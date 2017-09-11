Почему Чиро Иммобиле игрок только для Сериа А

В 24 года он стал лучшим бомбардиром Серии А. Ушел за рубеж и провалился. В 26 лет, он вернулся и как итог: 23 гола в чемпионате. Решил остаться и теперь хет-трик в ворота Милана. Почему же такому классному форварду подходит только Италия?

Для Чиро Иммобиле вчера был прекрасный день. Он огорчил россонери целых три раза и даже не обратил внимание на их обновленный состав.

27-летний итальянец проделал большую работу, прежде чем стать в 24 года лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.

Начинал в Ювентусе, но руководство бьянконери не увидело в нем потенциала даже после его третьей аренды в Пескаре. Где ему в серии В удалось забить 28 мячей в 37 матчах. И как итог его продали в Дженоа, где Чиро не очень блистал: 33 матча и всего 5 голов, а ведь ему было 23 года.

В Генуе от него ждали большего и поэтому решили с ним расстаться. Переход в Торино был для него определяющим: те же 33 игры, но только теперь 22 гола. Всего за один сезон Иммобиле удалось превратиться из подающего надежды, в звезду мирового футбола.

И переход в Боруссию воспринимался, как вполне правильное и обдуманное решение.

Но 24 игры и 3 гола в Бундеслиге говорили об обратном. Немного лучше дела обстояли в ЛЧ: 4 гола в 6 матчах. Чиро уж очень не вписывался в состав «Шмелей». Поэтому последовала аренда в Севилью, где он за половину сезона провел всего 8 матчей и забил 2 гола. Второю часть сезона 15/16 Чиро провел в Торино, также в аренде. Там ситуация была немного лучше 14 матчей 5 голов, но все равно далеко от истинного уровня итальянца.

В итоге амбициозное руководство Боруссии решило не держать балласт в качестве Чиро Иммобиле. Но в парня поверило Лацио и решило приобрести, так сказать, за счет старых заслуг. И о чудо, Чиро в 36 матчах забивает 23 гола и становится одним из лучших бомбардиров Италии.

И вот мы с вами подошли к самому главному вопросу: Почему Чиро не удалось заиграть вне Италии? Ответ не очень однозначен. Скорее ему не удалось заиграть именно в Боруссии и в Севилье. Ведь эти клубы схожи своей комбинационной игрой и взаимодействием с партнерами.

Короче говоря, там надо было делать то, чего Чиро не умеет. Иммобиле отличный нападающий в плане завершения, поиска и врывания в свободные зоны. Отличная игра головой, но вот только игра в постоянный короткий пас и комбинации, это для Чиро не очень подходит.

В Италии правит тактическая выучка, а это значит выбор позиции и грамотное расположение на ней, у Иммобиле это получается прекрасно. Это его конек. Ворвался – обыграл – забил: излюбленная игра для Чиро.

Исходя из выше сказанного, мы понимаем, что если бы Иммобиле играл за условную Валенсию, где намного меньше комбинационного футбола, то вполне возможно, что Чиро и в Испании забил бы 15-20 голов. По сути Иммобиле в данный момент лучший итальянский нападающий.

В сравнении с Белотти, он более опытен, а так же более харизматичен.

Еще раз хочется обратить внимание на матч с Миланом. С точки зрения взаимодействия с партнерами, там было все очень просто. Навес с фланга – гол. Открылся в штрафной →получил пас →оформил хет-трик. Чиро игрок момента, игрок касания, игрок-искра.