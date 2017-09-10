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    «Динамо» забрало очки у «Зенита». Фанаты показали баннеры о блокаде Ленинграда

    10 сентября 2017
    Второй раз подряд потеряв очки, команда Манчини, возможно, упустила лидерство.

    Кокорин претендовал на пенальти, однако арбитр матча Сухой не поставил точку.

    Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура

    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Комментарии20
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 сентября 2017, 13:43

      зенитовцы должны были на изи 3 очка брать

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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 сентября 2017, 16:32

      Не думаю, что Динамо забрало очки, скорее Зенит сам их отдал. Нет у команды характера что ли. Надеюсь в последующих матчах Зенит будет более напористым и наглым. И Манчинни наверное уже надо завязывать делать ставку на Кокорина, нужно и другие схемы использовать.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2017, 09:33

      Зачем нам эти фотографии? Вы бы лучше видеобзор нормальный выложили.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 сентября 2017, 08:36

      Хороший матч был и исход правильный

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 10 сентября 2017, 23:21

      Зенит позорище.Пол Ростова скупил и хренову тучу так называемых звёзд, одолеть мусаров не смог,тфу на вас ещё раз.

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > Чуни Муни 10 сентября 2017, 23:18

      Интереса ради... Чем вызван минусок?... Вроде изложено верно из источника...

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > insider_retro 10 сентября 2017, 23:23

      Кто то должен это сделать)))

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > Чуни Муни 10 сентября 2017, 23:28

      Ростовчане парни не плохие, такие балбесы как ты портят картину... Мне воронежский Факел ближе... Воды из под крана хлопни, может полегчает...

      0
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 10 сентября 2017, 18:43

      По прошествии определённого периода уже не интересно слушать и читать про недостаточную сыгранность и т.п. Просто нет напора, тактической гибкости, играют осторожно, иногда лениво.... До добра не доведёт такой подход!... Никто ложиться под Зенит не будет и на классе никого не одолеть.... Создаётся впечатление, что чужое поле игрокам ноги гирями вяжет.... Уже не первая никчёмная выездная игра.... Перед ЛЧ ни запаса прочности, ни внутренних резервов, да и голы стали редкостью.... Пока плохо....

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      Рейтинг: +28

      atillla > insider_retro 10 сентября 2017, 19:00

      о каком ЛЧ речь идет ???

      1
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > atillla 10 сентября 2017, 19:02

      Пардон... ЛЕ... Спасибо...

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > fortune-bva 11 сентября 2017, 00:55

      Чуни Муни.... Не знаю... По мне так минус - это верх нетерпимости за грязь, хамство и т.п. Просто не нравится - просто пропусти или перекинься закусами...

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 10 сентября 2017, 18:08

      Молодцы

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Sergei26 10 сентября 2017, 23:17

      Кто?

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 10 сентября 2017, 17:05

      ZENIT N1

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 16:11

      это зенит забралО

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 сентября 2017, 16:07

      бред седой кобылы! я хоть и болельщик Спартака, но задаюсь вопросом:
      --Команда Манчини упускает лидерство.
      где зенит упустил лидерство? кто сказал что локо выиграет у ахмата? я думаю локо сегодня влетит по самое не хочу , и зенит останется на первом месте!

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Snerg 10 сентября 2017, 16:11

      не зенит а судьи зенита его оставят работающие в грозном

      -3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > карасевщина 10 сентября 2017, 16:58

      "Тайный союз меча и орала!" (с)

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > fortune-bva 11 сентября 2017, 02:18

      да я не против локомотива ,просто ) заголовки такие тупые)) думаю осень рассудит кто за что будет бороться) особенно с еврокубками)

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