Он всегда был невероятным. Просто попал в чужую эпоху

История о бесподобном игроке.

Фото: hovrashok.com.ua

Франсеск Фабрегас родился 4 мая 1987 года в одном из городов Каталонии под названием Ареньс-де-Мар. Многие знают, что Сеск был в академии «Барселоны», но начал он свой путь в «Матаро», где его и заметили скауты сине-гранатовых. С 1997 года по 2003 Фабрегас вместе с Жераром Пике и Лионелем Месси играл за молодeжную команду каталонцев. Несмотря на восхитительную игру (Сеск забивал свыше 30 голов, будучи опорным полузащитником), в «Барселоне» эта статистика не вызывала никакого восторга. Если говорить точнее, никто Фабрегасу не собирался давать место в основной команде. Именно поэтому в 2003 году испанец становится игроком лондонского «Арсенала».

На долгие годы Фабрегас стал лидером «пушкарей» и даже удостоился капитанской повязки. Но для начала Арсен Венгер, тренер «Арсенала», давал Сеску играть только в Кубке Футбольной лиги. Дебют Фабрегаса состоялся 23 октября против «Ротерем Юнайтед». Тогда он стал самым молодым игроком, дебютировавшим за «Арсенал».

Первый свой гол Сеск забил «Вульверхэмптону». Позже, в сезоне 2004/2005 благодаря травмам напарников Фабрегас стал выходить в стартовом составе команды и уже 7 декабря забил свой первый гол в Лиге Чемпионов. В том же сезоне Фабрегас завоевал свой первый трофей – Кубок Англии.

В 2008 году после ухода Вильяма Галласа испанский полузащитник станет одним из самых молодых капитанов в истории «Арсенала». В целом, Фабрегас запомнился болельщикам своей особенной игрой. В сезоне 2009/2010 Франсеск стал одним из лучших бомбардиров и почти лучшим ассистентом (его опередил Фрэнк Лэмпард на две передачи). Для российских болельщиков Фабрегас однажды сделал подарок. Во время того самого матча с «Ливерпулем» на «Энфилде», когда Аршавин забил 4 гола, Сеск помог россиянину забить первый мяч.

Фото: sport-express.ru

Но остаться в «Арсенале» не было главным желанием испанца. Начиная с 2010 года «Барселона» начала предпринимать попытки вернуть в свой стан Фабрегаса. При этом каталонцы называли игрока своим воспитанником, хотя Сеск успел поиграть и за молодeжь «Арсенала». Так что, чей он воспитанник ещe можно поспорить. Однако сам Фабрегас был только за возвращение в Испанию. По нескольким причинам: во-первых, заветной мечтой игрока была победа в Лиге Чемпионов. В 2011 году «Барселона» как раз стала обладателем этого трофея; во-вторых, Фабрегаса звал даже его друг Жерар Пике, предлагая Сеску вновь стать одним из сине-гранатовых; в-третьих, полузащитник и сам говорил, что покинет «Арсенал» только ради «Барселоны».

Что ж, 14 августа Фабрегас становится игроком каталонской команды. И здесь возникает та же проблема, что была у Сеска и в сборной. Фабрегас – центральный полузащитник. И в «Барселоне», и в сборной Испании в это время доминировала связка Хави с Иньестой, поэтому у Сеска просто не было шансов на игру в основе. Тренеры «Барсы», как итог, использовали Сеска не на своей позиции. Фабрегас же смог адаптироваться и к таким условиям. За время пребывания в Каталонии он выиграл 6 трофеев: 1 чемпионат Испании, 1 Кубок страны, 2 Суперкубка, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

После чемпионата мира 2014 года, провального для Испании, Фабрегас тал игроком «Челси» и под руководством Моуриньо тут же стал чемпионом Англии. Это было самое ужасное для фанатов «Арсенала». За два сезона до этого другая звезда «канониров» Робин ван Перси подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Некогда лучшие футболисты «Арсенала» играли за главных соперников команды. Причeм, если голландец полностью наплевал на клуб и его болельщиков, то Фабрегас относился к ним с уважением. Во время одного из дерби некоторые фанаты «пушкарей» даже аплодировали Сеску после замены. Что касается трофеев, то помимо чемпионства 2015 года Фабрегас также выиграл Кубок лиги того же сезона и ещe один чемпионат Англии (2016/2017).

Фото: skysports.com

В сборной Фабрегас, как уже было сказано выше, столкнулся с проблемой попадания в основу из-за легендарных полузащитников Хави и Иньесты. Несмотря на это, Сеск играл за сборную и играл хорошо. Он стал самым молодым футболистом сборной Испании, выступавшем на чемпионате мира в 2006 году (19 лет и 41 день). Главным событием в карьере испанца или даже лучше сказать главным творением Фабрегаса стала передача на Иньесту в финале чемпионата мира 2010 года, после которой счeт на табло стал в пользу Испании. В итоге, испанцы стали лучшими в мире, а Фабрегаса точно можно было назвать одним из героев. Немалую роль Сеск сыграет и на Евро-2012. Играя на позиции нападающего, Фабрегас внесeт вклад в победу своей сборной на том чемпионате. Трофеям Сеска позавидует любой футболист мира, включая Месси и Роналду. Он дважды чемпион Европы (2008, 2012) и чемпион мира (2010)!

Такая невероятная карьера у Сеска Фабрегаса, одного из лучших полузащитников мира. По сей день, испанец остаeтся главным ассистентом АПЛ, выступая результативно почти в каждом сезоне. Ему уже 30 лет! Поэтому давайте насладимся его выступлениями сполна!