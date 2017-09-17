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    Как завершатся матчи 10-го тура РФПЛ? Мы все расскажем

    17 сентября 2017
    «Бомбардир» продолжает баттл прогнозов, где редакция и читатели предсказывают результаты матчей – в этот раз обсуждаем 10-й тур РФПЛ.

    Координатор новостной ленты Николай Живоглядов VS призер августовского сезона Иса isa361 Джамалдинов.

    «Арсенал» – «Динамо» – 1:0

    Николай Живоглядов. Прогноз – 1:2. «Арсенал» не феерит дома, «Динамо» тужится в гостях. Ничья кажется наиболее логичным вариантом, но почему-то хочется поставить на москвичей. Вполне возможно, что все решит один гол, но предположу сценарий с большим экшеном.

    Иса Джамалдинов. Прогноз – 2:2. Очень непредсказуемый матч. «Арсенал» пытается строить свою игру независимо от соперника, что часто приводит к контратакам на их ворота. А с этим у «Динамо» проблем нет. В свою очередь и в атаке у «канониров» неплохо получается. Бело-голубые после «победной» ничьей с «Зенитом» должны подойти к этому матчу в хорошем настроении.

    ЦСКА – «Ростов» – 2:0

    Н.Ж. Прогноз – 1:0. ЦСКА приятно удивил в Португалии (результатом и характером, но не игрой). После матча Гончаренко сказал, что его не очень устраивает текущее положение команды в РФПЛ. Улучшить ситуацию можно в домашней встрече против «Ростова». Натужная победа армейцев.

    И.Д. Прогноз – 1:1. «Ростов» здорово играет в обороне, что доказывает статистика пропущенных мячей. У армейцев имеются явные проблемы в нападении. Думаю, будет упорная борьба. Как итог – боевая ничья.

    «Анжи» – «Краснодар» – 1:5

    Н.Ж. Прогноз – 1:3. «Краснодар» без Лиги Европы спокойно может решать дела внутречемпионатного характера. Пока все неплохо. Думаю, «Анжи» с переобуванием под нового тренера по ходу сезона не сможет зацепиться за ничью даже дома.

    И.Д. Прогноз – 0:3. В этой паре «Анжи» вряд ли сможет что-то противопоставить «Краснодару», который после вылета из Лиги Европы полностью сосредоточился на внутреннем чемпионате, и набирающему форму Смолову. Дубль Федора и победа «Краснодара» – 3:0.

    «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» – 2:2

    Н.Ж. Прогноз – 0:0. Подозреваю, что в Хабаровске будет тухло. «Ахмат» с Кононовым – странный предмет, который мне до сих пор не очень понятен. Долгий перелет заметно поубавит у грозненцев сил, поэтому особой зрелищности и результативности от них не жду. Армейцы же дома должны цепляться за очки.

    И.Д. Прогноз – 0:1. Игры в Хабаровске тяжело даются всем: долгий перелет плюс разные часовые пояса. Думаю, «Ахмат» в этом смысле не станет исключением. Но, учитывая, что и у хабаровчан дела в высшем дивизионе идут, мягко говоря, не очень, поставлю на минимальную победу грозненцев.

    «Тосно» – «Спартак» – 2:2

    Н.Ж. Прогноз – 1:2. Если в этом матче «Спартак» не победит, то Карреру просто не поймут. Москвичи скатали что-то непонятное в Словении, хотя до этого выдали шикарный тайм против «Рубина». «Тосно, который еще ни разу не побеждал дома, – хороший шанс взять три очка и не облажаться.

    И.Д. Прогноз – 0:2. «Спартак» хорошенько задолжал своим болельщикам. И после победы над «Рубином» на волне успеха, думаю, без труда одолеет «Тосно», который играет очень нестабильно.

    «Рубин» – «Урал» – 0:1

    Н.Ж. Прогноз – 2:0. «Рубин» в Казани проиграл лишь раз – «Краснодару» на старте сезона. С «Уралом» проблем должно быть меньше, хоть и команда Тарханова, страдающая «ничейным» синдромом, любит портить многим командам настроение. Думаю, Бердыев и компания спокойно закроются в обороне и затолкают парочку голов.

    И.Д. Прогноз – 1:0. «Рубин» должен реабилитироваться после поражения от «Спартака» и будет идти вперед. «Урал» – самая неуступчивая команда чемпионата, которая потерпела лишь одно поражение в текущем сезоне. Мне кажется, Бердыев сможет правильно настроить команду, чтобы добиться хотя бы минимальной победы.

    «Локомотив» – «Амкар» – 0:1

    Н.Ж. Прогноз – 3:0. «Локомотив» уверенно затесался среди лидеров и сползать с верхушки пока не собирается. «Амкар» же, кажется, уже ждут в ФНЛ. Команда совсем разучилась забивать, поэтому претендовать на что-то против железнодорожников вряд ли сможет. Вероятно, в Черкизово будет разгром.

    И.Д. Прогноз – 2:0. «Амкар» – очень неприятный соперник. Команда Гаджиева пропустили всего девять мячей в девяти матчах, что удивительно – пермяки находятся на последнем месте. Это говорит не только о том, что они мало пропускают, но и забивают совсем редко. «Локомотиву» будет нелегко, но пару своих моментов они используют.

    «Зенит» – «Уфа» – 3:0

    Н.Ж. Прогноз – 2:0. «Зенит» в Санкт-Петербурге потерял очки лишь раз и вообще идет без поражений. Не думаю, что уфимская банда Семака сможет стать тем, кто первым в сезоне оставит петербуржцев без зачетных баллов. Жду дубль Кокорина и победу «Зенита».

    И.Д. Прогноз – 2:0. «Зенит» – фаворит в этом матче. При этом в последнее время этот статус играет против питерцев. Полагаю, уфимцы построят плотную оборону, а с таким соперником у «Зенита» возникают проблемы. Матчи с «Ростовом» и «Динамо» в двух прошлых турах это подтверждают. Но «Зенит» на своем стадионе очень агрессивен. При должной поддержке трибун петербуржцы должны разорвать такую плотную оборону и забить минимум два раза.

    10-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 9:4

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 21:20

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Комментарии30
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 сентября 2017, 17:26

      У нас непредсказуемый чемпионат.)))

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 19 сентября 2017, 09:42

      Да уж.. Подвел вас ребята.. Я старался но не вышло. В каждом матче результат был близок но в последний момент менялся.. Надеюсь следующий участник улучшит положение.. Сори

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > isa361 19 сентября 2017, 12:12

      Да ничего страшного, Иса, не произошло... У каждого бывает и белая полоса, и черная. И ничего ты нас не подвел, отыграемся ;) Нас гораздо больше! Всего-то на очко отстаем.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 сентября 2017, 22:03

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 21:20

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 сентября 2017, 21:59

      Матч завершен!



      Николай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 9 - 4



      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) ----- 2-2 ( 0 )

      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )

      «Анжи» – «Краснодар» 1:5 @ 1-3 ( 2 ) ------ 0-3 ( 2 )

      «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» 2:2 @ 0-0 ( 3 ) ----- 0-1 ( 0 )

      «Тосно» – «Спартак» 2:2 @ 1-2 ( 0 ) ----- 0-2 ( 0 )

      «Рубин» – «Урал» 0:1 @ 2-0 ( 0 ) 1-0 ( 0 )

      «Локомотив» – «Амкар» 0:1 @ 3-0 ( 0 ) 2-0 ( 0 )

      «Зенит» – «Уфа» 3-0 @ 2-0 ( 2 ) 2-0 ( 2 )

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 сентября 2017, 21:27

       НиНиколай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 7 - 2

      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) ----- 2-2 ( 0 )
      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Краснодар» 1:5 @ 1-3 ( 2 ) ------ 0-3 ( 2 )
      «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» 2:2 @ 0-0 ( 3 ) ----- 0-1 ( 0 )
      «Тосно» – «Спартак» 2:2 @ 1-2 ( 0 ) ----- 0-2 ( 0 )
      «Рубин» – «Урал» 0:1 @ 2-0 ( 0 ) 1-0 ( 0 )
      «Локомотив» – «Амкар» 0:1 @ 3-0 ( 0 ) 2-0 ( 0 )

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 сентября 2017, 15:08

      Николай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 7 - 2

      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) ----- 2-2 ( 0 )
      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Краснодар» 1:5 @ 1-3 ( 2 ) ------ 0-3 ( 2 )
      «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» 2:2 @ 0-0 ( 3 ) ----- 0-1 ( 0 )
      «Тосно» – «Спартак» 2:2 @ 1-2 ( 0 ) ----- 0-2 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 сентября 2017, 13:04

       Николай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 7 - 2
      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )
      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Краснодар» 1:5 @ 1-3 ( 2 ) 0-3 ( 2 )
      «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» 2:2 @ 0-0 ( 3 ) 0-1 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 сентября 2017, 21:51

       Николай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 4 - 2
      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )
      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) 1-1 ( 0 )
      «Анжи» – «Краснодар» 1:5 @ 1-3 ( 2 ) 0-3 ( 2 )

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 17 сентября 2017, 13:02

      Эххх, Иса Иса. Надеюсь дальше будет лучше! В остальных трёх играх нужно угадывать счета, чтобы выгрызть победу.

      3
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > BoltCX 17 сентября 2017, 13:38

      тотальное невезение с начала сезона.. Вот и Ахмат в самом конце пропустил

      5
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 сентября 2017, 19:37

       Николай Живоглядов - Иса isa361 Джамалдинов счет 2 - 0

      «Арсенал» – «Динамо» 1:0 @ 1-2 ( 0 ) 2-2 ( 0 )
      ЦСКА – «Ростов» 2:0 @ 1-0 ( 2 ) 1-1 ( 0 )

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 16:47

      Очень странный кэф на Краснодар - 1.8 почти, при том что по всем раскладам они выиграть должны. Как-то настораживает.

      2
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      Zenit-84 > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 19:14

      Ну так, они фавориты, судя по коэффициенту?!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Zenit-84 16 сентября 2017, 19:29

      Для такой очевидной победы Краснодара кэф меньше должен быть, чтото типа 1.4. Вот что странно.

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      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 20:28

      Похоже это был подарок от букмекеров.

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