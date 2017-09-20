Что не так с Эвертоном?

5 игр, 18 место. Лишь два забитых гола, но зато 10 пропущенных. Что же пошло не так?

Для ирисок лето выдалось как никогда продуктивным. Хорошие приобретения, некоторые опытные игроки (Руни, Классен). Молодые таланты в лице Пикфорда и Кина.

Звезда по имени Сигурдссон, темная лошадка Сандро Рамирез и др. Покупки отличные и при этом потеряно не много игроков. Что же случилось? Ответ предлагаю разделить на 2 пункта.

Слишком много нововведений

Самая очевидная, но по сути, самая главная причина. Пришедших игроков слишком много, а ушли немногие, но ключевые. То есть парни в команде банально не понимают друг друга. А еще и многие молодые таланты с академии, вносят сумбур в и без того не сыгранный коллектив. К тому же некоторые новички пришли из-за границы, а это как ни крути, как минимум 6 месяцев адаптации. И по итогу мы получаем сырую команду. Процесс становления коллектива достаточно долгий, а тем более становление психологических отношений. И самое противное то, что ускорить этот процесс Куман практически не в силах.

Отсутствие ударного форварда

Как бы ни пытались возместить потерю Лукаку, этим летом все же не удалось. Рамирез и Руни парни не высокие и их вряд ли можно назвать танками, так же, как и Картера-Левина. Безусловно, сейчас ириски пытаются стать более бегущей командой, и акцент стараются делать на креатив в полузащите. Но что-то пока совсем не выходит. И получается, что Куман находится в очень не выгодном положении. С одной стороны необходимо переучить парней, а этот процесс долгий и надо быть готовым к отсутствию результатов. С другой стороны, вернуть уже ничего не получится, ведь в команде просто нет ударных нападающих. Конечно, Уазза на все руки мастер, но это не решение проблем.

Это самые главные проблемы ирисок на данный момент. Прошло всего 5 туров и пока рано делать какие-то глобальные выводы. Ведь уже через месяц ситуация может кардинально измениться.

Но все же проблемы имеют место быть. Рекомендую болельщикам Эвертона набраться терпения. Ведь по большому счету клуб делает все правильно. Большие изменения всегда что-то рушат, ни для кого не секрет, чтобы выйти на новый уровень нужно покинуть зону комфорта.