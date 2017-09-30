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    Как сейчас дела у Романа Зобнина? Скоро вернется

    30 сентября 2017
    Главный игрок чемпионского «Спартака» готов снова помогать команде.

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин почти восстановился после тяжелой травмы. В социальных сетях намекает на позитивные итоги лечения. Все время с июня Зобнин проводил в тренажерном зале и на спартаковских трибунах. Кстати, «Спартак» заявил Романа на Лигу чемпионов. Сам он тоже надеется помочь красно-белым на групповом этапе. Примерно через две недели Каррера ожидает его в общей группе.

    Вот так у футболиста проходил период реабилитации.

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    Фото: Наталия Кондратенко, Instagram.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 октября 2017, 08:55

      Рома,ждём. Тебя не хватает команде.

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 1 октября 2017, 23:46

      Рома, ждём!!!!!!!

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      Рейтинг: +141

      datura 1 октября 2017, 20:15

      очень ждём!

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 1 октября 2017, 17:15

      Футбол есть футбол. Выздоравливай.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 30 сентября 2017, 16:49

      Рома ,давай,крепни!

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      Рейтинг: +7

      loloololooool 30 сентября 2017, 16:48

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      Рейтинг: +7

      loloololooool 30 сентября 2017, 16:47

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 30 сентября 2017, 15:32

      Только не повторить бы путь Прошивлюка. Травмы убили его карьеру. Однако и после травм он возвращался на приличный уровень. Думаю и сейчас в Спартаке он вполне мог конкурировать с Ещенко, а может и посадить его на скамейку.

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      Рейтинг: +4934

      polt 30 сентября 2017, 14:04

      Ты нужен Спартаку и Сборной!

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      Рейтинг: +74

      sorus 30 сентября 2017, 13:46

      поскорее выздоравливай!

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