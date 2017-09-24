Что случится в этом туре РФПЛ? У нас знают ответы

«Бомбардир» соревнуется с пользователями в прогнозах. Новая баттловая площадка – 11-й тур РФПЛ.

Эксперт «Бомбардира» по теме ставок Евгений Найданов VS серебряный призер летнего сезона Николай zico2205 Князев

«Динамо» – ЦСКА – 0:0

Евгений Найданов. Прогноз – 0:1. «Динамо» забуксовало в РФПЛ и не знает побед уже в четырех матчах кряду. На очереди – ЦСКА, набравший ход, да еще и отлично выступающий в этом сезоне на выезде. Предполагаю, что без Панчи бело-голубым будет тяжело взломать оборону армейцев, а вот команда Виктора Гончаренко обязательно воспользуется своим шансом.

Николай Князев. Прогноз – 0:1. ЦСКА сейчас явно на ходу, чего не скажешь о «Динамо» – бело-голубые пока просто намного ниже классом. Но матч будет боевым.

«Спартак» – «Анжи» – 2:2

Е.Н. Прогноз – 2:0. Ожидаю увидеть от «Спартака» спокойную и уверенную победу, ведь красно-белым просто необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за осечки в прошлых матчах. Но разгрома не будет – впереди «Ливерпуль», а значит, силы перед Лигой чемпионов следует поберечь.

Н.К. Прогноз – 3:0. Чемпиону России пора доказывать на поле свое превосходство. Думаю, снова забьет Промес.

«Урал» – «Тосно»

Е.Н. Прогноз – 1:0. Футболисты «Урала» на данный момент еще ни разу не выигрывали на своем поле в этом сезоне, сыграв во всех встречах вничью. Вечно эта серия продолжаться не может, поэтому поставлю здесь на екатеринбуржцев и буду надеяться на их победу в матче с аутсайдером турнира.

Н.К. Прогноз – 1:0. Думаю, что будет борьба на каждом участке поля. Повезти, как мне кажется, должно хозяевам. «Тосно», наверное, своя доля везения уже предопределена.

«Ростов» – «Локомотив»

Е.Н. Прогноз – 1:1. Обе команды потратили немало сил в Кубке России, не выпустив против соперников из ФНЛ полностью резервные составы. Кроме того, оба коллектива не показывают в последних матчах той игры, что демонстрировали в начале сезона. Вывод: малорезультативная ничья.

Н.К. Прогноз – 2:1. Очень хочется победы родной команды, и она должна быть. Хотя это, наверное, будет самая трудная победа в чемпионате. «Локомотив» сейчас можно обыгрывать: у команды небольшой спад в игре плюс Лига Европы и Кубок России забрали много сил. Кроме того, у «Ростова» будет один лишний день на восстановление после кубковой игры.

«Уфа» – «Арсенал»

Е.Н. Прогноз – 0:0. Еще одну ничью предрекаю в игре между «Уфой» и «Арсеналом», которые занимают соседствующие места в середине турнирной таблицы. Туляки, судя по последним результатам, смотрятся предпочтительнее своего соперника, но и команда Сергея Семака состоит из матерых футболистов, которые просто так три очка не отдадут точно.

Н.К. Прогноз – 1:0. «Уфа» просто обязана прервать свою черную полосу. А «Арсенал» – пока что явно домашняя команда.

«Краснодар» – «Зенит»

Е.Н. Прогноз – 2:2. Тяжело определить победителя и в матче лидеров чемпионата России – «Краснодара» и «Зенита». Первые еще не проигрывали в этом сезоне дома, а вторые к настоящему моменту не знают горечь поражений вообще. Конечно, «Зенит» на старте смотрится предпочтительнее не только «быков», но и всех остальных клубов РФПЛ, но сложный график и тяжелая игра в кубке наверняка не пройдут бесследно.

Н.К. Прогноз – 2:2. Надеюсь, что эта игра будет украшением нашего чемпионата! Два очень разных стиля, исполнители самого высокого класса в обеих командах, поэтому ожидаю результативную игру. Дуэль бомбардиров Кокорин – Смолов тоже создает интригу... Очень надеюсь, что «Краснодар» не проиграет.

«Амкар» – «СКА-Хабаровск»

Е.Н. Прогноз – 1:0. Еще одна уральская команда, до сих пор не одержавшая ни одной победы на своем поле. «Амкар» ужасно стартовал в сезоне, но постепенно дела у пермяков начинают налаживаться. Дело осталось за малым – выиграть на глазах у своих болельщиков.

Н.К. Прогноз – 2:0. «Амкару» надо срочно набирать очки. Если не в игре с дальневосточниками, то тогда с кем? А Хабаровску все-таки тяжеловато играть на выезде – часовые пояса дают о себе знать.

«Ахмат» – «Рубин»

Е.Н. Прогноз – 2:1. На мой взгляд, самый непредсказуемый матч 11-го тура. «Ахмат» за последние восемь встреч выиграл лишь единожды, что как бы должно говорить о завышенной мотивации подопечных Олега Кононова перед родными трибунами. Вот только противостоять грозненцам будет Курбан Бердыев, команды которого способы обыгрывать клубы абсолютно любого уровня. Не будем гадать и доверимся статистике последних очных встреч, где явное преимущество у хозяев.

Н.К. Прогноз – 0:2. «Ахмат» явно сбавил обороты, а «Рубин», наоборот, набирает ход. Бердыев потихоньку делает команду, которая одним давлением будет уничтожать противника, если он чуть ниже классом. Думаю, что в игре с «Ахматом» так и будет.

11-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 21:20

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: РФПЛ