Как сейчас дела у Романа Зобнина? Скоро вернется

Рома,ждём. Тебя не хватает команде.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин почти восстановился после тяжелой травмы. В социальных сетях намекает на позитивные итоги лечения. Все время с июня Зобнин проводил в тренажерном зале и на спартаковских трибунах. Кстати, «Спартак» заявил Романа на Лигу чемпионов. Сам он тоже надеется помочь красно-белым на групповом этапе. Примерно через две недели Каррера ожидает его в общей группе.
Вот так у футболиста проходил период реабилитации.
Фото: Наталия Кондратенко, Instagram.com