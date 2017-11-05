Разбираетесь в чемпионате России? Сейчас проверим

Ценные прогнозы на 16-й тур РФПЛ – в новом баттле редакции с читателями «Бомбардира».

Корреспондент Данил Замалетдинов VS призер октябрьского сезона Бильто Alimpasha Нашхочун.

«Урал» – «Динамо» – 2:2

Данил Замалетиднов. Прогноз – 0:0. «Урал» всегда играет на ничью с большими клубами, а «Динамо» стабильно летит вниз и цепляется за любые очки. Ничья устроит обоих.

Бильто Нашхочун. Прогноз – 1:0. На мой взгляд, «Урал» сильнее. Тем более у себя дома. А у «Динамо» помимо проблем в атаке есть и проблемы в обороне.

«Тосно – Краснодар» – 1:3

Д.З. Прогноз – 1:2. «Краснодар», несмотря на все свои проблемы, постепенно поднимается по турнирной таблице и уже метит в тройку. Щадить «Тосно» он не станет, но будет часто ошибаться в обороне и, возможно, пропустит первым. Жду гола Евгения Маркова.

Б.Н. Прогноз – 1:2. «Тосно», конечно, показывает неплохой футбол, поднимается по турнирной таблице, но разошедшегося в последней игре «Краснодара» ему не остановить.

«Ахмат» – «Ростов» – 1:0

Д.З. Прогноз – 1:1. «Ростов» и «Ахмат» редко забивают друг другу больше трех мячей за матч, а сейчас они еще и принципиальные конкуренты с одинаковым количеством очков. Рисковать не будут и покажут скучную, совсем не южную игру.

Б.Н. Прогноз – 2:1. «Ахмат» очень нестабилен в этом сезоне, пропускает тут же, как забивает сам. Но после отставки тренера команда обычно встряхивается, то же самое ожидаю и на этот раз.

«СКА-Хабаровск» – «Арсенал»

Д.З. Прогноз – 1:2. «Арсенал» в последнее время хладнокровно выносит то «Краснодар», то «Зенит», то ЦСКА. С минимальным счетом и унылой игрой, но нужные очки набирает. При этом против аутсайдеров статистика туляков не такая стабильная. Поэтому, скорее всего, от СКА пропустят, но выиграть обязаны.

Б.Н. Прогноз – 0:0. «СКА-Хабаровск» на своем поле – грозный соперник, тем более что они всегда играют, когда другие еще не проснулись. Но и «Арсенал» не лыком шит, так что от этого матча ожидаю вязкой игры и сухого счета.

«Амкар» – «Анжи»

Д.З. Прогноз – 2:0. Игра будет неинтересной, и «Амкар» победит только за счет более стабильной обороны и фактора домашнего поля.

Б.Н. Прогноз – 1:1. «Амкар» из тех, у кого большие замки на воротах: сами мало забивают и другим не дают. Но «Анжи» в последних играх играют с шашками наголо.

«Локомотив» – ЦСКА

Д.З. Прогноз – 1:0. Обе команды на подъеме, но ЦСКА намучился в Лиге чемпионов, поэтому долго играть в атаке не сможет. А «Локомотиву» нужно удерживать первую строчку, и он будет изо всех сил сушить игру.

Б.Н. Прогноз – 1:2. По мне, так армейцы, воодушевленные успехом в Лиге чемпионов, конкретно возьмутся за дело и выиграют у победителя первого круга.

«Спартак» – «Уфа»

Д.З. Прогноз – 2:2. Этот игра будет интереснее «матча тура». «Спартаку» надо восстанавливать репутацию (когда, если не сейчас), а «Уфе» – поддерживать успешную серию прошлого месяца. В противостоянии этих двух команд часто забивают обе, будет много игры в атаку и голов.

Б.Н. Прогноз – 2:1. Если Промес и Глушаков вместе с остальными лидерами »Спартака» будут в порядке, то «Уфе» ничего не светит.

«Рубин» – «Зенит»

Д.З. Прогноз – 0:2. Питер в панике после разноса от «Локомотива», поэтому будет играть в тотальное доминирование. Вроде бы, Бердыева это никогда не останавливало, но на этот раз все слишком серьезно.

Б.Н. Прогноз – 2:1. «Зенит» не монстр, у него тоже можно выигрывать. А случится это или нет – увидим в день игры.

15-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 9:9

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 49:71

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org.