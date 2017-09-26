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    «Спартак» удержал ничью с «Ливерпулем» и потерял трех игроков. Как это было

    26 сентября 2017
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов получилась крутая битва.

    «Спартак» принимал «Ливерпуль» в матче второго этапа Лиги чемпионов. В составе хозяев не оказалось травмированного Квинси Промеса. «Ливерпуль» же удивил, выпустив на матч второго голкипера Кариуса. В Англии верили в победу своей команды, но «Спартак» обещал побороться. По ходу первого тайма ударом со штрафного счет открыл Фернандо. Недоработал как раз вратарь Кариус. Затем своим мячом ответил Коутиньо, завершивший классную комбинацию.

    В середине второго тайма Артема Реброва заменили на Александра Селихова. Голкипер «Спартака» получил травму в столкновении с Салахом. Потом повреждения получили Попов и Самедов. У «Спартака» были три вынужденные замены. «Ливерпуль» атаковал весь матч. Упускал моменты вышедший на замену Старридж. «Спартак» играл самоотверженно и удержал ничью. Главным спасением оказался отбитый Селиховым удар в упор уже в добавленное к матчу время.

    Такой крутой «Спартак» не ожидал увидеть никто.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 сентября 2017, 17:12

      Ни Спартак, ни Ливерпуль не показали свою настоящую игру! Спартак мог бы забить больше, но некому было забивать, а у Ливерпуля было кому забивать, но не смогли!

      1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 27 сентября 2017, 13:13

      Промес, Зе Луиш, Глушаков, Комбаров, Джано, Тигиев. Это если не вспоминать Зобнина и Тимофеева... При таком составе достойный результат. На Энфилде их обыграем)

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 27 сентября 2017, 10:55

      ну хоть так

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      Рейтинг: +355

      kvm5 27 сентября 2017, 10:29

      на войне как на войне

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 27 сентября 2017, 10:18

      Что не проиграли - молодцы, но вот с такой "игрой" можно только с "Марибором" бодаться.

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 27 сентября 2017, 08:34

      Ладно накуй! С каких это пор отскоки и явное везение стали называть самоотверженной игрой??? То что игроки Ливера с нескольких метров не могли попасть в ворота -это не заслуга спартака. Такие игры бывают в футболе, но это единичные случаи. Подобное было и с ЦСКА в 2006 году, когда им Арсенал не мог забить.

      1
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      Рейтинг: +12

      швондерШухер > Sanloko 27 сентября 2017, 08:49

      стоит вспомнить и Рубин против Барсы (у казанцев 3 удара- 2 в створ- 2 гола, у Барсы за 20- почти все в створ, а счет 2-1) тоже не логично)))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2017, 08:19

      С такими (общими) потерями игроков,лично я считаю Спартак провел классный матч.

      3
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      Рейтинг: +24997

      bset 27 сентября 2017, 08:18

      Игра забудется, результат останется. Поздравляю!

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      Рейтинг: +6913

      батог 27 сентября 2017, 06:33

      Обещал не смотреть игры спартака до весны. Похоже придется смотреть! Вот теперь похоже на прошлогодний Спартак! С хорошей игрой мужики!

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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > батог 27 сентября 2017, 07:37

      Согласен с тобой.Хорошая ничья при таком лазарете.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 сентября 2017, 05:55

      слава богу отскачили

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