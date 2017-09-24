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    Что случится в этом туре РФПЛ? У нас знают ответы

    24 сентября 2017
    «Бомбардир» соревнуется с пользователями в прогнозах. Новая баттловая площадка – 11-й тур РФПЛ.

    Эксперт «Бомбардира» по теме ставок Евгений Найданов VS серебряный призер летнего сезона Николай zico2205 Князев

    «Динамо» – ЦСКА – 0:0

    Евгений Найданов. Прогноз – 0:1. «Динамо» забуксовало в РФПЛ и не знает побед уже в четырех матчах кряду. На очереди – ЦСКА, набравший ход, да еще и отлично выступающий в этом сезоне на выезде. Предполагаю, что без Панчи бело-голубым будет тяжело взломать оборону армейцев, а вот команда Виктора Гончаренко обязательно воспользуется своим шансом.

    Николай Князев. Прогноз – 0:1. ЦСКА сейчас явно на ходу, чего не скажешь о «Динамо» – бело-голубые пока просто намного ниже классом. Но матч будет боевым.

    «Спартак» – «Анжи» – 2:2

    Е.Н. Прогноз – 2:0. Ожидаю увидеть от «Спартака» спокойную и уверенную победу, ведь красно-белым просто необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за осечки в прошлых матчах. Но разгрома не будет – впереди «Ливерпуль», а значит, силы перед Лигой чемпионов следует поберечь.

    Н.К. Прогноз – 3:0. Чемпиону России пора доказывать на поле свое превосходство. Думаю, снова забьет Промес.

    «Урал» – «Тосно»

    Е.Н. Прогноз – 1:0. Футболисты «Урала» на данный момент еще ни разу не выигрывали на своем поле в этом сезоне, сыграв во всех встречах вничью. Вечно эта серия продолжаться не может, поэтому поставлю здесь на екатеринбуржцев и буду надеяться на их победу в матче с аутсайдером турнира.

    Н.К. Прогноз – 1:0. Думаю, что будет борьба на каждом участке поля. Повезти, как мне кажется, должно хозяевам. «Тосно», наверное, своя доля везения уже предопределена.

    «Ростов» – «Локомотив»

    Е.Н. Прогноз – 1:1. Обе команды потратили немало сил в Кубке России, не выпустив против соперников из ФНЛ полностью резервные составы. Кроме того, оба коллектива не показывают в последних матчах той игры, что демонстрировали в начале сезона. Вывод: малорезультативная ничья.

    Н.К. Прогноз – 2:1. Очень хочется победы родной команды, и она должна быть. Хотя это, наверное, будет самая трудная победа в чемпионате. «Локомотив» сейчас можно обыгрывать: у команды небольшой спад в игре плюс Лига Европы и Кубок России забрали много сил. Кроме того, у «Ростова» будет один лишний день на восстановление после кубковой игры.

    «Уфа» – «Арсенал»

    Е.Н. Прогноз – 0:0. Еще одну ничью предрекаю в игре между «Уфой» и «Арсеналом», которые занимают соседствующие места в середине турнирной таблицы. Туляки, судя по последним результатам, смотрятся предпочтительнее своего соперника, но и команда Сергея Семака состоит из матерых футболистов, которые просто так три очка не отдадут точно.

    Н.К. Прогноз – 1:0. «Уфа» просто обязана прервать свою черную полосу. А «Арсенал» – пока что явно домашняя команда.

    «Краснодар» – «Зенит»

    Е.Н. Прогноз – 2:2. Тяжело определить победителя и в матче лидеров чемпионата России – «Краснодара» и «Зенита». Первые еще не проигрывали в этом сезоне дома, а вторые к настоящему моменту не знают горечь поражений вообще. Конечно, «Зенит» на старте смотрится предпочтительнее не только «быков», но и всех остальных клубов РФПЛ, но сложный график и тяжелая игра в кубке наверняка не пройдут бесследно.

    Н.К. Прогноз – 2:2. Надеюсь, что эта игра будет украшением нашего чемпионата! Два очень разных стиля, исполнители самого высокого класса в обеих командах, поэтому ожидаю результативную игру. Дуэль бомбардиров Кокорин – Смолов тоже создает интригу... Очень надеюсь, что «Краснодар» не проиграет.

    «Амкар» – «СКА-Хабаровск»

    Е.Н. Прогноз – 1:0. Еще одна уральская команда, до сих пор не одержавшая ни одной победы на своем поле. «Амкар» ужасно стартовал в сезоне, но постепенно дела у пермяков начинают налаживаться. Дело осталось за малым – выиграть на глазах у своих болельщиков.

    Н.К. Прогноз – 2:0. «Амкару» надо срочно набирать очки. Если не в игре с дальневосточниками, то тогда с кем? А Хабаровску все-таки тяжеловато играть на выезде – часовые пояса дают о себе знать.

    «Ахмат» – «Рубин»

    Е.Н. Прогноз – 2:1. На мой взгляд, самый непредсказуемый матч 11-го тура. «Ахмат» за последние восемь встреч выиграл лишь единожды, что как бы должно говорить о завышенной мотивации подопечных Олега Кононова перед родными трибунами. Вот только противостоять грозненцам будет Курбан Бердыев, команды которого способы обыгрывать клубы абсолютно любого уровня. Не будем гадать и доверимся статистике последних очных встреч, где явное преимущество у хозяев.

    Н.К. Прогноз – 0:2. «Ахмат» явно сбавил обороты, а «Рубин», наоборот, набирает ход. Бердыев потихоньку делает команду, которая одним давлением будет уничтожать противника, если он чуть ниже классом. Думаю, что в игре с «Ахматом» так и будет.

    11-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 21:20

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: РФПЛ

    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 25 сентября 2017, 21:54

      С победой, Николай!
      Счет сравнялся, идем ноздря в ноздрю. Ух!

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Бомбардир 26 сентября 2017, 09:27

      Спасибо ! Уж извините, но мы вас сделаем....

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 сентября 2017, 21:27

      С победой, Николай!

      Евгений Найданов - Николай zico2205 Князев счет 7 - 8
      «Динамо» – ЦСКА – 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Анжи» – 2:2 @ 2-0 ( 0 ) 3-0 ( 0 )
      «Урал» – «Тосно» - 3:1 @ 1-0 ( 2 ) 1-0 ( 2 )
      «Ростов» – «Локомотив» - 0:1 @ 1-1 ( 0 ) 2-1 ( 0 )
      «Уфа» – «Арсенал» - 1:0 @ 0-0 ( 0 ) 1-0 ( 4 )
      «Краснодар» – «Зенит» - 0:2 @ 2-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )
      «Амкар» – «СКА-Хабаровск» - 3:0 @ 1-0 ( 2 ) 2-0 ( 2 )
      «Ахмат» – «Рубин» - 1:0 @ 2-1 ( 3 ) 0-2 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 25 сентября 2017, 21:37

      ну минимальная победа - тоже победа. Поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > BoltCX 26 сентября 2017, 09:28

      Спасибо...Как раз минимальная- самая ценная!!!

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 сентября 2017, 20:25



      Евгений Найданов - Николай zico2205 Князев счет 4 - 8

      «Динамо» – ЦСКА – 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Анжи» – 2:2 @ 2-0 ( 0 ) 3-0 ( 0 )
      «Урал» – «Тосно» - 3:1 @ 1-0 ( 2 ) 1-0 ( 2 )
      «Ростов» – «Локомотив» - 0:1 @ 1-1 ( 0 ) 2-1 ( 0 )
      «Уфа» – «Арсенал» - 1:0 @ 0-0 ( 0 ) 1-0 ( 4 )
      «Краснодар» – «Зенит» - 0:2 @ 2-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )
      «Амкар» – «СКА-Хабаровск» - 3:0 @ 1-0 ( 2 ) 2-0 ( 2 )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 сентября 2017, 19:17

      Как же обидно ,что Амкар забил третий гол на 3 добавленной минуте....4 балла пропало...

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 сентября 2017, 20:55

      Евгений Найданов - Николай zico2205 Князев счет 2 - 6
      «Динамо» – ЦСКА – 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Анжи» – 2:2 @ 2-0 ( 0 ) 3-0 ( 0 )
      «Урал» – «Тосно» - 3:1 @ 1-0 ( 2 ) 1-0 ( 2 )
      «Ростов» – «Локомотив» - 0:1 @ 1-1 ( 0 ) 2-1 ( 0 )
      «Уфа» – «Арсенал» - 1:0 @ 0-0 ( 0 ) 1-0 ( 4 )
      «Краснодар» – «Зенит» - 0:2 @ 2-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )

      2
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      ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 25 сентября 2017, 16:39

      Хороший отрыв

      2
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 24 сентября 2017, 16:13

      Поставил на Зенит и что на пару c Локо забьют 3 мяча и больше. Локо с Ростовым ничья 0:0 или 1:1. Думал Тосно в гостях не проиграет, но ... (((

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 сентября 2017, 13:24

      поставил бы на Рубин Зенит Ростов СКА Уфа и Тосно с Уралом на ничью

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 сентября 2017, 13:20

      чуть чуть не угадал думал что Анжи выиграет а спартачек смог отскачить

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 24 сентября 2017, 12:15

      амкар 2-0 точно не победит оло

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > D'achkov 26 сентября 2017, 09:29

      А победил 3:0....А 2:0 был до третьей добавленной минуты.....

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 24 сентября 2017, 11:03

      Спартак-Анжи это было нечто.Кто угадал результат тот счастливчик.

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