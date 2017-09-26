Какие перспективы у английских клубов в ЛЧ?

Уже 5 лет клубы из АПЛ не выигрывали ЛЧ. Да и в полуфинале были последний раз 3 года назад. Как же изменится ситуация в этом году?

На этот раз англичане представили целых 5 команд. Клубы достаточно бодро стартовали. Чемпионат, безусловно, стал еще сложнее. Но что-то мне подсказывает, что в этом сезоне нас ожидает прогресс от парней с туманного альбиона.

Начнем, пожалуй, с Лондона:

Тоттенхэм: 1 матч – 3 очка

Соперники: Реал(Мадрид), Боруссия Дортмунд, АПОЭЛ.

В отношении Шпор прогнозы очень положительные. Команда прогрессирует шаг за шагом. Что показывает хотя бы победа над Боруссией, причем парни Почеттино контролировали ход встречи. По сути, немецкий клуб их главный конкурент. Так как в выходе из группы действующего победителя не подвергается сомнению. И так же без сомнений, что АПОЭЛ в этом квартете просто пассажир, при всем моем уважении к клубу из Кипра.

Итак, победа над главным соперником, причем в такой манере показала, что выход Тоттенхэма из группы уже на 70-80% завершен, конечно, если команда не будет дурить и не загубит то, что начала. Более того, можно так же сказать, что Шпоры зайдут дальше 1/8 финала, естественно тут главную роль будет играть жребий. Но дело не только в нем. Почеттино скорее всего будет делать упор именно на главный европейский турнир, так как ситуация в чемпионате не особо радужная. Титул разыграют 3 команды, и Тоттенхэм не входит в их число.

Челси: 1 матч – 3 очка

Соперники: Карабах, Рома, Атлетико Мадрид.

Команда Антонио Конте лихо стартовала камня на камне не оставив от Карабаха. Безответные 6 голов и теперь предстоит матч с Атлетико. Он то и даст ответ на возможности лондонского клуба в данный момент. Интрига конечно в группе присутствует, но все же Рома выглядит явным аутсайдером, естественно убирая за скобки бедный Карабах.

Пока до конца не ясно, что же покажет Челси в ЛЧ. Из группы, конечно, выходить обязаны, а дальше? Вопрос хороший. Конте не большой специалист по кубковым турнирам. Он тренер дистанции и ему пока не покорялся главный европейский турнир.

Исходя из этого, дальше 1/4 загадывать сложно. Конечно ситуация в АПЛ очень повлияет, сможет ли Челси не отставать от клубов из Манчестера, не ясно. Ведь скамейка в стане синих не особо длинная. И это главная проблема Челси. Из-за которой возможно, им придется чем-то жертвовать.

А теперь переедем, пожалуй, на родину Битлз.

Ливерпуль: 1 матч – 1 очко

Соперники: Севилья, Спартак, Марибор.

Наверное, из всех 5 команд представляющих АПЛ, красные самые непредсказуемые.

В данный момент у ребят Клоппа такие не стабильные результаты, что говорить о чем-то определенном очень сложно. Конечно, группа достаточно слабая, Марибор клуб без особых притязаний. И Спартак, который выйдет из группы только при очень благоприятных обстоятельствах. И Севилья главный конкурент за первую строчку, которую Ливерпуль в первом матче обязан был выигрывать, но Фирмино, как и все остальные не ищет легких путей.

Итак, если с группой еще более менее ясно, то с весенней частью просто темный лес. С одной стороны Ливерпуль действительно может попылить и дойти скажем до 1/2 финала. А с другой, проигрыш гораздо более слабому сопернику в 1/8. Эти ребята одинаково способны и на то и на другое.

И теперь друзья, садимся в машину и проезжаем примерно 56 километров на восток и останавливаемся в Манчестере.

Манчестер Сити: 1 матч – 3 очка

Соперники: Шахтер(Донецк), Наполи, Фейеноорд

Здесь, забегу сразу вперед и скажу, что МС вылетит в 1/4. Почему так? Вот ответ: то, что Сити выйдет из группы, я думаю ни у кого не вызывает сомнений. Все же Шахтер и Фейеноорд не того калибра ребята, чтобы выбивать Сити. Да и такой Наполи, который проигрывает Шахтеру тоже.

Дальше 1/8 и тут однозначно проход, иначе Гвардиолу просто съедят.

Не выход может быть, только если оппонент будет калибра ПСЖ и ему подобные. Почему 1/4? Да потому что больше Сити сейчас и не нужно. А точнее Хосепу, который явно настроен выиграть АПЛ и все силы будут отданы туда. А четвертьфинал это и не позор, вылететь может каждый. Конечно, и 1/2 возможна, но при крайне удачных обстоятельствах. Так как это не является приоритетом главного тренера. Главным сейчас для Гвардиолы является возврат его репутации. А для этого нужно выиграть чемпионат.

Манчестер Юнайтед: 1 матч – 3 очка

Соперники: ЦСКА, Базель, Бенфика

Забавно, но из всего списка английских клубов в ЛЧ, самые яркие перспективы у команды, которая попала сюда, заняв в прошлом сезоне 6 место. Здесь главным аргументом является очень сильный и большой состав. Звездный и немного повзрослевший Погба. Неудержимый Лукаку в связке с Мхитаряном. А так же молодые Мартиаль и Рэшфорд. И конечно «особенный» который управляет всем этим.

Теперь с уверенностью можно сказать, что МЮ вернулся и готов бороться за самые высокие места во всех турнирах. Но есть одна проблема. Один камень в огород Юнайтед. Один ком в горле у красных дьяволов. Это матч за суперкубок УЕФА. Если бы не он, то можно было бы смело говорить даже о требле. Но как такой грозный Юнайтед мог смотреться на фоне мадридцев так слабо? По сути Реал мог выиграть тот матч 4 или 5-1. Настолько тогда мадридцы были лучше. Именно поэтому до конца не ясно, что же все-таки сейчас представляет собой Манчестер Юнайтед.