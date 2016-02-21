Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Русские и тут Все блоги -

    Как живут россияне в Европе

    21 февраля 2016
    Швец и Миранчук примеряют обновки. Нойштедтер наслаждается кексами. Блог «Русские и тут» изучил социальные сети русских футболистов за рубежом, выбрав самое интересное.

    Алексей Гасилин уже вовсю тренируется. Желаем нашему форварду впредь обходиться без травм.

    text

    Виталию Лысцову идет форма «Бенфики». И партнеры у него хорошие.

    text

    А еще у нашего защитника есть одна маленькая фанаточка.

    text

    Роман Нойштедтер в день рождения наслаждался кексами. 18 февраля полузащитнику исполнилось 28 лет.

    text

    Томас Рукас уже успел дебютировать за «Спортинг Б». Но прогулки по португальским городам никто не отменял.

    Владислав Ефимов надел крутую кепку. В Европе такое наверняка ценят.

    text

    Погода в Швейцарии ничуть не лучше, чем в России. Антон Митрюшкин оценил.

    Черышев решил немного охладить пыл. Говорят, слишком разыгрался в последних матчах.

    text

    А заодно и выложил милое видео из детства.

    text

    Аршак Корян давно мечтает оказаться в составе первой сборной России.

    text

    А здесь он вообще не похож на футболиста.

    Антон Швец доволен новыми ботинками.

    text

    Кирилл Костин загрустил и собрался в монахи.

    text

    Хотя в его социальных сетях можно найти и более интересные фотографии.

    С этими парнями последний раз видели Андрея Панюкова. Форварда не могут найти в составе «Аяччо» уже больше месяца.

    text

    Антон Миранчук примеряет обновки.

    text

    И еще.

    text

    Чтобы лучше узнать Махамаднаима Шарифи, рекомендуем посмотреть это видео с его официального канала на YouTube. Неплохо играет парень.

    Как живут русские футболисты в Европе

    Черчесов троллит журналистов. Кержаков и Черышев забивают. Как русские выступают в Европе

    Фото: instagram.com, vk.com

    Рейтинг: 2 Голосов: 3
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 21 февраля 2016, 23:39

      Караван, Ефремов и Давыдов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > CSKA75875 21 февраля 2016, 23:40

      Караваев*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 21 февраля 2016, 22:39

      не мало наших за рубежом.многих даже не знаю.удачи парням!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11