Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    РФПЛ 2017/18 в цифрах Все блоги -

    РФПЛ – итог после 9 туров

    26 сентября 2017
    Статистика по 9 туру РФПЛ и всему текущему чемпионату.

    Посещаемость:
    – тур: 86 712 человек ( средняя посещаемость по туру – 10839 человек).
    – чемпионат: 993 711 человек (средняя посещаемость по чемпионату – 13 801 человек).
    – лидер тура (численность): столичный «Спартак» собрал на трибунах «Открытие Арена» 28 781 зрителя.
    – лидер тура (% заполненности): «Ростову» удалось в девятом туре заполнить трибуны «Олимп-2» на 68,54%.
    – лидер чемпионата (численность): матчи питерского «Зенита» посетило 187 517 человек.
    – лидер чемпионата (% заполненности): лидером чемпионата по средней заполненности трибун стал «СКА-Хабаровск», который заполняет трибуны домашней арены на 79%.

    Результативность.

    Голы:
    – тур: 15 мячей (сред. 1,8 за матч).
    – чемпионат: 154 мяча (сред. 2,13 за матч).
    – лидер тура: наибольшее количество мячей в девятом туре (2) забили «Анжи», «Арсенал», «Ростов» и «Тосно».
    – лидер чемпионата: лидирует по числу мячей в турнире «Зенит» – 16 (сред. 1,77).

    Удары:
    – тур: 132 (сред. 16,5 за матч).
    – чемпионат: 1299 (сред. 18 за матч).
    – лидер тура: лидеров тура по числу ударов по воротам стал «Тосно» – 19 ударов.
    – лидер чемпионата: больше всех в текущем сезоне по воротам бьёт «Спартак» – 131 удар (сред. 14,5 за матч).

    Удары в створ:
    – тур: 56 (сред. 7 за матч).
    – чемпионат: 569 (сред. 7,98 за матч).
    – лидер тура: здесь в лидерах снова «Тосно» – 9 ударов пришлись в створ ворот.
    – лидер чемпионата: лидирует по этому показателю столичный «Спартак» – 64 удара (сред. 7,1 за матч).

    Реализация (удар-удар в створ):
    – тур: 42,42%
    – чемпионат: 43,8%.
    – лидер тура: «Анжи» в девятом туре показал довольно высокий процент такой реализации – 83,33%.
    – лидер чемпионата: и снова здесь лидирует представитель Кавказа, на этот раз грозненский «Ахмат» – 55,07%.

    Реализация (удар в створ – гол):
    – тур: 27,53%.
    – чемпионат: 27,07%.
    – лидер тура: в данном показателе максимум (100%) показал столичный «Локомотив».
    – лидер чемпионата: самый высокий уровень реализации ударов вствор – голы демонстрирует казанский «Рубин» – 54,34%.

    Прочии показатели.
    Угловые.
    – тур: 62 (сред. 7,75 за матч)
    – чемпионат: 638 (сред. 8,86 за матч).
    – лидер тура: больше всего угловых в девятом туре подал «Ахмат» – 7.
    – лидер чемпионата: лидером по числу угловых в турнире пока являюются столичные армейцы – 62 угловых (сред. 6,8 за матч).

    Фолы.
    – тур: 212 фолов (сред. 26,5 за матч).
    – чемпионат: 1958 фолов (сред. 27,19 за матч).
    – лидер тура: самой грубой командой тура стали «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» – по 17 фолов.
    – лидер чемпионата: самой фолящей командой турнира является тульский «Арсенал» – 167 фолов (сред. 18,5 за матч).

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11