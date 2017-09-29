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    «Краснодар» открыл парк около стадиона. Нереальная красота!

    29 сентября 2017
    Теперь в русском футболе есть еще один повод для гордости.

    Суперпарк площадью более 22 гектаров был открыт в Краснодаре возле нового стадиона 28 сентября. Не было никаких торжеств, поскольку строительные работы пока еще продолжаются, однако уже сейчас можно подробно увидеть, какой шикарный объект своему городу подарил Сергей Галицкий.

    Территория поделена на 30 тематических зон. Есть амфитеатр с экраном в 40 кв.м., смотровая площадка, фонтан-каток (летом – фонтан, а каток с искусственным льдом – зимой), скейт-парк, скалодром, площадка для стритбола, а также большая песочница для детей с горками, веревочным парком и лабиринтами.

    На территории парка высажено более 2000 деревьев, установлено примерно такое же количество светильников для прогулок в вечернее время суток. В общем, сейчас новый парк смотрится впечатляюще, но через полгода он будет выглядеть еще круче – к этому времени все работы точно будут завершены, а деревья начнут цвести.

    Фото: yuga.ru, твиттер Сергея Галицкого

    Рейтинг: 4 Голосов: 14
    Комментарии41
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      Рейтинг: +61

      Зенит-1 1 октября 2017, 23:39

      Конечно классно! Но я чет не удивлюсь если его фамилию увижу на выборах президента РФ-2018. При всех его "божественных" делах, чет все мутно получается.
      P.S Хотелось бы конечно ошибиться в своих домыслах.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2017, 19:01

      Круто!!!!!!!!!!! ВСЁ ДЛЯ НАРОДА СДЕЛАНО. Галицкий не жмется деньги вкладывает дома а не за бугром

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 30 сентября 2017, 22:29

      Были бы во всех городах такие парки, глядишь и ЧМ выиграли бы.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > TUMS 1 октября 2017, 07:02

      С кривоногими футболистами?

      1
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      Рейтинг: +2259

      kvm 30 сентября 2017, 21:20

      это вам не Зарядье у Кремля...

      1
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      Рейтинг: +43

      баг-бир 30 сентября 2017, 15:37

      https://vk.com/parkloga

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 30 сентября 2017, 14:34

      Какая красотища!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 30 сентября 2017, 13:07

      Отлично!
      Будет дополнительным местом для русских дабы побухать, ВДВ покупаться))))

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 сентября 2017, 11:25

      Ну молодец какой. Тратит на свой город.

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      Рейтинг: +131

      VIKZH 30 сентября 2017, 09:05

      С таким подходом Краснодар будет чемпионом. Вперед БЫКИ!!!!!

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 30 сентября 2017, 07:39

      Сереже много предстоит ещё добрых дел сделать, что бы карму поправить. Как таких два разных человека в одном живут. Кто в теме тот поймёт

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