Действительно ли Педро и обязательно ли Роша?

Пытаемся понять действительно ли Спартак приобрел полезного игрока в свой состав. Может быть покупочка так себе?

Вывернув на изнанку просторы интернета я получил лишь скудную статистическую информацию, нашел личный сайт бразильца и его страницу в Фейсбук. В Фейсбуке бразилец в основном размещает репортажи и статьи о себе, которые писали в основном на португальском языке еще тогда, когда он играл в Гремио. Педро также отмечает свои благотворительные акции в виде поездок к тяжело больным болельщикам опять же Гремио. Несмотря на то, что игроку всего лишь 23 года совсем недавно он получил благодарность от Правительства Бразилии за вклад, который он вносит в развитие футбола. Из всего этого можно сделать вывод, что бразилец как человек более чем положительный и порядочный.

Но нам-то интересно насколько он будет полезен на футбольном поле, а не то как он сможет разъезжать по церемониям и красиво улыбаться в объективы фотоаппаратов и телекамер. А вот тут нас подстерегает небольшое разочарование. Исходя из того, что писали об игроке бразильские СМИ и собрали сайты статистической информации Педро весьма неубедителен. Спортивные обозреватели лишь изредка в качестве плюса отмечают, тот факт, что сыграть он может по всему фронту атаки, а вот из недостатков это плохое умение использовать длинные передачи, как результат низкое качество навесов. Кроме того, Педро слабо играет в воздухе и часто позволяет ловить себя в оффсайд.

По статистике игрока видно, что бразилец далеко не самый забивающий форвард в среднем забивает один гол на четыре игры. Из прошлого игрового опыта Роши видно, что редкий матч он доигрывал до конца, а тут вопрос то ли недостаточно физически подготовлен либо не устраивает тренера своей игрой из 90 игр сыгранных в различных турнирах был заменен в 58. Так вот уже сейчас вопрос зачем Спартаку игрок мало забивающий и редко выдерживыющий на поле 90 минут? Я не думаю, что селекция Спартака это «провидящее око», которое способно оценить сильнейший, но пока скрытый потенциал.

Да многие уже говорили о том, что Спартаку нужен нападающий потому что, то Луис Адриано то Зе Луши ломаются, а подменить некем. Игра с Рубином показала, что Промесу не совсем комфортно играть центрального нападающего и все таки ему нужно либо отходить на фланг либо оттягиваться под нападающего, чтобы реально создавать моменты. Ну неужели только ради того, чтобы иметь на скамейке универсального нападающего пусть и не совсем забивающего и играющего было необходимо приобретать Педро? Не знаю как тебе мой дорогой читатель, а как по мне то приобретение похоже на способ отвода глаз. Все ждали новостей на трансферном рынке от Спартака, ведь Лига Чемпионов впереди да и сезон можно еще реанимировать.

Но тихо было в стане красно-белых лишь иногда вбрасывались фамилии да и то для того, чтобы лишний раз потешить болельщика надеждами. Массимо Каррера в своих интеревью так и не определился кто должен выстраивать трансферную стратегию руководство или он. Как результат из трансферных новостей только Педро и продлен контракт с Комбаровым. Чего хочет Спартак и в каком направлении готов двигаться непонятно. Как и зачем приобретается игрок из Гремио тоже не совсем ясно. Одно можно сказать, что покупка явно не впечатляющая глаз ни суммой, ни отзывами прессы, ни статистическими данными.

Выводы каждый может сделать для себя сам, но от чего уж точно не уйти так это от того, что Роша совсем не то приобретение, которое выстрелит в этом сезоне в составе Спартака.