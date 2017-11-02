Лион vs Эвертон и Лацио vs Ницца: Отличный четверг

Анонс двух самых интересных матчей ЛЕ. Вот это будет зрелище!

Все-таки в УЕФА сделали отличный регламент, где 3 и 4 игру проводят одни и те же команды. Особенно, когда мы видим такие вывески. Плюс команды играют в разное время.

Поэтому давайте сразу к делу. И сперва отправимся во Францию, где матч состоится на два часа раньше.

Лион – Эвертон. Предыдущая встреча: Эвертон(1) – Лион(2).

Положение в группе: Лион – 2 место и 5 очков, Эвертон – 4 место и 1очко.

Прошлая встреча больше выделялась накалом страстей, нежели игрой. Оно и понятно, ведь встречаются команды, которые находятся в совершенно противоположной ситуации, в плане игровой формы. Ведь у Лиона последние 5 встреч – это 1 ничья и 4 победы. То у Эвертона – это также 1 ничья, только вот 4 поражения. Бедняги ириски. Такого удручающего начала сезона от них никто не ожидал и тем более руководство. Собственно поэтому Рональду Куману пришлось оставить свой пост.

Лион начал сезон также немного неожиданно. Только уже в лучшую сторону. Ведь после продажи Ляказетта, французский клуб хоть и провел неплохую трансферную компанию, но тем менее в ноябре 3-ого места от них ждали далеко не все.

Итак, что мы видим? Лион приятно удивляет, а Эвертон сильно огорчает. Парням теперь уже НЕ Кумана не хватает буквально всего, огрехи есть везде, а это значит, что игроки сейчас в ужасной форме, как физической, так и психологической.

Ирискам нужно чудо, чтобы выйти из группы. А Лиону напротив, не хватает всего нескольких очков. Которые, как раз надеяться набрать за счет слабости нынешнего Эвертона. Для ирисок же это хороший шанс начать всe с «чистого листа». Но, честно говоря, очень слабо верится, что Эвертон воспользуется этим шансом. Просто потому что Лион сейчас гораздо сильнее. Но драться Руни и компания будут до последнего.

Исходя из этого, можно ожидать очень интересной игры. Лион наверняка попытается все решить еще в первые 20 минут. Ему, скорее всего это удастся, и гол все же состоится. Дальше ириски всеми силами будут стараться «до последнего». Это означает, что у французов будет много свободного пространства для контратак.

Лион, скорее всего победит, но парням Бруно Генезио придется сыграть максимально хладнокровно если они хотят забрать все 3 очка у Эвертона.

Теперь отдыхаем минут 10. Открываем новую пачку чипсов и переносимся в Рим.

Лацио – Ницца. Предыдущая встреча: Ницца(1) – Лацио(3).

Положение в группе: Лацио – 1 место и 9 очков. Ницца – 2 место и 6 очков.

Как видно из предыдущих результатов команд, то ситуация здесь весьма схожая с нашим предыдущим матчем. Лацио в последних 5 матчах одержал все победы. А Ницца, как это ни печально, все поражения. Хотя стартовала французская команда очень хорошо, но теперь выглядит просто удручающе. Здесь конечно свою роль сыграли травмы, но и у Лацио их было и есть предостаточно.

Самой главной потерей для итальянского клуба станет конечно лучший бомбардир Серии А – Чиро Иммобиле.

А у Ниццы меж тем, восстановился их лучший бомбардир – Марио Балотелли. Такая рокировка, может сыграть очень важную роль в нынешнем матче. Лацио конечно выглядит достаточно мощно и без Иммобиле. Но все же Чиро тот человек, который может решить весь исход игры одним касанием или подключением. Таким, в сущности, является Марио, который и забил в прошлой встрече единственный гол Ниццы.

Но игра будет проходить в Риме. Двойная мотивация показать отличную игру, ведь мы знаем какие требовательные итальянские фаны.

Фактически, матч будет за первое место. Обе команды уже практически решили свои турнирные задачи на групповом этапе.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод: Если бы был Иммобиле, то у Ниццы точно не было бы шансов (уж больно плохи парни сейчас). Но теперь, еще и с Марио, Ницца может практически на равных сражаться с Лацио.

И поэтому матч будет очень зрелищным. Болельщики, я уверен, также внесут свою лепту. Лацио будет играть очень организовано и агрессивно. Ницца, скорее всего, будет уповать на контратаки, где хотя бы один раз добьется успеха. И в таком случае, очень многое будет решать кто забьет первым. Гол будет точно не один. Но тот, кто забьет первым, скорее всего, победит.

Всем приятного просмотра.