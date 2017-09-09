Как «Спартак» выиграл у «Рубина» в главном матче тура

на смену комментаторам с птичьими фамилиями пришли новые "таланты", у которых комментарии сводятся к "мели, Емеля, твоя неделя!". тошно слушать!
на смену комментаторам с птичьими фамилиями пришли новые "таланты", у которых комментарии сводятся к "мели, Емеля, твоя неделя!". тошно слушать!
не отпустили бы жонатаса победили бы..
Жаль, что Боккети ещё не росиянин. А ведь жена Русская.
Соперники были равными, но фортуна улыбнулась пищевику...с победой Спартачей !
Молодцы! Особенно второй тайм. С победой красно-белые!
...футбол это игра,а вот два комментатора это особый разговор--можно было подумать,что был бой между красноармейцами и фашистами. Вы болейте,а не брызгайте слюнями и словами не бросайтесь типа: казанцы провоцируют,казанцы симулируют и красную карточку Спартак точно заработал.Мне стыдно за болтунов с микрофоном,это почти,как обезьяна с гранатой. Спартак с победой.Рубин---- не сдаваться !!!
Ну где теперь взять Озерова и Маслаченко. А ведь они тоже были Спартаковцами.
схрена ли матч середняков матч тура
Промес красавчик-победа,я даже не сомневался.