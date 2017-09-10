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    Промес, Канте и другие звeздные дебютанты Лиги Чемпионов

    10 сентября 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о известных игроков, для которых текущий розыгрыш ЛЧ станет дебютным.

    Картинки по запросу промес спартак

    Квинси Промес, «Спартак»

    Промес перешeл в «Спартак» из «Твенте» и за считанное время стал настоящим лидером «красно-белой машины». В прошлом сезоне голландец стал главной ударной силой «Спартака» и впервые за 16 лет принeс титул «народной команде». Безусловно, Промес добился существенного игрового прогресса в составе «красно-белых», ведь после своего переезда из «Твенте» Квинси стал основным игроком сборной, а его трансферная стоимость выросла в три раза.

    Удивительно, но в Лиги Чемпионов голландец ещe не играл, поэтому свой дебют в ЛЧ он отметит в матче против «Марибора». Конечно, болельщики надеются на выход «красно-белых» в плей-офф Лиги Чемпионов, а игра голландца станет определяющей, если Квинси прорвeт в ЛЧ, то европейская весна обеспечена. Промес уже отмечал, что хочет дебютировать в ЛЧ, именно в составе «Спартака», поэтому мотивация у голландца будет запредельная.

    «Я действительно хочу играть в Лиге чемпионов, но со «Спартаком». Вот почему я здесь», – Квинси Промес.

    Картинки по запросу Н'Голо Канте, «Челси»

    Н'Голо Канте, «Челси»

    За два последних года француз стал одним из самых уникальных игроков современности. Перейдя из «Кана» в «Лестер» Канте с партнeрами «подарил» фантастический сезон болельщикам АПЛ, ведь впервые с 1995 года (после успеха «Блэкберна») в чемпионате Англии, снова победил явный андердог. Далее француз решил променять «сказочный Лестер» на «Челси», который провалил предыдущий сезон и финишировал лишь на 10 месте, тем самым Канте отложил свой дебют в ЛЧ.

    Но и с этим решением экс-игрок «Лестера» не прогадал, ведь с «синими» француз берeт титул и становится первым игроком в Англии, который побеждал в АПЛ два года подряд, правда, с разными командами. Француз уже два раза выиграл АПЛ, но в Лиги Чемпионов Канте ещe ни разу не играл, теперь его мечта исполниться. «Лига чемпионов? Я с нетерпением жду этого турнира. До сих пор я смотрел его только по телевизору. Я счастлив, что у меня есть этот шанс», — Н'Голо Канте.

    Картинки по запросу Паулиньо, «Барселона»Паулиньо, «Барселона»

    Бразилец готовится к дебюту в Лиги Чемпионов, где уже на этой недели каталонцев ожидает, сложнейший соперник, в лице «Ювентуса». Безусловно, трансфер Паулиньо стал настоящей неожиданностью для многих болельщиков и экспертов, ведь игрок из китайского чемпионата, хоть и игрок сборной Бразилии, точно не решит проблемы каталонцев в эру гегемонии мадридского «Реала».

    Конечно, отсутствие опыта игры в Лиги Чемпионов в 29 лет, также говорит о минусе этого трансфера, возможно, руководство «Барселоны» просто немного опоздало с подписанием бразильцев, которые могли бы удержать Неймара в Каталонии или он реально нужен Вальверде? Хотя Паулиньо всe-таки является уникальным футболистом, ведь он первый игрок, который покинул Китай за сумму превышающею его трансфер (уходил он в Китай за 14 млн. евро, а вернулся в Европу за 40 млн.евро), а это уже достижение, правда, не для «Барсы».

    Картинки по запросу Федерико Бернардески, «Ювентус»

    Федерико Бернардески, «Ювентус»

    Один из главных молодых талантов Италии эти летом решил сменить Флоренцию на постоянного чемпиона Серии А последних лет, в лице «Ювентуса». Безусловно, для Федерико – это шаг вперед, теперь вместо гимна Лиги Европы по четвергам, Бернардески будет наслаждаться гимном Лиги Чемпионов и реально бороться за Скудетто. Похоже итальянец очень скромный и амбициозный парень.

    «Мне нравится «десятка», но я должен заслужить этот номер.Хочу помочь клубу завоевать седьмое скудетто подряд и выйти минимум в полуфинал Лиги чемпионов», – Федерико Бернардески. Конечно, для начала экс-игроку «Фиорентины» нужно застолбить место в основе «Ювентуса», ведь Федерико брали в Турин, как очевидную замену Дибалы, а аргентинец остался в составе «Старой Синьоры». Безусловно, игровое время в текущей Лиги Чемпионов Бернардески однозначно получит, но похоже его будет не слишком много.

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    Патрик Шик, «Рома»

    Чех отлично провeл прошлый сезон в Серии А в составе «Сампдории», став настоящим джокером своей команды, плюс заслужив сравнение с самим Златаном Ибрагимовичем. «Патрик провeл замечательный сезон. Для своего возраста он сделал много хорошего, забил 11 голов. У него большое будущее. Сейчас у него нет особых мышц, но просто представьте его через два-три года. Он напоминает мне Златана Ибрагимовича — когда тот приехал в „Юве“, у него тоже не было большого количества мышц. Но потом Златан добавил в мощи и физике, превратившись в нападающего мирового класса. Шик похож на него: длинные ноги, высокий, быстрый. Если Патрик продолжит совершенствоваться, он может стать нападающим топ-класса», — Павел Недвед.

    К сожалению для Недведа трансфер Шика в «Ювентус» сорвался, а возможные трансферы в «Боруссию Д» и «Интер» не осуществились, так концу трансферного окна Паатрик оказался в «Роме» и в принципе, он не сильно расстроился. «Я счастлив быть игроком „Ромы“. Никакой разницы между „Ромой“ и „Ювентусом“ нет, у обоих клубов большие амбиции».

    Картинки по запросу Эрик Байи, «Манчестер Юнайтед»

    Эрик Байи, «Манчестер Юнайтед»

    После прихода Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» Байи стал одним из первых новичков португальца, а его трансфер обошeлся «красным» в 38 млн. евро. И если сначала многие эксперты и болельщики с опаской воспринимали малоизвестного защитника выписанного из испанского «Вильярреала» за достаточно большие деньги, то после нескольких матчей Эрика в стартовом составе эти сомнения развеялись. Байи зацементировал хрупкую оборону «Манчестер Юнайтед» и стал настоящим лидером защитных порядков Моуриньо.

    В прошлом сезоне Эрик в составе «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы, благодаря чему «красные» получили заслуженную путeвку в Лигу Чемпионов, хотя в чемпионате Англии подопечные Моуриньо провалились, но второсортная ЛЕ спасла «Юнайтед» от очередного сезона без ЛЧ. Конечно, Эрик стал одним из главных творцов этого успеха, поэтому сейчас он с нетерпением ждeт дебюта в Лиги Чемпионов, правда, ему немного придeтся потерпеть, ведь из-за дисквалификации в первом туре Лиги Чемпионов Байи сыграть не сможет, а вот в матче против ЦСКА «оплот Моуриньо» сможет появиться на поле.

    Картинки по запросу Марио Пашалич, «Спартак»

    Марио Пашалич, «Спартак»

    Хорват уже три года принадлежит «Чесли», но за «синих» сыграть Марио так и не удалось. Пока Пашалич ездит по арендам: сначала «Ельче», потом «Монако» и «Милан», ну а теперь московский «Спартак», где хорват сможет подучиться тактики у друга Конте и наконец, сыграть в Лиги Чемпионов. Самого Пашалича не смущают постоянные аренды, ведь для него это очередной вызов и возможность учиться.

    «Я очень рад и действительно счастлив, что подписал арендное соглашение с самым большим клубом в России. Хочу помочь команде защитить титул чемпиона, а также сыграть важную роль в Лиге чемпионов. Это большой вызов для меня и команды. Однако я с нетерпением жду возможности проявить себя максимально хорошо», – Марио Пашалич.

    По словам Карреры «Спартак» готов к Лиги Чемпионов, поэтому будем надеяться, что «красно-белые» не ударят «лицом в грязь», а дебютанты ЛЧ не перегорят. Конечно, мы ждeм выхода в плей-офф от наших клубов и надеемся на лучшее!

    А вы как думаете смогут наши клубы выйти из группы в Лиги Чемпионов?

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