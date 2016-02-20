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    • «Макелеле – это не фамилия, это амплуа». Почему Макелеле эталон игрока средней линии
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    «Макелеле – это не фамилия, это амплуа». Почему Макелеле эталон игрока средней линии

    20 февраля 2016
    На днях бывшему полузащитнику сборной Франции Клоду Макелеле исполнилось 43 года. Блог #LEGENDS показывает видео самых ярких игровых моментов любимого игрока Жозе Моуринью.

    Фото: Getty Images

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