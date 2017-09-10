«Динамо» забрало очки у «Зенита». Фанаты показали баннеры о блокаде Ленинграда

зенитовцы должны были на изи 3 очка брать
Кокорин претендовал на пенальти, однако арбитр матча Сухой не поставил точку.
Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура
Кокорин претендовал на пенальти, однако арбитр матча Сухой не поставил точку.
Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура
зенитовцы должны были на изи 3 очка брать
Не думаю, что Динамо забрало очки, скорее Зенит сам их отдал. Нет у команды характера что ли. Надеюсь в последующих матчах Зенит будет более напористым и наглым. И Манчинни наверное уже надо завязывать делать ставку на Кокорина, нужно и другие схемы использовать.
Зачем нам эти фотографии? Вы бы лучше видеобзор нормальный выложили.
Хороший матч был и исход правильный
Зенит позорище.Пол Ростова скупил и хренову тучу так называемых звёзд, одолеть мусаров не смог,тфу на вас ещё раз.
Интереса ради... Чем вызван минусок?... Вроде изложено верно из источника...
Кто то должен это сделать)))
Ростовчане парни не плохие, такие балбесы как ты портят картину... Мне воронежский Факел ближе... Воды из под крана хлопни, может полегчает...
По прошествии определённого периода уже не интересно слушать и читать про недостаточную сыгранность и т.п. Просто нет напора, тактической гибкости, играют осторожно, иногда лениво.... До добра не доведёт такой подход!... Никто ложиться под Зенит не будет и на классе никого не одолеть.... Создаётся впечатление, что чужое поле игрокам ноги гирями вяжет.... Уже не первая никчёмная выездная игра.... Перед ЛЧ ни запаса прочности, ни внутренних резервов, да и голы стали редкостью.... Пока плохо....
о каком ЛЧ речь идет ???
Пардон... ЛЕ... Спасибо...
Чуни Муни.... Не знаю... По мне так минус - это верх нетерпимости за грязь, хамство и т.п. Просто не нравится - просто пропусти или перекинься закусами...
ZENIT N1
это зенит забралО
бред седой кобылы! я хоть и болельщик Спартака, но задаюсь вопросом:
--Команда Манчини упускает лидерство.
где зенит упустил лидерство? кто сказал что локо выиграет у ахмата? я думаю локо сегодня влетит по самое не хочу , и зенит останется на первом месте!
"Тайный союз меча и орала!" (с)
да я не против локомотива ,просто ) заголовки такие тупые)) думаю осень рассудит кто за что будет бороться) особенно с еврокубками)