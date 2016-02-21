Как живут россияне в Европе

Караван, Ефремов и Давыдов?
Алексей Гасилин уже вовсю тренируется. Желаем нашему форварду впредь обходиться без травм.
Виталию Лысцову идет форма «Бенфики». И партнеры у него хорошие.
А еще у нашего защитника есть одна маленькая фанаточка.
Роман Нойштедтер в день рождения наслаждался кексами. 18 февраля полузащитнику исполнилось 28 лет.
Томас Рукас уже успел дебютировать за «Спортинг Б». Но прогулки по португальским городам никто не отменял.
Владислав Ефимов надел крутую кепку. В Европе такое наверняка ценят.
Погода в Швейцарии ничуть не лучше, чем в России. Антон Митрюшкин оценил.
Черышев решил немного охладить пыл. Говорят, слишком разыгрался в последних матчах.
А заодно и выложил милое видео из детства.
Аршак Корян давно мечтает оказаться в составе первой сборной России.
А здесь он вообще не похож на футболиста.
Антон Швец доволен новыми ботинками.
Кирилл Костин загрустил и собрался в монахи.
Хотя в его социальных сетях можно найти и более интересные фотографии.
С этими парнями последний раз видели Андрея Панюкова. Форварда не могут найти в составе «Аяччо» уже больше месяца.
Антон Миранчук примеряет обновки.
И еще.
Чтобы лучше узнать Махамаднаима Шарифи, рекомендуем посмотреть это видео с его официального канала на YouTube. Неплохо играет парень.
Как живут русские футболисты в Европе
Черчесов троллит журналистов. Кержаков и Черышев забивают. Как русские выступают в Европе
Фото: instagram.com, vk.com