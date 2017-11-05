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    «Спартак» решил важную проблему. Чемпион снова побеждает

    5 ноября 2017
    Команда Карреры взяла три очка в игре с «Уфой».

    «Спартак» пропустил уже в начале матча, но завершил первый тайм с ничейным исходом. Обычно в концовках матчей российской Премьер-лиги коллектив Карреры проваливается и теряет очки. Теперь все получилось наоборот. «Спартак» образцово провел второй тайм, а голы Промеса и Адриано принесли красно-белым победу.

    «В раздевалке поздравили друг друга, мы ведь команда: выигрываем вместе, проигрываем – тоже вместе. Какие перспективы у нас? «Спартак» – непредсказуемая команда. Мы и сами не знаем, что от себя ожидать», – прокомментировал успешный исход матча Денис Глушаков. В таблице «Спартак» уже пятый. До лидирующего «Локомотива» осталось всего восемь очков.

    Главные кадры этой игры:

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел 12 ноября 2017, 13:55

      Спартак !!Оле-Оле-Оле

      0
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      Рейтинг: +378

      ninja1945 10 ноября 2017, 09:13

      СПАРТАК ЛУЧШИЙ КЛУБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 ноября 2017, 11:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видать спартак выиграл у европейского гранда не иначе эйфория как минимум на две недели обеспечена на всех каналах

      -5
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      Рейтинг: +3944

      lordmrv > giluxa1963 6 ноября 2017, 15:09

      гнилуха1963 завидуй молча

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 ноября 2017, 09:40

      в этом году явного лидера нет.тем интереснее чемпионат

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 ноября 2017, 09:23

      Красавцы!!!!

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      Рейтинг: +2692

      swot1205 6 ноября 2017, 08:59

      Красавцы. Приятно было смотреть

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2017, 08:03

      При счете 2-1 ,было впечатление ,что Спартак опять начнет совершать туже ошибку как и всегда-будет играть на удержание счета,но команда пересилила себя и забила третий мяч.Так и надо играть.

      3
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      Рейтинг: +294

      Cherembas1976 6 ноября 2017, 03:38

      заставили понервничать ,молодцы парни, показали характер и выиграли

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 6 ноября 2017, 00:09

      нужна стабильность!

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 5 ноября 2017, 23:34

      с победой !!!

      4
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