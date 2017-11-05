Разбираетесь в чемпионате России? Сейчас проверим

Дааа,не густо...Надеюсь, в след. раз будет лучше.
Корреспондент Данил Замалетдинов VS призер октябрьского сезона Бильто Alimpasha Нашхочун.
Данил Замалетиднов. Прогноз – 0:0. «Урал» всегда играет на ничью с большими клубами, а «Динамо» стабильно летит вниз и цепляется за любые очки. Ничья устроит обоих.
Бильто Нашхочун. Прогноз – 1:0. На мой взгляд, «Урал» сильнее. Тем более у себя дома. А у «Динамо» помимо проблем в атаке есть и проблемы в обороне.
Д.З. Прогноз – 1:2. «Краснодар», несмотря на все свои проблемы, постепенно поднимается по турнирной таблице и уже метит в тройку. Щадить «Тосно» он не станет, но будет часто ошибаться в обороне и, возможно, пропустит первым. Жду гола Евгения Маркова.
Б.Н. Прогноз – 1:2. «Тосно», конечно, показывает неплохой футбол, поднимается по турнирной таблице, но разошедшегося в последней игре «Краснодара» ему не остановить.
Д.З. Прогноз – 1:1. «Ростов» и «Ахмат» редко забивают друг другу больше трех мячей за матч, а сейчас они еще и принципиальные конкуренты с одинаковым количеством очков. Рисковать не будут и покажут скучную, совсем не южную игру.
Б.Н. Прогноз – 2:1. «Ахмат» очень нестабилен в этом сезоне, пропускает тут же, как забивает сам. Но после отставки тренера команда обычно встряхивается, то же самое ожидаю и на этот раз.
Д.З. Прогноз – 1:2. «Арсенал» в последнее время хладнокровно выносит то «Краснодар», то «Зенит», то ЦСКА. С минимальным счетом и унылой игрой, но нужные очки набирает. При этом против аутсайдеров статистика туляков не такая стабильная. Поэтому, скорее всего, от СКА пропустят, но выиграть обязаны.
Б.Н. Прогноз – 0:0. «СКА-Хабаровск» на своем поле – грозный соперник, тем более что они всегда играют, когда другие еще не проснулись. Но и «Арсенал» не лыком шит, так что от этого матча ожидаю вязкой игры и сухого счета.
Д.З. Прогноз – 2:0. Игра будет неинтересной, и «Амкар» победит только за счет более стабильной обороны и фактора домашнего поля.
Б.Н. Прогноз – 1:1. «Амкар» из тех, у кого большие замки на воротах: сами мало забивают и другим не дают. Но «Анжи» в последних играх играют с шашками наголо.
Д.З. Прогноз – 1:0. Обе команды на подъеме, но ЦСКА намучился в Лиге чемпионов, поэтому долго играть в атаке не сможет. А «Локомотиву» нужно удерживать первую строчку, и он будет изо всех сил сушить игру.
Б.Н. Прогноз – 1:2. По мне, так армейцы, воодушевленные успехом в Лиге чемпионов, конкретно возьмутся за дело и выиграют у победителя первого круга.
Д.З. Прогноз – 2:2. Этот игра будет интереснее «матча тура». «Спартаку» надо восстанавливать репутацию (когда, если не сейчас), а «Уфе» – поддерживать успешную серию прошлого месяца. В противостоянии этих двух команд часто забивают обе, будет много игры в атаку и голов.
Б.Н. Прогноз – 2:1. Если Промес и Глушаков вместе с остальными лидерами »Спартака» будут в порядке, то «Уфе» ничего не светит.
Д.З. Прогноз – 0:2. Питер в панике после разноса от «Локомотива», поэтому будет играть в тотальное доминирование. Вроде бы, Бердыева это никогда не останавливало, но на этот раз все слишком серьезно.
Б.Н. Прогноз – 2:1. «Зенит» не монстр, у него тоже можно выигрывать. А случится это или нет – увидим в день игры.
15-й тур:
«Бомбардир» – Прогнозисты – 9:9
Итоговый счет:
«Бомбардир» – Прогнозисты – 49:71
Правила подсчета очков:
Точный счет – 4 балла
Точная разность мячей – 3 балла
Точный исход – 2 балла
Фото: rfpl.org.