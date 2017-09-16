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    Выгодные прогнозы на европейский футбол, о которых вам надо знать

    16 сентября 2017
    Эксперт «Бомбардира» по теме ставок Евгений Найданов предсказывает, что произойдет в топ-чемпионатах на этих выходных.

    «Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»

    Прогноз: Обе забьют – нет. Кф. 1.95

    Обе команды плохо начали этот сезон и на данный момент располагаются в нижней части турнирной таблицы. Невозможно выигрывать матчи, не забивая, а с этим у «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона» на старте розыгрыша АПЛ большие проблемы. Первые до сих пор не отличались голами в новом сезоне, тогда как у вторых три мяча, забитых в одной игре с «Вест Хэмом».

    Хозяева. Последние матчи:

    Гости. Последние матчи:

    Как мы видим, в восьми матчах команд ТБ 2,5 пробит лишь два раза, ставка «Обе забьют» – один раз. Без раздумий берем второй вариант, но желающие могут попробовать и вариант с тоталом меньше.

    «Тоттенхэм» – «Суонси Сити»

    Прогноз: Угловые. Ф1 (-4). Кф. 1.97

    «Тоттенхэм» – лидер по количеству угловых на старте сезона, тогда как «Суонси» по этому показателю занимает последнее место. Команда Маурисио Покеттино в двух домашних матчах подала 24 угловых (14 в матче с «Челси», 10 – с «Бернли»), а у валлийцев лишь один корнер на выезде за две встречи.

    В среднем получается 12 угловых за матч с одной стороны, и 0,5 – с другой. Отличный повод взять минусовую фору на фаворита.

    Экспресс (2 матча). Кф. 2.28

    «Ливерпуль» – «Бернли». ИТБ1 (2). Кф. 1.53

    «Уотфорд» – «Манчестер Сити». Ф1 (+2). Кф. 1.49

    Далее предлагаю взять экспресс и надеяться, что он окажется надежнее предыдущего. В обеих ставках возможен вариант с возвратом.

    В первом матче ожидаю увидеть грозный «Ливерпуль», который после разгромного поражения от «Сити» и невезения в Лиге чемпионов с «Севильей» должен показать всю мощь перед своими болельщиками, некоторые из которых уже начали бунтовать против Юргена Клоппа. Соперник для реабилитации подходящий – «Бернли» в прошлом сезоне крайне неудачно выступал на выезде, набрав за весь сезон лишь семь очков.

    Также верю, что «Уотфорд» дома может напрячь «Манчестер Сити». «Шершни» после назначения Марку Силвы показывают неплохой футбол, идут в зоне лидеров и точно могут как минимум не проиграть с разгромным счетом одному из фаворитов АПЛ.

    «Леванте» – «Валенсия»

    Прогноз: Ф1 (0). Кф. 2.25

    Не знаю, какие задачи ставятся перед футболистами «Леванте» на сезон, но одна цель мне известна точно – победить в дерби «Валенсию» на глазах у своих болельщиков. С этой задачей игроки «Леванте» справляются с 2012 года.

    Неделю назад команда на выезде отстояла ничью у «Реала», а значит шансы на продолжение серии с «летучими мышами» отличные.

    «Хетафе» – «Барселона»

    Прогноз: Ф2 (-1.5). Кф. 1.73

    Пока многие рассказывают о том кризисе, в который угодила «Барселона», каталонская команда продолжает выигрывать. После уверенной победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов сине-гранатовые отправляются в Хетафе, где постараются продлить лидерство в Примере.

    Предполагаю, что «Барса» не просто выиграет, а обязательно сделает это с преимуществом минимум в два мяча. И вот почему:

    Как мы видим, каталонская команда побеждала во всех восьми последних матчах чемпионата Испании с необходимой для нас форой.

    В личных встречах статистика также на нашей стороне:

    «Сассуоло» – «Ювентус»

    Прогноз: ИТБ2 (2) Кф. 2.0

    «Ювентус» оступился в Лиге чемпионов, но в Италии дела у клуба по-прежнему лучше всех. В трех стартовых матчах Серии А туринцы одержали крупные победы, забив в ворота каждого соперника по три мяча.

    На очереди – «Сассуоло», который неудачно начал этот сезон, а в последних двух играх пропустил пять голов от «Торино» и «Аталанты».

    «Челси» – «Арсенал»

    «Арсенал» – легкая добыча для «Челси». Синие выиграли во всех пяти последних личных встречах команд в АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

    Также стоит отметить лучшую форму, в которой к игре подходят футболисты «Челси» – победы над «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Лестером», тогда как «Арсенал» дважды на выезде уступил «Сток Сити» и «Ливерпулю».

    Не стоит забывать и про еврокубки, где «Челси» без особых усилий расправился с «Карабахом», а «канониры» потратили немало сил во встрече с «Кельном», и теперь будут иметь для восстановления к матчу на два дня меньше своего соперника.

    «Хоффенхайм» – «Герта»

    Прогноз: Победа «Хоффенхайма». Кф. 1.76

    Прогноз, очень схожий с предыдущим. Но здесь уверенность в победителе еще больше. Вот вам два факта:

    • В десяти последних матчах на своем поле «Хоффенхайм» одержал девять побед
    • В десяти последних матчах на выезде «Герта» потерпела девять поражений

    Если этого мало, то вот последние три очные встречи команд:

    А еще вспомните, что в последнем домашнем матче, который проходил неделю назад, «Хоффенхайм» надрал зад «Баварии».

    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 18 сентября 2017, 00:40

      К сожалению, прогнозы на выходные оказались не столь успешными, как на Лигу чемпионов. Итоги такие: 3 плюса, 4 минуса, один возврат. Будем стараться больше и лучше.

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 сентября 2017, 17:51

      Есть ещё одна любопытная ГОРЯЩАЯ ставка. Ренн - Ницца - т.б.2,5. Для любителей кф поболее - Ницца не проиграет+т.б.2,5 (где-то 3,2-3,5), для любителей риска есть более аппетитный вариант - т.с. 2:2.

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      BoltCX > BoltCX 17 сентября 2017, 20:03

      не зашла, а жаль. Есть ещё одна ставка, последняя для меня на сегодня. Есть предположение, что в игре ПСЖ - Лион будет ничья)) Хочу завершить день на мажорной ноте, поэтому сам страхую событие двойным исходом. кф приличный - 5,5. На чистую ничью более привлекательный - 9,7-10. Уххх! Нет, всё же на чистую поставлю. Всем удачи!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 сентября 2017, 17:08

      Больше 50% сливы, даже на небольших коэффициентах, хорошо что я не верю в такие вот прогнозы :)

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      Обер-КанцлерЪ > Masteralex 17 сентября 2017, 17:27

      Ну за эту непредсказуемость мы и любим футбол, так ведь ?))
      Ничьи Спартака и Челси например - я и сам на них прилично денег потерял, однако ставки делал руководствуясь чисто своими соображениями, а потом ещё и на бомбардире прогнозы положительные прочитал)

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      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 20:04

      Вот вам и Сити - 6 штук воткнули !

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      Бомбардир > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 23:57

      Главный претендент на победу в АПЛ?

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      Обер-КанцлерЪ > Бомбардир 17 сентября 2017, 00:33

      Однозначно ! И в ЛЧ думаю тоже. Даже не представляю, кто их может остановить, честно говоря.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 сентября 2017, 19:13

      ставка это риск а задача букмекеров развести лохов

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      BoltCX 16 сентября 2017, 18:20

      Поступила инфа из достоверных источников. Кому интересны кф 2,1-2,3 можете поставить на Х2 в матче Хоффенхайм - Герта. Я лично, любитель риска, поставлю на счёт 1:1. Всем удачи.

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      Обер-КанцлерЪ > BoltCX 17 сентября 2017, 16:34

      Поздравляю с выигрышем! Это было круто))
      Если будет ещё инфа интересная - поделись пожалуйста))

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      BoltCX > Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2017, 16:45

      буду следить. может сегодня что и подкину.

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      BoltCX 16 сентября 2017, 12:46

      чрезмерно осторожные ставки. кф неоправданно маленькие. Я бы не стал ссылаться на статистику ЛВ в противостоянии Леванте - Валенсия и Хетафе - Барселона. Помниться, как Хетафе несколько сезонов подряд давал бой Барселоне, несмотря на своё турнирное положение, а Леванте несмотря на очки с Реалом, могут сдуться равной по силе команде. Да и все остальные предложенные ставки не надёжные. я бы ничего из перечисленного не взял. Это моё мнение, никому его не навязываю.

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      Обер-КанцлерЪ > BoltCX 16 сентября 2017, 12:54

      Можно подумать, что бывают надёжные ставки))
      Однако ставить против МС с учётом их нынешней формы (пусть даже и +2) - мне кажется неразумно.

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      Бомбардир > BoltCX 16 сентября 2017, 16:30

      Средний коэффициент прогнозов в данной статье - выше двух. Это по вашему "неоправданно мало"?

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      BoltCX > Бомбардир 16 сентября 2017, 16:52

      Евгений, я ничего не имею против вашего анализа. это тоже труд. но, во первых средний прогноз меньше двух, а во вторых дай бог, чтобы хотя бы половина этих прогнозов сбылась. и к стати, Арсенал точно не будет легкой добычей для Челси))

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      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 11:52

      Спасибо автору за труд! По РФПЛ нет мыслей ?

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      Бомбардир > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 14:51

      По РФПЛ у нас отдельная тема - баттл редакции против читателей

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      Обер-КанцлерЪ > Бомбардир 16 сентября 2017, 16:35

      Спасибо, буду знать и читать регулярно !

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 16 сентября 2017, 11:45

      Довольно актуальные прогнозы пожалуй сыграю их все.

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