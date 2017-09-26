РФПЛ – итог после 9 туров

Статистика по 9 туру РФПЛ и всему текущему чемпионату.

Посещаемость:

– тур: 86 712 человек ( средняя посещаемость по туру – 10839 человек).

– чемпионат: 993 711 человек (средняя посещаемость по чемпионату – 13 801 человек).

– лидер тура (численность): столичный «Спартак» собрал на трибунах «Открытие Арена» 28 781 зрителя.

– лидер тура (% заполненности): «Ростову» удалось в девятом туре заполнить трибуны «Олимп-2» на 68,54%.

– лидер чемпионата (численность): матчи питерского «Зенита» посетило 187 517 человек.

– лидер чемпионата (% заполненности): лидером чемпионата по средней заполненности трибун стал «СКА-Хабаровск», который заполняет трибуны домашней арены на 79%.

Результативность.

Голы:

– тур: 15 мячей (сред. 1,8 за матч).

– чемпионат: 154 мяча (сред. 2,13 за матч).

– лидер тура: наибольшее количество мячей в девятом туре (2) забили «Анжи», «Арсенал», «Ростов» и «Тосно».

– лидер чемпионата: лидирует по числу мячей в турнире «Зенит» – 16 (сред. 1,77).

Удары:

– тур: 132 (сред. 16,5 за матч).

– чемпионат: 1299 (сред. 18 за матч).

– лидер тура: лидеров тура по числу ударов по воротам стал «Тосно» – 19 ударов.

– лидер чемпионата: больше всех в текущем сезоне по воротам бьёт «Спартак» – 131 удар (сред. 14,5 за матч).

Удары в створ:

– тур: 56 (сред. 7 за матч).

– чемпионат: 569 (сред. 7,98 за матч).

– лидер тура: здесь в лидерах снова «Тосно» – 9 ударов пришлись в створ ворот.

– лидер чемпионата: лидирует по этому показателю столичный «Спартак» – 64 удара (сред. 7,1 за матч).

Реализация (удар-удар в створ):

– тур: 42,42%

– чемпионат: 43,8%.

– лидер тура: «Анжи» в девятом туре показал довольно высокий процент такой реализации – 83,33%.

– лидер чемпионата: и снова здесь лидирует представитель Кавказа, на этот раз грозненский «Ахмат» – 55,07%.

Реализация (удар в створ – гол):

– тур: 27,53%.

– чемпионат: 27,07%.

– лидер тура: в данном показателе максимум (100%) показал столичный «Локомотив».

– лидер чемпионата: самый высокий уровень реализации ударов вствор – голы демонстрирует казанский «Рубин» – 54,34%.

Прочии показатели.

Угловые.

– тур: 62 (сред. 7,75 за матч)

– чемпионат: 638 (сред. 8,86 за матч).

– лидер тура: больше всего угловых в девятом туре подал «Ахмат» – 7.

– лидер чемпионата: лидером по числу угловых в турнире пока являюются столичные армейцы – 62 угловых (сред. 6,8 за матч).

Фолы.

– тур: 212 фолов (сред. 26,5 за матч).

– чемпионат: 1958 фолов (сред. 27,19 за матч).

– лидер тура: самой грубой командой тура стали «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» – по 17 фолов.

– лидер чемпионата: самой фолящей командой турнира является тульский «Арсенал» – 167 фолов (сред. 18,5 за матч).