Промес, Канте и другие звeздные дебютанты Лиги Чемпионов

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о известных игроков, для которых текущий розыгрыш ЛЧ станет дебютным.

Квинси Промес, «Спартак»

Промес перешeл в «Спартак» из «Твенте» и за считанное время стал настоящим лидером «красно-белой машины». В прошлом сезоне голландец стал главной ударной силой «Спартака» и впервые за 16 лет принeс титул «народной команде». Безусловно, Промес добился существенного игрового прогресса в составе «красно-белых», ведь после своего переезда из «Твенте» Квинси стал основным игроком сборной, а его трансферная стоимость выросла в три раза.

Удивительно, но в Лиги Чемпионов голландец ещe не играл, поэтому свой дебют в ЛЧ он отметит в матче против «Марибора». Конечно, болельщики надеются на выход «красно-белых» в плей-офф Лиги Чемпионов, а игра голландца станет определяющей, если Квинси прорвeт в ЛЧ, то европейская весна обеспечена. Промес уже отмечал, что хочет дебютировать в ЛЧ, именно в составе «Спартака», поэтому мотивация у голландца будет запредельная.

«Я действительно хочу играть в Лиге чемпионов, но со «Спартаком». Вот почему я здесь», – Квинси Промес.

Н'Голо Канте, «Челси»

За два последних года француз стал одним из самых уникальных игроков современности. Перейдя из «Кана» в «Лестер» Канте с партнeрами «подарил» фантастический сезон болельщикам АПЛ, ведь впервые с 1995 года (после успеха «Блэкберна») в чемпионате Англии, снова победил явный андердог. Далее француз решил променять «сказочный Лестер» на «Челси», который провалил предыдущий сезон и финишировал лишь на 10 месте, тем самым Канте отложил свой дебют в ЛЧ.

Но и с этим решением экс-игрок «Лестера» не прогадал, ведь с «синими» француз берeт титул и становится первым игроком в Англии, который побеждал в АПЛ два года подряд, правда, с разными командами. Француз уже два раза выиграл АПЛ, но в Лиги Чемпионов Канте ещe ни разу не играл, теперь его мечта исполниться. «Лига чемпионов? Я с нетерпением жду этого турнира. До сих пор я смотрел его только по телевизору. Я счастлив, что у меня есть этот шанс», — Н'Голо Канте.

Паулиньо, «Барселона»

Бразилец готовится к дебюту в Лиги Чемпионов, где уже на этой недели каталонцев ожидает, сложнейший соперник, в лице «Ювентуса». Безусловно, трансфер Паулиньо стал настоящей неожиданностью для многих болельщиков и экспертов, ведь игрок из китайского чемпионата, хоть и игрок сборной Бразилии, точно не решит проблемы каталонцев в эру гегемонии мадридского «Реала».

Конечно, отсутствие опыта игры в Лиги Чемпионов в 29 лет, также говорит о минусе этого трансфера, возможно, руководство «Барселоны» просто немного опоздало с подписанием бразильцев, которые могли бы удержать Неймара в Каталонии или он реально нужен Вальверде? Хотя Паулиньо всe-таки является уникальным футболистом, ведь он первый игрок, который покинул Китай за сумму превышающею его трансфер (уходил он в Китай за 14 млн. евро, а вернулся в Европу за 40 млн.евро), а это уже достижение, правда, не для «Барсы».

Федерико Бернардески, «Ювентус»

Один из главных молодых талантов Италии эти летом решил сменить Флоренцию на постоянного чемпиона Серии А последних лет, в лице «Ювентуса». Безусловно, для Федерико – это шаг вперед, теперь вместо гимна Лиги Европы по четвергам, Бернардески будет наслаждаться гимном Лиги Чемпионов и реально бороться за Скудетто. Похоже итальянец очень скромный и амбициозный парень.

«Мне нравится «десятка», но я должен заслужить этот номер.Хочу помочь клубу завоевать седьмое скудетто подряд и выйти минимум в полуфинал Лиги чемпионов», – Федерико Бернардески. Конечно, для начала экс-игроку «Фиорентины» нужно застолбить место в основе «Ювентуса», ведь Федерико брали в Турин, как очевидную замену Дибалы, а аргентинец остался в составе «Старой Синьоры». Безусловно, игровое время в текущей Лиги Чемпионов Бернардески однозначно получит, но похоже его будет не слишком много.

Патрик Шик, «Рома»

Чех отлично провeл прошлый сезон в Серии А в составе «Сампдории», став настоящим джокером своей команды, плюс заслужив сравнение с самим Златаном Ибрагимовичем. «Патрик провeл замечательный сезон. Для своего возраста он сделал много хорошего, забил 11 голов. У него большое будущее. Сейчас у него нет особых мышц, но просто представьте его через два-три года. Он напоминает мне Златана Ибрагимовича — когда тот приехал в „Юве“, у него тоже не было большого количества мышц. Но потом Златан добавил в мощи и физике, превратившись в нападающего мирового класса. Шик похож на него: длинные ноги, высокий, быстрый. Если Патрик продолжит совершенствоваться, он может стать нападающим топ-класса», — Павел Недвед.

К сожалению для Недведа трансфер Шика в «Ювентус» сорвался, а возможные трансферы в «Боруссию Д» и «Интер» не осуществились, так концу трансферного окна Паатрик оказался в «Роме» и в принципе, он не сильно расстроился. «Я счастлив быть игроком „Ромы“. Никакой разницы между „Ромой“ и „Ювентусом“ нет, у обоих клубов большие амбиции».

Эрик Байи, «Манчестер Юнайтед»

После прихода Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» Байи стал одним из первых новичков португальца, а его трансфер обошeлся «красным» в 38 млн. евро. И если сначала многие эксперты и болельщики с опаской воспринимали малоизвестного защитника выписанного из испанского «Вильярреала» за достаточно большие деньги, то после нескольких матчей Эрика в стартовом составе эти сомнения развеялись. Байи зацементировал хрупкую оборону «Манчестер Юнайтед» и стал настоящим лидером защитных порядков Моуриньо.

В прошлом сезоне Эрик в составе «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы, благодаря чему «красные» получили заслуженную путeвку в Лигу Чемпионов, хотя в чемпионате Англии подопечные Моуриньо провалились, но второсортная ЛЕ спасла «Юнайтед» от очередного сезона без ЛЧ. Конечно, Эрик стал одним из главных творцов этого успеха, поэтому сейчас он с нетерпением ждeт дебюта в Лиги Чемпионов, правда, ему немного придeтся потерпеть, ведь из-за дисквалификации в первом туре Лиги Чемпионов Байи сыграть не сможет, а вот в матче против ЦСКА «оплот Моуриньо» сможет появиться на поле.

Марио Пашалич, «Спартак»

Хорват уже три года принадлежит «Чесли», но за «синих» сыграть Марио так и не удалось. Пока Пашалич ездит по арендам: сначала «Ельче», потом «Монако» и «Милан», ну а теперь московский «Спартак», где хорват сможет подучиться тактики у друга Конте и наконец, сыграть в Лиги Чемпионов. Самого Пашалича не смущают постоянные аренды, ведь для него это очередной вызов и возможность учиться.

«Я очень рад и действительно счастлив, что подписал арендное соглашение с самым большим клубом в России. Хочу помочь команде защитить титул чемпиона, а также сыграть важную роль в Лиге чемпионов. Это большой вызов для меня и команды. Однако я с нетерпением жду возможности проявить себя максимально хорошо», – Марио Пашалич.

По словам Карреры «Спартак» готов к Лиги Чемпионов, поэтому будем надеяться, что «красно-белые» не ударят «лицом в грязь», а дебютанты ЛЧ не перегорят. Конечно, мы ждeм выхода в плей-офф от наших клубов и надеемся на лучшее!

А вы как думаете смогут наши клубы выйти из группы в Лиги Чемпионов?

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