мартин О’Нил и его парни прыгнуть выше головы?

Первый матч в Дании мы лицезрели безголевую ничью. Хотя конечно те, кто смотрел игру знает, что если бы не ирландское везение, то сегодняшний разговор о проходе на ЧМ был бы неуместен.

Впрочем, ждать чего-то другого от Ирландии не приходится. Команда весь отбор играла в похожий футбол, можно сказать «моуриньевский», особенно времен Интера. Нельзя сказать, что состав сборной слаб и по-другому играть нельзя. Парни вполне способные, но в таком случае напрашивается вопрос: А зачем? Ведь благодаря такой скучной и унылой игре парни заняли второе место у себя в группе. Плюс в последнем матче им удалось совершить чудо и на выезде обыграть Уэльс. Да всего лишь 0-1, да без Бэйла. Но, в конечном счете, кого это волнует? Уж точно не ирландцев, ведь главное результат. Проигравших никто не вспоминает.

На бумаге все конечно в пользу Датчан. «Алая гвардия» добротно сыграла в своей группе.

Пытается играть в позиционный и качественный футбол. Плюс в команде есть Кристиан Эриксен, а так же Каспер Шмейхель. А кто есть у Ирландии? Робби Брейди весьма неплохой парень, но конечно на фоне Кристиана выглядит блекло. Блеснувший в первом матче Рэндолф, но опять же Каспер здесь стоит особняком. В принципе так можно провести сравнение сразу со всей командой. Ирландия по среднему уровню игроков примерно на две ступеньки ниже Дании.

Но при всем при этом, мы знаем, как андердоги умеют выигрывать. Особенно сборные, особенно в стыковых матчах, Швеция тому самый свежий пример.

Тем более сейчас Ирландия играет у себя дома, хоть и по статистике забивают там парни Мартина мало, но все же это родные болельщики. Ведь если удача снова будет на стороне Ирландии, а в атаке подвернется неплохой стандарт, то на ЧМ поедет представитель Великобритании.

Очевидно, что матч будет не результативным. Тем более Дания вероятней всего теперь будет осторожно, ведь любая ошибка будет стоить очень дорого. Оге Харейде и его штаб убедились, что забить Ирландии весьма непросто.

И хоть Мартин О’Нил исповедует оборонительный футбол, Дания не будет рваться вперед, ведь шанса отыграться уже не будет.

Так что те, кто ждет зрелища, лучше включать матч примерно на минуте 80-ой. Хотя матч будет представлять интерес сразу, ведь как же все-таки интересно узнать, а сможет ли Ирландия еще раз удивить всех?

ФОТО:https://vistanews.ruhttp://dynamo.kiev.uahttps://rsport.ria.ru