«Спартак» удержал ничью с «Ливерпулем» и потерял трех игроков. Как это было

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов получилась крутая битва.

«Спартак» принимал «Ливерпуль» в матче второго этапа Лиги чемпионов. В составе хозяев не оказалось травмированного Квинси Промеса. «Ливерпуль» же удивил, выпустив на матч второго голкипера Кариуса. В Англии верили в победу своей команды, но «Спартак» обещал побороться. По ходу первого тайма ударом со штрафного счет открыл Фернандо. Недоработал как раз вратарь Кариус. Затем своим мячом ответил Коутиньо, завершивший классную комбинацию.

В середине второго тайма Артема Реброва заменили на Александра Селихова. Голкипер «Спартака» получил травму в столкновении с Салахом. Потом повреждения получили Попов и Самедов. У «Спартака» были три вынужденные замены. «Ливерпуль» атаковал весь матч. Упускал моменты вышедший на замену Старридж. «Спартак» играл самоотверженно и удержал ничью. Главным спасением оказался отбитый Селиховым удар в упор уже в добавленное к матчу время.

Такой крутой «Спартак» не ожидал увидеть никто.

Фото: Наталия Кондратенко