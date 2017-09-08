«Без «деревянного» Дзюбы у нас есть шанс выйти из группы на ЧМ-2018». Кто лучше всех делал ставки в августе

Владимир Hup-Holland Пензев стал победителем августовского сезона Конкурса прогнозов. «Бомбардир» рассказывает о нем и его победных секретах.

– Меня зовут Владимир, мне 27 лет. Я родился в Кузбассе, но сейчас живу в Севастополе. С детства увлекаюсь футболом и даже занимался им в течение 16 лет. Болею за сборную Голландии с 1998 года, когда увидел их матч в 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины. С тех же лет и полюбил весь голландский футбол, в особенности – «Аякс».

– Любимая команда часто спасает в плане ставок?

– Увы, нет. В столь тяжелое для «Аякса» время испытываю больше разочарование, чем радости.

– Это ваша первая победа в Конкурсе прогнозов. Чувства особенные?

– О конкурсе прогнозов узнал недавно – с мая 2017 года. На «Бомбардире» так уже как год сижу, новости читаю. А ставками увлекся недавно и играю только у вас на сайте. Победа? Даже не могу поверить в случившееся, очень этому рад. Я приложил много усилий для успеха, но шел к нему, можно сказать, не очень долго.

– Сезон получился тяжелым?

– Сезон был очень тяжелый, особенно напряженной получилась вторая половина месяца. Было нелегко, когда меня лидер обгонял на 100 тысяч рейтинга. Мне казалось, что это уже недосягаемо. Так что в начале сезона было все довольно плачевно, но потом постепенно-постепенно…

В сентябрьском сезоне Конкурса прогнозов хотелось бы попасть в десятку лучших, но пока дела не задаются – соперники слишком серьезные.

– Самый прибыльный чемпионат для ставок?

– Наверное, это чемпионат России. А вот бразильская Серия А и МЛС – конечно, самые непредсказуемые турниры для прогнозов.

Самая неожиданная ставка, которая прошла у меня в августе? Это матч 1-го тура АПЛ, когда «Челси» проиграл дома «Бернли» (2:3). Ну, и игра «Зенита» в Лиге Европы, когда петербургский клуб проиграл клубу из Израиля.

Вообще, частенько делаю рискованные ставки, поэтому и прогнозов с крупными коэффициентами у меня достаточно.

– Расскажите немного о вашей стратегии. Конкурс прогнозов отнимает много времени?

– Анализирую все матчи полностью и самостоятельно. На одну игру может уйти даже минуты две-три. По выходным весь день слежу и анализирую. Делаю, конечно, все сам – жене не доверяю.

– В российские клубы в Лиге чемпионов верите?

– Не верю. Максимум для наших команд – это выход из групп с третьего места в Лигу Европы (их реальный уровень там). Даже ставить на них не буду.

– Ну, хотя бы у нашей сборной-то есть шансы, чтобы сверкнуть на домашнем чемпионате мира-2018?

– Мне кажется, у Станислава Черчесова собирается неплохая команда. Надеюсь, он не возьмет на турнир «деревянного» Дзюбу, тогда у нас будет шанс выхода из группы.

Думаю, что в родных стенах сборная России обязана выходить в 1/4 финала, а там и не стыдно будет проиграть какой-нибудь Германии.

Фото: «ВКонтакте», Global Look Press