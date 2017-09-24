Будет ли Хесе блистать в АПЛ?

Уже 24 года, а он все еще подающий надежды. Хотя для многих уже неудавшийся. Почему так произошло? Какие перспективы в Англии? Давайте обсудим.

2012 год. Финал Чемпионата Европы до 19 лет. Победа. Лучший бомбардир турнира(5 голов). Затем шикарный сезон в Сегунде за Реал Мадрид Б, 38 матчей и 21 гол. Переход в первую команду и отличные пол сезона 18 матчей 5 голов и 4 передачи, результат великолепный, особенно учитывая то, что парень в среднем играл 30 минут.

Но затем, ответный матч в 1/8 ЛЧ с Шальке. Матч, который уже ничего не решал. Матч, в котором можно было еще раз показать свой талант. Борьба на фланге, толчок сзади, грязный конечно, но он уже с таким сталкивался. Только вот на этот раз связка не выдержала. Случился полный разрыв крестообразной связки колена. Травма достаточно распространенная, но 21-летнему парню, который был на пике от этого не легче. И все! Ты не можешь ничего с этим поделать. Остается только ждать.

Многие игроки, получавшие подобные травмы скажут, что справится с таким физически не очень сложно. Да, это отнимает у тебя пару лет карьеры в будущем, но в принципе не особо страшно. Только вот мозг в этот период работает очень противно. Ты не можешь поддержать партнеров. Не понимаешь, за что тебе платят. В общем, чтобы справиться психологическими проблемами уйдет гораздо больше времени, чем с физическими. Речь идет даже о банальной смелости на поле. Первое время игрок будет избегать плотной борьбы, а это значит, что не будет раскрепощён. А для вингера вдохновение играет очень важную роль.

Поэтому следующий сезон Хесе отыграл блекло. 16 матчей 3 гола 2 передачи. Статистика не слишком отстает, но сама игра на порядок ниже.

В сезоне 15/16 парень в принципе восстановился, не боялся играть. Снова появились амбиции: сыграл достаточно много матчей, забил 5 мячей и отдал 7 передач. В тот сезон Хесе был почти сформирован. Но совсем не так, как хотелось бы. Вся его игра сводилась к пробросу мяча на большие расстояния, креатива было очень мало. И поэтому, выходя на поле с большими клубами парень терялся.

Перед началом сезона 16/17 Хесе покинул Мадрид, это читалось и было правильным решением. Но ПСЖ не совсем тот клуб, где Хесе бы играл и мог выйти на новый уровень.

Слишком большая конкуренция, слишком высокие ставки. Возможно, он хотел повторить путь Мораты, но все же ПСЖ клуб не его калибра. Там нет особого терпения к игрокам, особенно на его позиции.

Пол сезона: 9 матчей 1 гол и тот с пенальти, 1 передача. Печальный итог, но он был практически неизбежен. Вторую половину сезона парень провел в Лас-Пальмас(аренда). Сыграл 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Ничего примечательного, Хесе был разочарован.

Испанец слишком рано стал считать себя большим игроком, в этом проблема молодых воспитанников Мадрида. Им с малых лет говорят, что они особенные и поэтому таким парням тяжелее действительно стать большими игроками. Ведь в своих мыслях они уже ими являются.

Теперь у 24-летнего испанца новый этап под названием Сток Сити. Клуб небольшой, но очень пригоден для расцвета игрока. Хесе уже сыграл 5 матчей и забил 1 гол, конечно, нужно время на адаптацию. Ведь в АПЛ ему не дают столько свободного пространства, к которому он привык.

Именно поэтому период в Англии может стать для Хесе определяющим в его карьере. Чтобы заиграть здесь, парню нужен весь его креатив и мобильность, а так же характер. Если получится, то вырасти в большого игрока у него еще есть шанс. У него все для этого есть, неплохая удар, хорошая техника, отличная скорость, нужно только показывать это в нужный момент. А также забыть, что ты играл в Мадриде. Ведь ему никто не сделает из-за этого скидки.

Сейчас у него то время, когда нужно работать, нужно пахать! Если он переступит через свою испанскую гордость, убьет в себе эгоизм и добавит в креативе, то через сезон за этого игрока будут сражаться многие топ-клубы Европы.