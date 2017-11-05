«Спартак» решил важную проблему. Чемпион снова побеждает

Команда Карреры взяла три очка в игре с «Уфой».

«Спартак» пропустил уже в начале матча, но завершил первый тайм с ничейным исходом. Обычно в концовках матчей российской Премьер-лиги коллектив Карреры проваливается и теряет очки. Теперь все получилось наоборот. «Спартак» образцово провел второй тайм, а голы Промеса и Адриано принесли красно-белым победу.

«В раздевалке поздравили друг друга, мы ведь команда: выигрываем вместе, проигрываем – тоже вместе. Какие перспективы у нас? «Спартак» – непредсказуемая команда. Мы и сами не знаем, что от себя ожидать», – прокомментировал успешный исход матча Денис Глушаков. В таблице «Спартак» уже пятый. До лидирующего «Локомотива» осталось всего восемь очков.

Главные кадры этой игры:

Фото: Наталия Кондратенко