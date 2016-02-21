Как живут россияне в Европе

Швец и Миранчук примеряют обновки. Нойштедтер наслаждается кексами. Блог «Русские и тут» изучил социальные сети русских футболистов за рубежом, выбрав самое интересное.

Алексей Гасилин уже вовсю тренируется. Желаем нашему форварду впредь обходиться без травм.

text Фев 17 2016 в 8:07 PST

Виталию Лысцову идет форма «Бенфики». И партнеры у него хорошие.

text Фев 18 2016 в 7:44 PST

А еще у нашего защитника есть одна маленькая фанаточка.

text Фев 17 2016 в 4:07 PST

Роман Нойштедтер в день рождения наслаждался кексами. 18 февраля полузащитнику исполнилось 28 лет.

text Фев 19 2016 в 6:20 PST

Томас Рукас уже успел дебютировать за «Спортинг Б». Но прогулки по португальским городам никто не отменял.

Владислав Ефимов надел крутую кепку. В Европе такое наверняка ценят.

text Фев 19 2016 в 7:27 PST

Погода в Швейцарии ничуть не лучше, чем в России. Антон Митрюшкин оценил.

Черышев решил немного охладить пыл. Говорят, слишком разыгрался в последних матчах.

text Фев 16 2016 в 5:08 PST

А заодно и выложил милое видео из детства.

text Фев 19 2016 в 10:22 PST

Аршак Корян давно мечтает оказаться в составе первой сборной России.

text Сен 2 2015 в 6:25 PDT

А здесь он вообще не похож на футболиста.

Антон Швец доволен новыми ботинками.

text Фев 19 2016 в 10:32 PST

Кирилл Костин загрустил и собрался в монахи.

text Фев 18 2016 в 4:33 PST

Хотя в его социальных сетях можно найти и более интересные фотографии.

С этими парнями последний раз видели Андрея Панюкова. Форварда не могут найти в составе «Аяччо» уже больше месяца.

text Янв 1 2016 в 6:01 PST

Антон Миранчук примеряет обновки.

text Фев 19 2016 в 9:17 PST

И еще.

text Фев 19 2016 в 8:31 PST

Чтобы лучше узнать Махамаднаима Шарифи, рекомендуем посмотреть это видео с его официального канала на YouTube. Неплохо играет парень.

Как живут русские футболисты в Европе

Черчесов троллит журналистов. Кержаков и Черышев забивают. Как русские выступают в Европе

Фото: instagram.com, vk.com