Что случится в новом туре РФПЛ? Сейчас объясним

Новый баттл прогнозов: читатели с редакцией «Бомбардира» обсуждают чемпионат России и предсказывают точные результаты.

Главный статистик «Бомбардира» Владислав Журин VS один из самых стабильных прогнозистов из топ-100 рейтинга Роман Shpion23 Бычков.

«Арсенал» − «Краснодар» – 1:0

Владислав Журин. Прогноз − 0:1. Южанам после невразумительной игры с «Зенитом» (а еще и вылета из Кубка от, пардон, «Томи») нужно возвращаться на победные рельсы. Соперник для этого подходящий. Хотя не стоит думать, что в Туле «быкам» будет легко. Миодраг Божович вроде как пытается построить неплохую команду, но прямо сейчас отобрать очки у раненого «Краснодара» вряд ли получится. Да и сами гости победят, наверное, только за счет «фактора Федора».

Роман Бычков. Прогноз − 1:2. «Быки», дабы не выпасть из первой тройки, должны обыгрывать туляков, тем более хозяева пока не блистают на домашней арене. Но игра должна получиться достаточно зрелищной и открытой.

«СКА-Хабаровск» − «Ростов» – 2:1

В.Ж. Прогноз − 0:0. После очень добротного старта «Ростов» Леонида Кучука забуксовал. Но задел в первых турах был создан, поэтому никаких поводов для паники не существует − то есть на данном этапе у команды нет необходимости выгрызать очки во что бы то ни стало. В этом туре нужно лететь в Хабаровск, который дома проиграл только «Зениту». Не должен уступить и на этот раз. Именно эта встреча видится наиболее вероятным претендентом на нулевую ничью в рамках российского уик-энда.

Р.Б. Прогноз − 1:0. Самым логичным результатом матча видится ничья, но рискну поставить на хабаровчан. Дома они никому не дают спуску, к тому же им очень нужно набирать очки. «Ростов» очень стойко принял кадровые потери, но очередная потеря в лице Мевли немного подкосила южан.

«Тосно» – «Ахмат» – 1:0

В.Ж. Прогноз – 1:3. Есть ощущение, что такие эмоциональные матчи, как «Тосно» выдал пару недель назад против «Спартака», далеко не всегда идут команде в плюс. Наступает некоторое опустошение, излишняя уверенность в себе. И от опыта тренера зависит, сможет ли он вернуть коллектив на рабоче-крестьянские рельсы обратно. Игра против «Урала» показала, что у Дмитрия Парфенова это сделать не совсем получилось. Поэтому думается, что в целом неплохие исполнители от Чечни смогут разобраться с Давидом Юрченко и Ко.

Р.Б. Прогноз – 1:2. «Тосно» никак не может победить дома. «Ахмат» же в последних играх не уступил ни «Локомотиву», ни ЦСКА, ни «Рубину». Если грозненцы хотят попасть в ЛЕ, то должны выгрызать очки и в матчах с аутсайдерами.

«Рубин» – «Амкар» – 0:1

В.Ж. Прогноз – 2:0. Что-то дела у Курбана Бекиевича пошли на спад: последние три матча в лиге команда просто проиграла. Амбициозный, невзирая на возраст, тренер не должен позволить оставить себя с носом вновь. В течение недельного цикла с игроками проведена работа, что так выступать нельзя. А «Амкар» приедет в Казань со значительно улучшенным после двух побед турнирным положением – нет необходимости умирать на поле. Отсюда видится, что более мотивированные волжане победят.

Р.Б. Прогноз – 0:0. Обе команды мало забивают и мало пропускают. «Рубин» в последних матчах терпит поражения, «Амкар» же напротив – поднялся с последнего места и выглядит очень неплохо. Думаю пермяки смогут отстоять ничью.

«Спартак» – «Урал» – 2:0

В.Ж. Прогноз – 1:1. Есть ощущение, что красно-белые опять не выиграют. «Урал» всю неделю твердит, что будет отдавать на «Открытие» всего себя. На фоне соперника это сделать будет гораздо проще, поскольку тот, как мы помним, еле ушел в раздевалку после игры с «Ливерпулем». Многоуважаемый Александр Тарханов знает, как играть против «Спартака», и донесет это до футболистов. Кажется, что москвичам не хватит свежести и эмоций, чтобы выгрызть три очка у Екатеринбурга. А их нужно именно выгрызать.

Р.Б. Прогноз – 1:0. Да «Урал» очень хорош в этом сезоне. Да у «Спартака» катастрофа с травмами. Но думаю исход матча с «Ливерпулем» благотворно подействует на атмосферу в команде и хозяева смогут также на зубах взять победу у неуступчивых уральцев.

ЦСКА – «Уфа» – 0:0

В.Ж. Прогноз – 0:1. Здесь хочется сыграть против фаворита. В частности, подвигнул к этому тренерский фактор. Есть представление, что Сергей Семак более системный и перспективный тренер, чем Виктор Гончаренко, и уфимец сможет на раз-два прочитать игру ЦСКА. Добиться положительного результата ему должен помочь кто-то из африканских «зверей» Сильвестр Игбун – Кеинде Фатай, которые смогут на «физике» один разок оставить оборону хозяев не у дел. Оборону, которой впору думать не о футболе, а о том, как бы пораньше занять очередь в собес.

Р.Б. Прогноз – 2:0. Армейцы как обычно на классе обыграют команду, уступающую им в мастерстве.

«Локомотив» – «Динамо» – 3:0

В.Ж. Прогноз – 3:0. Что бы там ни говорил Василий Уткин, а у Юрия Семина вроде как получается создать в «Локомотиве» тонкую атмосферу взаимопонимания. Тренер рассыпается в комплиментах к игрокам, те отвечают ему взаимностью на поле. Возможно, матч в Ростове-на-Дону был больше ничейным, но вымученные три очка гораздо лучше влияют на психологию, чем проходные. Против «Фастава» железнодорожники отдохнули, к бело-голубым подойдут в нормальных кондициях. Кажется, что уступающее по многим компонентам «Динамо» не сможет соперничать на равных.

Р.Б. Прогноз – 1:0. У «Локо» будет меньше трех суток между матчем ЛЕ и дерби с «Динамо», но оба матча они проведут на домашнем стадионе. Тем более у них будет подпитка положительными эмоциями после победы над чешским «Злином». «Динамо» без Панченко вновь не забьет.

«Анжи» – «Зенит» – 2:2

В.Ж. Прогноз – 0:4. Не верится в этом матче в Дагестан. Тренер Вадим Скрипченко выглядит человеком, у которого при виде игры «Зенита» будут дрожать коленки. А когда уверенности не будет у рулевого, не стоит ее ждать и от команды. Одно очко «Анжи» туром ранее в Москве не должно нас убеждать в силе и характере команды, там была ничья имени «Спартака». Думается, что сине-бело-голубые в матчи в Каспийске не преминут возможностью сделать еще более удобоваримой свою разницу мячей. Тем более, в составе присутствуют игроки, которым есть что доказывать и которые наверняка появятся – Артем Дзюба, Себастьян Дриусси...

Р.Б. Прогноз – 0:2. «Зенит» выглядит достаточно солидно. В матче с аутсайдером питерцы не будут рвать жилы и добьются очередной победы на классе. «Анжи» для начала нужно постараться перестать проигрывать с разгромным счетом.

12-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 4:7

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 32:35

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org, fc-zenit.ru.