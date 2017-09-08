Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Ставки сделаны Все блоги -

    «Без «деревянного» Дзюбы у нас есть шанс выйти из группы на ЧМ-2018». Кто лучше всех делал ставки в августе

    8 сентября 2017
    Владимир Hup-Holland Пензев стал победителем августовского сезона Конкурса прогнозов. «Бомбардир» рассказывает о нем и его победных секретах.

    – Меня зовут Владимир, мне 27 лет. Я родился в Кузбассе, но сейчас живу в Севастополе. С детства увлекаюсь футболом и даже занимался им в течение 16 лет. Болею за сборную Голландии с 1998 года, когда увидел их матч в 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины. С тех же лет и полюбил весь голландский футбол, в особенности – «Аякс».

    – Любимая команда часто спасает в плане ставок?

    – Увы, нет. В столь тяжелое для «Аякса» время испытываю больше разочарование, чем радости.

    – Это ваша первая победа в Конкурсе прогнозов. Чувства особенные?

    – О конкурсе прогнозов узнал недавно – с мая 2017 года. На «Бомбардире» так уже как год сижу, новости читаю. А ставками увлекся недавно и играю только у вас на сайте. Победа? Даже не могу поверить в случившееся, очень этому рад. Я приложил много усилий для успеха, но шел к нему, можно сказать, не очень долго.

    – Сезон получился тяжелым?

    – Сезон был очень тяжелый, особенно напряженной получилась вторая половина месяца. Было нелегко, когда меня лидер обгонял на 100 тысяч рейтинга. Мне казалось, что это уже недосягаемо. Так что в начале сезона было все довольно плачевно, но потом постепенно-постепенно…

    В сентябрьском сезоне Конкурса прогнозов хотелось бы попасть в десятку лучших, но пока дела не задаются – соперники слишком серьезные.

    – Самый прибыльный чемпионат для ставок?

    – Наверное, это чемпионат России. А вот бразильская Серия А и МЛС – конечно, самые непредсказуемые турниры для прогнозов.

    Самая неожиданная ставка, которая прошла у меня в августе? Это матч 1-го тура АПЛ, когда «Челси» проиграл дома «Бернли» (2:3). Ну, и игра «Зенита» в Лиге Европы, когда петербургский клуб проиграл клубу из Израиля.

    Вообще, частенько делаю рискованные ставки, поэтому и прогнозов с крупными коэффициентами у меня достаточно.

    – Расскажите немного о вашей стратегии. Конкурс прогнозов отнимает много времени?

    – Анализирую все матчи полностью и самостоятельно. На одну игру может уйти даже минуты две-три. По выходным весь день слежу и анализирую. Делаю, конечно, все сам – жене не доверяю.

    – В российские клубы в Лиге чемпионов верите?

    – Не верю. Максимум для наших команд – это выход из групп с третьего места в Лигу Европы (их реальный уровень там). Даже ставить на них не буду.

    – Ну, хотя бы у нашей сборной-то есть шансы, чтобы сверкнуть на домашнем чемпионате мира-2018?

    – Мне кажется, у Станислава Черчесова собирается неплохая команда. Надеюсь, он не возьмет на турнир «деревянного» Дзюбу, тогда у нас будет шанс выхода из группы.

    Думаю, что в родных стенах сборная России обязана выходить в 1/4 финала, а там и не стыдно будет проиграть какой-нибудь Германии.

    Фото: «ВКонтакте», Global Look Press

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 9
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Знамение 13 октября 2017, 17:02

      А я считаю что ни один,даже самый наикрутейший болельщик не имеет никакого права оскорблять футболистов-сами попробуйте по полю побегать в течении хотя бы десяти минут,тогда поймёте что это не просто.А сидя на диване с бутылкой пива любой может рассуждать о том о чём не понимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Прокоп42 25 сентября 2017, 11:20

      Хорошо сказал про Дзюбу, Вован). Полностью согласен с его деревянностью! Вечно прям ждёт , чтоб ему "в рот положили", сам мало чего умеет! Ты говорил, что с Кузбасса, а можно узнать, с какого города?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      BERTTAX 10 сентября 2017, 23:52

      Удачи,всем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 10 сентября 2017, 23:12

      Болей дальше.))) Пацан. Какой нибудь Германии.Ну ну.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 10:36

      Молодец ! Поздравляю !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 сентября 2017, 10:00

      Прогноз - дело тонкое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 9 сентября 2017, 08:30

      Молодец! Поздравляю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 10:21

      Дзюбу надо правильно использовать тогда он нужен, а Зениту с Манчини он просто не подходит.Уверен у Бердыева он в каждом матче бы забивал.Про 3 места в группе к сожалению да,но кому-то должно будет повезти.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Gullit 76 8 сентября 2017, 14:18

      У Бердыева он на лавке сидел.Он больше Бухарову доверял,тотхоть бегать умеет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Yurok161 8 сентября 2017, 14:26

      У Бердыева и Бухаров долго сидел,а потом играть начинал.Тут от скорости понималки зависит.До зимы не заиграет - продадут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Gullit 76 8 сентября 2017, 14:30

      Скорее от воспитания.Бухаров долго не мог найти свою игру ,а потом взялся за себя и после зимних каникул выдал несколько уверенных матчей.У Дзюбы все в его руках.Ему нужна перезагрузка,но для этого нужно дикое желание.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Gullit 76 10 сентября 2017, 01:42

      Мёртвый он и деревянный. Не будет с этого телка никакого толка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 8 сентября 2017, 10:02

      К сожалению потолок нашей команды это 3 место в группе. Но все равно буду болеть и надеяться на чудо. Возможно домашние трибуны помогут сказке стать явью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6919

      sochi-2013 8 сентября 2017, 10:02

      Главное условие победы в конкурсе прогнозов- отсутствие мозгов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX > sochi-2013 8 сентября 2017, 14:49

      Если ты в плане отключить мозги и доверится интуиции - согласен, иногда помогает. Но, в большинстве случаев и они тоже нужны.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6919

      sochi-2013 > BoltCX 8 сентября 2017, 16:04

      По интервью, похоже их нет у обоих. Одно дело, когда мы в комментах "деревяним" футболистоа, и другое, когда это говорит работник сайта!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX > sochi-2013 8 сентября 2017, 18:16

      ну, возможно доля правды есть. открытая критика в СМИ игроков и сборных не приветствуется. Можно немного это вуалировать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11