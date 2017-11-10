Тот самый момент, когда нет права на ошибку: Швеция vs Италия

Всe!! Время пришло. Разброд и шатание должны закончиться, иначе Буффон больше не сыграет на мундиале. О матчах Швеции против Италии.

Давайте представим, что умеем перемещаться во времени и отправимся в 9 июля 2006 года. Вы уже знаете, что это за день, не так ли? Да вы правы – это тот самый день, когда Пирло после обеда поспал, потом поиграл в playstation, а вечером выиграл.… Ну и вы и сами знаете.

Какая же была Италия тогда, просто душа радуется: Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Каннаваро и т.д. А теперь, что мы видим? Не хочу сказать, что нынешная сборная лишь жалкая тень той. Но согласитесь, что сейчас в команде мало настоящих личностей. Конечно, есть Буффон, Де Росси, Кьеллини и Бонуччи, возможно Иммобиле. И это все. И поймите правильно, речь идет именно о личностях, то есть о тех харизматичных игроках, которые, в сущности и выигрывают ключевые матчи. Ведь просто хороших и талантливых игроков в Италии не убавилось. Вот только пропал характер.

Конечно, сейчас нет смысла горевать по той самой Италии. Сборная конечна была великолепная, но у всех есть недостатки. И еще многие до сих пор спорят, кто бы выиграл тот финал, если бы не грязный язык Марко Матерацци.

Пришло новое время и Италия сейчас совсем другая. Конечно, и дураку понятно, что нынешний состав заметно слабее. Вот только сейчас игрокам и тренерам нельзя помнить об этом. В данный момент на парней оказывается огромное давление, ведь хоть и состав ослабел, а имя то осталось.

В Швеции же все наоборот.

Там хорошая боевая команда, которая правда в последний момент могла оказаться на 3 месте, если бы проиграла еще с большим счетом Голландии. На шведов никто не будет держать обиды за поражение в этих стыковых матчах, ведь они играют против такой именной сборной.

А что будет, если Италия проиграет эти матчи, вы представляете? Страшно подумать, что будут делать фанаты и пресса.

А ведь против Италии придется очень постараться, так как там никто не собирается отдавать им путевку в Россию просто так. Забавно, да? Когда еще мы увидим, что все страны в мире дерутся друг с другом за право попасть в Россию.

Так что, хоть Итальянцы, безусловно фавориты, но давления на них сейчас просто колоссальное.

Вся надежда, как и всегда, будет на крепкую оборону. Благо в этой линии у Италии все неплохо. Да и в нападении есть Иммобиле, который в лучшей форме за всю карьеру.

В центре поля надеженый Де Росси и суперталантливый, но не в лучшей форме Марко Верратти. В принципе на бумаге все выглядит, достаточно просто.

Но все мы понимаем, что в противостояниях где ставки так высоки, случится может, что угодно. Поэтому то, что второй матч, который все решит, состоится именно в Италии, будет большим преимуществом для Скуадры Адзурры. В первом матче, скорее всего будет ничья, итальянцы не будут бежать вперед и сделают всe, чтобы не дать этого шведам. А вот уже на апеннинском полуострове, мы с вами увидим, скорее всего, не самый привлекательный, но уж точно самый страстный и эмоциальный матч, ведь это Италия.

Желаю всего наилучшего и тем и другим. Но сердце конечно со Скуадрой Адзуррой.