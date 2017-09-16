Выгодные прогнозы на европейский футбол, о которых вам надо знать

Эксперт «Бомбардира» по теме ставок Евгений Найданов предсказывает, что произойдет в топ-чемпионатах на этих выходных.

«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»

Прогноз: Обе забьют – нет. Кф. 1.95

Обе команды плохо начали этот сезон и на данный момент располагаются в нижней части турнирной таблицы. Невозможно выигрывать матчи, не забивая, а с этим у «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона» на старте розыгрыша АПЛ большие проблемы. Первые до сих пор не отличались голами в новом сезоне, тогда как у вторых три мяча, забитых в одной игре с «Вест Хэмом».

Хозяева. Последние матчи:

Гости. Последние матчи:

Как мы видим, в восьми матчах команд ТБ 2,5 пробит лишь два раза, ставка «Обе забьют» – один раз. Без раздумий берем второй вариант, но желающие могут попробовать и вариант с тоталом меньше.

«Тоттенхэм» – «Суонси Сити»

Прогноз: Угловые. Ф1 (-4). Кф. 1.97

«Тоттенхэм» – лидер по количеству угловых на старте сезона, тогда как «Суонси» по этому показателю занимает последнее место. Команда Маурисио Покеттино в двух домашних матчах подала 24 угловых (14 в матче с «Челси», 10 – с «Бернли»), а у валлийцев лишь один корнер на выезде за две встречи.

В среднем получается 12 угловых за матч с одной стороны, и 0,5 – с другой. Отличный повод взять минусовую фору на фаворита.

Экспресс (2 матча). Кф. 2.28

«Ливерпуль» – «Бернли». ИТБ1 (2). Кф. 1.53

«Уотфорд» – «Манчестер Сити». Ф1 (+2). Кф. 1.49

Далее предлагаю взять экспресс и надеяться, что он окажется надежнее предыдущего. В обеих ставках возможен вариант с возвратом.

В первом матче ожидаю увидеть грозный «Ливерпуль», который после разгромного поражения от «Сити» и невезения в Лиге чемпионов с «Севильей» должен показать всю мощь перед своими болельщиками, некоторые из которых уже начали бунтовать против Юргена Клоппа. Соперник для реабилитации подходящий – «Бернли» в прошлом сезоне крайне неудачно выступал на выезде, набрав за весь сезон лишь семь очков.

Также верю, что «Уотфорд» дома может напрячь «Манчестер Сити». «Шершни» после назначения Марку Силвы показывают неплохой футбол, идут в зоне лидеров и точно могут как минимум не проиграть с разгромным счетом одному из фаворитов АПЛ.

«Леванте» – «Валенсия»

Прогноз: Ф1 (0). Кф. 2.25

Не знаю, какие задачи ставятся перед футболистами «Леванте» на сезон, но одна цель мне известна точно – победить в дерби «Валенсию» на глазах у своих болельщиков. С этой задачей игроки «Леванте» справляются с 2012 года.

Неделю назад команда на выезде отстояла ничью у «Реала», а значит шансы на продолжение серии с «летучими мышами» отличные.

«Хетафе» – «Барселона»

Прогноз: Ф2 (-1.5). Кф. 1.73

Пока многие рассказывают о том кризисе, в который угодила «Барселона», каталонская команда продолжает выигрывать. После уверенной победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов сине-гранатовые отправляются в Хетафе, где постараются продлить лидерство в Примере.

Предполагаю, что «Барса» не просто выиграет, а обязательно сделает это с преимуществом минимум в два мяча. И вот почему:

Как мы видим, каталонская команда побеждала во всех восьми последних матчах чемпионата Испании с необходимой для нас форой.

В личных встречах статистика также на нашей стороне:

«Сассуоло» – «Ювентус»

Прогноз: ИТБ2 (2) Кф. 2.0

«Ювентус» оступился в Лиге чемпионов, но в Италии дела у клуба по-прежнему лучше всех. В трех стартовых матчах Серии А туринцы одержали крупные победы, забив в ворота каждого соперника по три мяча.

На очереди – «Сассуоло», который неудачно начал этот сезон, а в последних двух играх пропустил пять голов от «Торино» и «Аталанты».

«Челси» – «Арсенал»

«Арсенал» – легкая добыча для «Челси». Синие выиграли во всех пяти последних личных встречах команд в АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

Также стоит отметить лучшую форму, в которой к игре подходят футболисты «Челси» – победы над «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Лестером», тогда как «Арсенал» дважды на выезде уступил «Сток Сити» и «Ливерпулю».

Не стоит забывать и про еврокубки, где «Челси» без особых усилий расправился с «Карабахом», а «канониры» потратили немало сил во встрече с «Кельном», и теперь будут иметь для восстановления к матчу на два дня меньше своего соперника.

«Хоффенхайм» – «Герта»

Прогноз: Победа «Хоффенхайма». Кф. 1.76

Прогноз, очень схожий с предыдущим. Но здесь уверенность в победителе еще больше. Вот вам два факта:

В десяти последних матчах на своем поле «Хоффенхайм» одержал девять побед

В десяти последних матчах на выезде «Герта» потерпела девять поражений

Если этого мало, то вот последние три очные встречи команд:

А еще вспомните, что в последнем домашнем матче, который проходил неделю назад, «Хоффенхайм» надрал зад «Баварии».