«Краснодар» открыл парк около стадиона. Нереальная красота!

Теперь в русском футболе есть еще один повод для гордости.

Суперпарк площадью более 22 гектаров был открыт в Краснодаре возле нового стадиона 28 сентября. Не было никаких торжеств, поскольку строительные работы пока еще продолжаются, однако уже сейчас можно подробно увидеть, какой шикарный объект своему городу подарил Сергей Галицкий.

Территория поделена на 30 тематических зон. Есть амфитеатр с экраном в 40 кв.м., смотровая площадка, фонтан-каток (летом – фонтан, а каток с искусственным льдом – зимой), скейт-парк, скалодром, площадка для стритбола, а также большая песочница для детей с горками, веревочным парком и лабиринтами.

На территории парка высажено более 2000 деревьев, установлено примерно такое же количество светильников для прогулок в вечернее время суток. В общем, сейчас новый парк смотрится впечатляюще, но через полгода он будет выглядеть еще круче – к этому времени все работы точно будут завершены, а деревья начнут цвести.

Фото: yuga.ru, твиттер Сергея Галицкого