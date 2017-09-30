Как сейчас дела у Романа Зобнина? Скоро вернется

Главный игрок чемпионского «Спартака» готов снова помогать команде.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин почти восстановился после тяжелой травмы. В социальных сетях намекает на позитивные итоги лечения. Все время с июня Зобнин проводил в тренажерном зале и на спартаковских трибунах. Кстати, «Спартак» заявил Романа на Лигу чемпионов. Сам он тоже надеется помочь красно-белым на групповом этапе. Примерно через две недели Каррера ожидает его в общей группе.

Вот так у футболиста проходил период реабилитации.

text text Июн 13 2017 в 1:40 PDT

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Фото: Наталия Кондратенко, Instagram.com