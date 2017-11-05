Разбираетесь в чемпионате России? Сейчас проверим

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    5 ноября 2017
    Ценные прогнозы на 16-й тур РФПЛ – в новом баттле редакции с читателями «Бомбардира».

    Корреспондент Данил Замалетдинов VS призер октябрьского сезона Бильто Alimpasha Нашхочун.

    «Урал» – «Динамо» – 2:2

    Данил Замалетиднов. Прогноз – 0:0. «Урал» всегда играет на ничью с большими клубами, а «Динамо» стабильно летит вниз и цепляется за любые очки. Ничья устроит обоих.

    Бильто Нашхочун. Прогноз – 1:0. На мой взгляд, «Урал» сильнее. Тем более у себя дома. А у «Динамо» помимо проблем в атаке есть и проблемы в обороне.

    «Тосно – Краснодар» – 1:3

    Д.З. Прогноз – 1:2. «Краснодар», несмотря на все свои проблемы, постепенно поднимается по турнирной таблице и уже метит в тройку. Щадить «Тосно» он не станет, но будет часто ошибаться в обороне и, возможно, пропустит первым. Жду гола Евгения Маркова.

    Б.Н. Прогноз – 1:2. «Тосно», конечно, показывает неплохой футбол, поднимается по турнирной таблице, но разошедшегося в последней игре «Краснодара» ему не остановить.

    «Ахмат» – «Ростов» – 1:0

    Д.З. Прогноз – 1:1. «Ростов» и «Ахмат» редко забивают друг другу больше трех мячей за матч, а сейчас они еще и принципиальные конкуренты с одинаковым количеством очков. Рисковать не будут и покажут скучную, совсем не южную игру.

    Б.Н. Прогноз – 2:1. «Ахмат» очень нестабилен в этом сезоне, пропускает тут же, как забивает сам. Но после отставки тренера команда обычно встряхивается, то же самое ожидаю и на этот раз.

    «СКА-Хабаровск» – «Арсенал»

    Д.З. Прогноз – 1:2. «Арсенал» в последнее время хладнокровно выносит то «Краснодар», то «Зенит», то ЦСКА. С минимальным счетом и унылой игрой, но нужные очки набирает. При этом против аутсайдеров статистика туляков не такая стабильная. Поэтому, скорее всего, от СКА пропустят, но выиграть обязаны.

    Б.Н. Прогноз – 0:0. «СКА-Хабаровск» на своем поле – грозный соперник, тем более что они всегда играют, когда другие еще не проснулись. Но и «Арсенал» не лыком шит, так что от этого матча ожидаю вязкой игры и сухого счета.

    «Амкар» – «Анжи»

    Д.З. Прогноз – 2:0. Игра будет неинтересной, и «Амкар» победит только за счет более стабильной обороны и фактора домашнего поля.

    Б.Н. Прогноз – 1:1. «Амкар» из тех, у кого большие замки на воротах: сами мало забивают и другим не дают. Но «Анжи» в последних играх играют с шашками наголо.

    «Локомотив» – ЦСКА

    Д.З. Прогноз – 1:0. Обе команды на подъеме, но ЦСКА намучился в Лиге чемпионов, поэтому долго играть в атаке не сможет. А «Локомотиву» нужно удерживать первую строчку, и он будет изо всех сил сушить игру.

    Б.Н. Прогноз – 1:2. По мне, так армейцы, воодушевленные успехом в Лиге чемпионов, конкретно возьмутся за дело и выиграют у победителя первого круга.

    «Спартак» – «Уфа»

    Д.З. Прогноз – 2:2. Этот игра будет интереснее «матча тура». «Спартаку» надо восстанавливать репутацию (когда, если не сейчас), а «Уфе» – поддерживать успешную серию прошлого месяца. В противостоянии этих двух команд часто забивают обе, будет много игры в атаку и голов.

    Б.Н. Прогноз – 2:1. Если Промес и Глушаков вместе с остальными лидерами »Спартака» будут в порядке, то «Уфе» ничего не светит.

    «Рубин» – «Зенит»

    Д.З. Прогноз – 0:2. Питер в панике после разноса от «Локомотива», поэтому будет играть в тотальное доминирование. Вроде бы, Бердыева это никогда не останавливало, но на этот раз все слишком серьезно.

    Б.Н. Прогноз – 2:1. «Зенит» не монстр, у него тоже можно выигрывать. А случится это или нет – увидим в день игры.

    15-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 9:9

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 49:71

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
    Комментарии57
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 ноября 2017, 22:02

      Дааа,не густо...Надеюсь, в след. раз будет лучше.

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 ноября 2017, 11:44

      13 баллов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 6 ноября 2017, 11:07

      В этом туре довольно большую активность проявили заочные прогнозисты, которые отписались в комментариях к этому баттлу. Поэтому не смог пройти мимо их прогнозов и подсчитал их результаты. Тем более сам просил их оставлять прогнозы в этом топике. Неравнодушными к этому туру РПФЛ оказались, кроме самих участников баттла, еще 14 читателей Бомбардира!!

      Вот их результаты:

      Devil56 - 17 баллов
      Decorhome - 13 баллов
      OfaZavr - 11 баллов
      sasha_klub - 10 баллов
      klifS - 10 баллов
      h3LL1k - 9 баллов
      x-x-x-x-x - 9 баллов
      edmund - 9 баллов
      stasok - 8 баллов
      Parham - 8 баллов
      giluxa1963 - 6 баллов
      Марфа - 5 баллов
      Ral13 - 3 балла
      Татарин за ЦСКА - 0 баллов

      2
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 > Zenit-84 6 ноября 2017, 11:07

      Прогноз лидера заочников баттла:

      Тосно-Краснодар 1:3 - 4 балла
      Ахмат-Ростов 1:0 - 4 балла
      СКА-Арсенал 1:1 - 0 баллов
      Амкар-Анжи 1:0 - 0 баллов
      Локомотив-ЦСКА 1:1 - 3 балла
      Спартак-Уфа 2:0 - 3 балла
      Рубин-Зенит 1:1 - 3 балла

      Итог - 17 баллов

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 ноября 2017, 02:19

      На этот раз ничья- 3:3, бомбардир- Урал ничья, Краснодар победа и Арсенал победа, нашхочун- Краснодар победа,Ахмат победа и Арсенал победа...

      2
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 5 ноября 2017, 21:43

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 58:78

      2
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 5 ноября 2017, 20:56

      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 9 - 7

      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )
      «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» - 1:2 @ 1-2 ( 4 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Амкар» – «Анжи» - 1:2 @ 2-0 ( 0 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Локомотив» – ЦСКА - 2:2 @ 1-0 ( 0 ) --- 1-2 ( 0 )
      «Спартак» – «Уфа» - 3-1 @ 2-2 ( 0 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Рубин» – «Зенит» - 0:0 @ 0-2 ( 0 ) --- 2-1 ( 0 )

      1
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 5 ноября 2017, 18:30

      +11371
      Zenit-84 2 часа назадПожаловаться


      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 9 - 5

      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )
      «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» - 1:2 @ 1-2 ( 4 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Амкар» – «Анжи» - 1:2 @ 2-0 （0）--- 1-1 （0）
      «Локомотив» – ЦСКА - 2:2 @ 1:0 （0） --- 1:2 （0）

      3
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 5 ноября 2017, 16:05



      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 9 - 5

      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )
      «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» - 1:2 @ 1-2 ( 4 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Амкар» – «Анжи» - 1:2 @ 2-0 （0）--- 1-1 （0）

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      Zenit-84 5 ноября 2017, 12:59

      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 9 - 9
      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )
      «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» - 1:2 @ 1-2 ( 4 ) --- 1-2 ( 4 )

      2
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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 > Zenit-84 5 ноября 2017, 14:35

      Поправка:

      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 9 - 5
      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )
      «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» - 1:2 @ 1-2 ( 4 ) --- 0-0 ( 0 )

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      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 4 ноября 2017, 21:23

      Данил Замалетдинов VS Бильто Alimpasha Нашхочун счет 5 - 5

      «Урал» – «Динамо» - 2:2 @ 0-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Тосно – Краснодар» - 1:3 @ 1-2 ( 2 ) --- 1-2 ( 2 )
      «Ахмат» – «Ростов» - 1:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 3 )

      3
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