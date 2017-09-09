Тимо Вернер: Определяющий сезон

В прошлом сезоне Тимо, как и весь Лейпциг совершил невозможное. Теперь для Вернера наступает самый сложный сезон в карьере. Сможет ли он показать, тот же уровень игры? Давайте обсудим.

Безусловно, прошлый сезон был сказкой, да и в принципе все восхождение РБ Лейпциг по иерархии немецкого футбола. Они покоряли везде, покоряли всех. А самое главное было то, что они поднимались и поднимались, у клуба только одна политика «вверх». Но теперь подниматься так глобально, уже просто некуда. Конечно, можно выиграть ЛЧ или Бундеслигу, но согласитесь и это уже фантастика.

Теперь для них наступает самый сложный сезон: Удержание позиций. Это своего рода «плато» для Лейпцига. Они уже в самые короткие сроки достигли самого высоко уровня. И теперь удержаться, стать постоянным участником ЛЧ и тройки Бундеслиги.

Теперь перейдем к Тимо. У него история немного другая. Воспитанник Штутгарта, уже давно был у всех на слуху, но ему никак не удавалось показать весь свой потенциал.

Были отдельные вспышки и в 19 лет это принималось. Но когда в сезоне 2015/16 от Тимо не дождались стабильной игры, плюс Штутгарт вылетал из первой Бундеслиги, то предложение в 10 млн евро за ненадежного воспитанника показалось первому клубу Вернера вполнепривлекательным. Представляете, как сейчас они кусают локти?

Но если посмотреть на эту ситуацию объективно, то и Тимо в данный момент вряд ли бы заиграл где-то еще. Ведь Лейпциг выжимает из него максимум, то есть делает упор на сильные стороны (скорость, врывание в свободные зоны) и маскируют слабые (плохой пас, слабая позиционная игра). И сейчас Тимо нужен Лейпцигу, так же и клуб нужен ему. Он еще не окреп, не вырос в по-настоящему звездного игрока.

Да, он отыграл сезон на великолепном уровне и это еще не его предел. Но Тимо всего лишь 21 год, он очень молод. И пока не способен показывать лучший футбол в других условиях. Ведь даже в сборной Лёв создает для него максимально комфортные условия. Из-за того, что верит в талант молодого немца. И он, безусловно, прав.

Конечно Вернер ни разу не «новый Клозе» по стилю игры.

Это два совершенно разных футболиста. Тимо, если можно так выразиться, «широкий форвард». Во многих атаках, он оказывается на фланге. Иногда очень даже зря. Пока он еще не до конца развил свое «голевое чутье». Но у него еще есть время.

И этот сезон для него настоящая проверка на психологическую прочность. Сможет ли он так же хорошо делать свое дело под давлением? Ведь все будут на него смотреть и ждать чуда. Поначалу можно сказать, что Тимо это даже нравится, он ни капли не сбавил в своей игре. Но сезон длинный, плюс игры в ЛЧ, где весь город будет надеется на Вернера.

Если все пойдет так же, как и сейчас, то мы с вами увидим Тимо в списке лучших бомбардиров не только Бундеслиги, но и мундиаля. Этот парень пока все делает правильно, и я надеюсь, что так будет и впредь.