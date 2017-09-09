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    Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура

    9 сентября 2017
    «Спартак» минимально обыграл «Рубин» Курбана Бердыева. Показываем лучшие фотографии с этой игры.

    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 12 сентября 2017, 21:45

      на смену комментаторам с птичьими фамилиями пришли новые "таланты", у которых комментарии сводятся к "мели, Емеля, твоя неделя!". тошно слушать!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 сентября 2017, 23:44

      не отпустили бы жонатаса победили бы..

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 сентября 2017, 21:40

      У Рубина еще не все потеряно. Обидно, досадно, но ладно весной поквитаетесь Казанцы.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 сентября 2017, 14:55

      Жаль, что Боккети ещё не росиянин. А ведь жена Русская.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 сентября 2017, 11:09

      Соперники были равными, но фортуна улыбнулась пищевику...с победой Спартачей !

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 10:37

      Молодцы! Особенно второй тайм. С победой красно-белые!

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 сентября 2017, 09:11

      ...футбол это игра,а вот два комментатора это особый разговор--можно было подумать,что был бой между красноармейцами и фашистами. Вы болейте,а не брызгайте слюнями и словами не бросайтесь типа: казанцы провоцируют,казанцы симулируют и красную карточку Спартак точно заработал.Мне стыдно за болтунов с микрофоном,это почти,как обезьяна с гранатой. Спартак с победой.Рубин---- не сдаваться !!!

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > FaTeK1945ru 10 сентября 2017, 14:57

      Ну где теперь взять Озерова и Маслаченко. А ведь они тоже были Спартаковцами.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 сентября 2017, 08:05

      первый тайм просто ужас!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 00:37

      схрена ли матч середняков матч тура

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 22:10

      Промес красавчик-победа,я даже не сомневался.

      3
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